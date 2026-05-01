Άλλαξε απότομα ο καιρός, με την Πρωτομαγιά, να στήνει χειμωνιάτικο σκηνικό, με κύμα κακοκαιρίας που φέρνει βροχές, ισχυρούς ανέμους και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σε μεγάλο μέρος της χώρας.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των μετεωρολόγων, τα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως τα ανατολικά, τα νότια και αρκετές ηπειρωτικές περιοχές, όπου αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες. Ιδιαίτερα στο νότιο Αιγαίο και την Κρήτη τα φαινόμενα ενδέχεται να έχουν μεγαλύτερη διάρκεια, ενώ σε άλλες περιοχές θα είναι πιο πρόσκαιρα.

Κεντρικό χαρακτηριστικό της μεταβολής του καιρού είναι η απότομη πτώση της θερμοκρασίας, που σε ορισμένες περιπτώσεις θα φτάσει ακόμη και τους 10 βαθμούς Κελσίου. Ενδεικτικά, στην Αθήνα η θερμοκρασία αναμένεται να υποχωρήσει από τα επίπεδα των 25-26 βαθμών στους περίπου 16-17, δημιουργώντας ένα αισθητά πιο ψυχρό σκηνικό για την εποχή.

Στον παρακάτω Χάρτη, παρουσιάζεται η 24ωρη μεταβολή των μεγίστων θερμοκρασιών την Παρασκευή 01/05, όπως προβλέπεται από το αριθμητικό μοντέλο πρόγνωσης καιρού του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr.

Παράλληλα, όπως επισημαίνει ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, η κακοκαιρία συνοδεύεται από αυξημένη ατμοσφαιρική αστάθεια, χωρίς ωστόσο να αποκλείονται διαφοροποιήσεις στην ένταση και την κατανομή των φαινομένων ανά περιοχή. Η γενική τάση δείχνει μεταβολή του καιρού με πιο χαμηλές θερμοκρασίες, μπόρες και ενισχυμένους βοριάδες.

Στην ανάρτησή του ο μετεωρολόγος αναφέρει:

«Η Παρασκευή και το Σάββατο διατηρούν ακόμη το ψυχρότερο σήμα, κυρίως σε ηπειρωτικές περιοχές όπως Τρίπολη, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Αλεξανδρούπολη. Από την Κυριακή αρχίζει σταδιακά η ανάκαμψη, ενώ από τη Δευτέρα και κυρίως την Τρίτη–Τετάρτη η θερμοκρασία ανεβαίνει πιο καθαρά στις περισσότερες περιοχές. Η άνοδος φαίνεται πιο αισθητή σε Λάρισα, Αθήνα, Πάτρα και Ηράκλειο, όπου οι μέγιστες από τα μέσα της εβδομάδας προσεγγίζουν ή ξεπερνούν τους 22–25°C. Αντίθετα, η Σύρος και γενικότερα τα νησιωτικά σημεία κρατούν πιο ήπιες τιμές λόγω θαλάσσιας επίδρασης».

Ωστόσο, η Αττική φαίνεται να αποφεύγει τα πιο έντονα φαινόμενα, με τις βροχοπτώσεις να είναι περιορισμένες ή παροδικές σε σχέση με άλλες περιοχές της χώρας, παρότι το θερμόμετρο θα κινηθεί σε χαμηλότερα επίπεδα.

Τριήμερο αστάθειας με βροχές

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης κάνει λόγο για ένα τριήμερο αστάθειας, που θα προκαλέσουν οι ψυχρές αέριες μάζες που έρχονται από τα Βαλκάνια. Το σκηνικό αναμένεται να παραμείνει άστατο και τις επόμενες ημέρες, με τους ανέμους να ενισχύονται και τη θερμοκρασία να διατηρείται κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, πριν από μια σταδιακή βελτίωση προς το τέλος του τριημέρου.

Στην Αθήνα το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού είναι η απότομη πτώση της θερμοκρασίας, καθώς από τους 26 βαθμούς της Παρασκευής η μέγιστη δεν θα ξεπεράσει τους 17. O καιρός παραμένει βροχερός, χωρίς ωστόσο οι βροχοπτώσεις να αναμένεται να προκαλέσουν ιδιαίτερα προβλήματα.

«…Πιθανότατα, ο καιρός θα είναι άστατος ανήμερα Πρωτομαγιάς. Πάντως, εάν επιβεβαιωθούν τα στοιχεία, δεν διαφαίνεται πως πρόκειται για ένα καθαρά ανοιξιάτικο τριήμερο. Την ίδια ώρα, αναμένονται βροχές κατά περιόδους στα ηπειρωτικά τμήματα, με τη μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας κοντά στους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου» επισήμανε ο Γιάννης Καλλιάνος για το σκηνικό της απότομης καιρικής αλλαγής.