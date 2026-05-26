Το κύμα καύσωνα που ταλαιπωρεί Βρετανούς και Γάλλους, θα «ακουμπήσει» καθ’ όπως φαίνεται και την βόρεια Ελλάδα, όπου, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, σε κάποιες περιοχές η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει σήμερα ακόμη και τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με το δελτίο της ΕΜΥ σήμερα αναμένονται στα ηπειρωτικά λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες το μεσημέρι – απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στα βόρεια ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στα υπόλοιπα γενικά αίθριος με λίγες αραιές νεφώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 29 και κατά τόπους στα βόρεια τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Κλέαρχος Μαρουσάκης για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσακη, αναμένεται ένα σαρανταοχτάωρο αστάθειας την Πέμπτη και την Παρασκευή λόγω της θερμοκρασίας και της υποχώρησης των ανέμων με αποτέλεσμα να βγαίνουν μπόρες και καταιγίδες κυρίως σε περιοχές όπως η Θεσσαλία, η Ήπειρος, η Μακεδονία, η Θράκη και το εσωτερικό της Πελοποννήσου.

Το τριήμερο τους Αγίου Πνεύματος ενώ η αστάθεια θα είναι παρούσα στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας οι καιρικές συνθήκες θα είναι ευνοϊκές για τους εκδρομείς του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος.