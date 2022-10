CDC: Απόκρυψη των θανάτων από τους «turbo-καρκίνους» και τις «εμβολιο-ξαφνικίτιδες»

Τα CDC προσπαθούν να αποκρύψουν την επιδημία των αυξανόμενων θανάτων από τους «turbo καρκίνους» επαναπροσδιορίζοντας τους ως «θανάτους από Covid». Αλλά, αντιμετωπίζουν με αμηχανία το κύμα των θανάτων από τις «εμβολιο-ξαφνικίτιδες.

Από την πρώτη στιγμή της αδειοδότησης των πειραματικών «εμβολίων»-COVID τον Δεκέμβριο του 2020, είχα τονίσει ότι η παγκόσμια εμβολιακή επιχείρηση απομείωσης του πληθυσμού μπορούσε ή να ανατραπεί με την μαζική άρνηση των πληθυσμών να «εμβολιαστούν» ή να πνιγεί στη θάλασσα των παρενεργειών που θα προκαλούσαν. Δεδομένου ότι το πρώτο αποδείχθηκε δυστυχώς ανέφικτο, είμαστε υποχρεωμένοι να υποστούμε το δεύτερο.

Κλεάνθης Γρίβας

Επιλογή και επιμέλεια κειμένου

Ανάλυση από τον

Δρ. Joseph Mercola

14 Οκτωβρίου 2022

https://takecontrol.substack.com/p/how-tumor-deaths-from-covid-jabs-hidden

ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

• Η ανάλυση των δεδομένων της Εβδομαδιαίας Αναφοράς Νοσηρότητας και Θνησιμότητας (MMWR) υποδηλώνει ότι τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) των ΗΠΑ άρχισαν να φιλτράρουν και επαναπροσδιορίζουν τους θανάτους από καρκίνο ως θανάτους από COVID από τον Απρίλιο του 2021 για να εξαλείψουν το σήμα ασφαλείας του καρκίνου

• Το σήμα ασφαλείας αποκρύπτεται, αντικαθιστώντας την υποκείμενη αιτία θανάτου με την κύρια αιτία θανάτου

• Οι ανεξέλεγκτοι καρκίνοι με μια υπερτροφοδότηση που δεν είχε ξαναδεί η ιατρική συντεχνία, άρχισαν να εμφανίζονται μόνο μετά την κυκλοφορία των «εμβολίων»-COVID

• Πριν γίνει χειραγώγηση των δεδομένων για την εξάλειψη του σήματος ασφαλείας, τα στοιχεία από την «Βάση Δεδομένων Ιατρικής Επιδημιολογίας» των Ενόπλων Δυνάμεων (DMED) έδειξαν ότι τα ποσοστά καρκίνου μεταξύ του στρατιωτικού προσωπικού και των οικογενειών τους τριπλασιάστηκαν μετά την κυκλοφορία των «εμβολίων».

• Το 2021, μετά την κυκλοφορία των «εμβολίων»-COVID, η ηλικία των καρκινοπαθών μειώνεται (με τη μεγαλύτερη αύξηση να σημειώνεται ανάμεσα στα άτομα 30 έως 50 ετών(, τα μεγέθη των όγκων είναι δραματικά μεγαλύτερα, οι πολλαπλοί όγκοι σε πολλαπλά όργανα γίνονται πιο συχνοί και οι υποτροπές και οι μεταστάσεις αυξάνονται.

Σε μια σειρά αναρτήσεων στο Twitter, ο Ethical Skeptic –που συστήνεται ως πρώην αξιωματικός πληροφοριών και στρατηγός των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων– έχει παρουσιάσει μια σειρά από διαγράμματα που δείχνουν ότι οι θάνατοι από καρκίνο χαρακτηρίζονται λανθασμένα ως θάνατοι από COVID.

Η υποψία είναι ότι πρόκειται για μια προσπάθεια απόκρυψης του γεγονότος ότι τα «εμβόλια»-COVID οδήγησαν σε ραγδαία αύξηση των ποσοστών του καρκίνου. Ο Ethical Skeptic κάνει επίσης μια διεισδυτική έρευνα στα δεδομένα στο «Houston, We Have a Problem, Part 1», στην ιστοσελίδα TheEthicalSkeptic.com. (The Ethical Skeptic August 20, 2022, Part 1 )

Όπως σημειώνεται στο άρθρο του, 7 από τους 11 κωδικούς της Διεθνούς Ταξινόμησης Νοσημάτων (ICD) που παρακολουθούνται από το Εθνικό Κέντρο Στατιστικών Υγείας των ΗΠΑ (συμπεριλαμβανομένου του καρκίνου) παρουσίασαν απότομες αυξήσεις ξεκινώντας από την πρώτη εβδομάδα του Απριλίου 2021.

«Αυτή η ημερομηνία έναρξης δεν είναι τυχαία, καθώς συμπίπτει επίσης με ένα βασικό σημείο καμπής σχετικά με μια συγκεκριμένη [«εμβολιακή»] παρέμβαση στο σύστημα του σώματος στο μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού των ΗΠΑ», σημειώνει το The Ethical Skeptic. Με άλλα λόγια, ήταν ο Απρίλιος 2021 όταν μεγάλα τμήματα του αμερικανικού πληθυσμού έπαιρναν τα πρώτα τους «εμβόλια»-COVID. (The Ethical Skeptic August 20, 2022, Part 1 )

Οι διαγνώσεις καρκίνου σε πρωτόγνωρη άνοδο

Το παρακάτω γράφημα, που επισημαίνεται στο Substack της Δρ. Jennifer Brown (Doc Brown Substack September 24, 2022) απεικονίζει το μοτίβο κυκλικών κυμάτων των διαγνώσεων καρκίνου, από τον Ιανουάριο του 2015 και την 1η Οκτωβρίου 2022. Όπως σημειώνεται στο πλαίσιο κειμένου επάνω δεξιά:

«Θα πρέπει να είμαστε σε ή κοντά σε ένα εποχιακό ναδίρ. Αντίθετα, βρισκόμαστε σε μια υπερβολική αύξηση του καρκίνου (Ca) σε σύγκριση με όλες τις προηγούμενες εποχές, η οποία συνεχίζεται. Λάβετε υπόψη ότι υπάρχει σημαντική καθυστέρηση στην αναφορά των καρκίνων, πράγμα που πιθανότατα υποδηλώνει την πραγματική αύξησή τους»

Σε κανένα σημείο τα τελευταία 7 χρόνια δεν έχουμε δει αυτό το ποσοστό νέων διαγνώσεων καρκίνου. Φταίνε τα «εμβόλια»-COVID; Πιθανώς, εκτός αν μπορέσουμε να εντοπίσουμε έναν άλλο ευρέως διαδεδομένο περιβαλλοντικό παράγοντα ή έκθεση που εισήχθη στον πληθυσμό, μαζικά, στις αρχές του 2021, και ο οποίος δεν υπήρχε πριν.

CDC: Παραποιούν τα δεδομένα θανάτων για να εξαλείψουν το Σήμα Ασφάλειας του Καρκίνου

Σύμφωνα με την ανάλυση του The Ethical Skeptic για τα δεδομένα της Εβδομαδιαίας Αναφοράς Νοσηρότητας και Θνησιμότητας των ΗΠΑ (MMWR), τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) των ΗΠΑ φιλτράρουν και επαναπροσδιορίζουν τους θανάτους από καρκίνο ως θανάτους από COVID από την Εβδομάδα 14 του 2021 για να εξαλείψουν το σήμα ασφάλειας του καρκίνου. ( Gettr The Ethical Skeptic July 16, 2022 )

Τα ακόλουθα δύο γραφήματα, που δημοσιεύτηκαν στο Twitter στις 1 και 2 Οκτωβρίου 2022, απεικονίζουν το πώς καταστέλλεται τεχνητά η θνησιμότητα από καρκίνο. Όπως εξηγείται από το The Ethical Skeptic:

«Η δυναμική του σετ είναι πολύπλοκη, αλλά η αρχή είναι απλή. Όταν ένα πιστοποιητικό θανάτου αναφέρει τον Καρκίνο ως υποκείμενη αιτία θανάτου (UCoD) και την COVID ως κύρια αιτία θανάτου (MCoD) — απλώς το UCoD και το MCoD ανταλλάζουν θέσεις και ο COVID καταγράφεται ως UCoD 100% (425/εβδομάδα).

Twitter The Ethical Skeptic October 2, 2022, Corrected chart

Twitter The Ethical Skeptic October 1, 2022

«Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το 20% όλων των θανάτων από τον κορωνοϊό κάθε εβδομάδα, που τυχαίνει επίσης να είναι άτομα που πεθαίνουν από καρκίνο — κάτι που είναι εξαιρετικά υψηλότερο από ό,τι θα έπρεπε. Αυτό είναι ξεκάθαρο υπερ-απόδοση = ισοδυναμεί ακριβώς με τη διαφορά μεταξύ της καμπύλης υστέρησης του κώδικα Καρκίνου και όλων των άλλων ICD-10.

Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα CDC είναι… Τι κάνει κανείς όταν η Θνησιμότητα από τον COVID δεν είναι πλέον αρκετά σημαντική για να κρύψει την υπερβολική θνησιμότητα από καρκίνο;»

Έτσι, για να επαναδιατυπώσουμε, αυτό που λέει ο Ethical Skeptic είναι ότι το 20% των εβδομαδιαίων λεγόμενων θανάτων από COVID είναι στην πραγματικότητα θάνατοι από καρκίνο, κάτι που είναι μάλλον εκπληκτικό. Αλλά η ανταλλαγή μεταξύ των υποκείμενων και των κύριων αιτιών θανάτου, η καταχώριση του COVID ως η κύριας αιτίας, αποκρύπτει (σε ​​κάποιο βαθμό) το γεγονός ότι οι θάνατοι από καρκίνο ξεπερνούν κάθε όριο.

Σύμφωνα με την ανάλυσή του Ethical Skeptic, το «εμβόλιο»- COVID σκοτώνει 7.300 Αμερικανούς την εβδομάδα. Ενώ ο COVID σκοτώνει 1.740 ανθρώπους. (Twitter The Ethical Skeptic September 29, 2022)

Λοιπόν, τι θα κατηγορήσουν τα CDC όταν εξαφανιστεί ο COVID και δεν θα μπορούν πλέον να ανταλλάξουν μεταξύ τους τους θανάτους από καρκίνο και από COVID ως την υποκείμενη και την κύρια αιτία των θανάτων;

Τα στοιχεία του Υπουργείου Άμυνας έδειξαν τεράστια άνοδο του καρκίνου

Οι ανεξέλεγκτοι turbo-καρκίνοι (με στροβιλοσυμπιεστή) που η ιατρική συντεχνία δεν τους είχε ξαναδεί ποτέ μέχρι σήμερα, άρχισαν να εμφανίζονται μόνο μετά την κυκλοφορία των «εμβολίων»-COVID. Δεδομένα από την Defense Medical Epidemiology Database (DMED), που εκτέθηκαν από τον δικηγόρο Tom Renz και τον γερουσιαστή Ron Johnson (βίντεο), έδειξαν ότι τα ποσοστά καρκίνου μεταξύ του στρατιωτικού προσωπικού και των οικογενειών τους τριπλασιάστηκαν μετά την κυκλοφορία των πυροβολισμών.

( Steve Kirsch Substack February 5, 2022 και Steve Kirsch Substack February 5, 2022 DMED )

Όπως ίσως θυμάστε, μέσα σε λίγες μέρες από την αποκάλυψη των δεδομένων DMED, η βάση δεδομένων τέθηκε εκτός σύνδεσης, φέρεται να «προσδιορίσει και να διορθώσει» ένα υποτιθέμενο πρόβλημα καταστροφής δεδομένων, και όταν επανήλθε, τα δεδομένα είχαν τροποποιηθεί για να κρύψουν αυτή την ολοφάνερα σήματα ασφάλειας για τους καρκίνους. ( WISPolitics February 10, 2022 )

Οι «Turbo-Καρκίνοι» εμφανίστηκαν μετά την κυκλοφορία του «εμβολίου»-COVID

Η Σουηδή παθολόγος, ερευνήτρια και ανώτερη γιατρός στο Πανεπιστήμιο της Lund, Δρ. Ute Kruger, περιγράφει τις αλλαγές που παρατήρησε η ίδια μετά τα «εμβόλια»-COVID. (βλ. το σχετικό βίντεο). Η Δρ. Kruger έχει παρατηρήσει ότι:

• Η ηλικία των καρκινοπαθών είναι όλο και μικρότερη — Η μεγαλύτερη αύξηση σημειώνεται στην ηλικιακή ομάδα των 30 έως 50 ετών.

• Τα μεγέθη των όγκων είναι δραματικά μεγαλύτερα — Προηγούμενα, όγκοι 3 εκατοστών βρίσκονταν συνήθως τη στιγμή της διάγνωσης του καρκίνου. Τώρα, οι όγκοι που βρίσκονται είναι 4 έως 12 εκατοστά, γεγονός που υποδηλώνει ότι αναπτύσσονται με πολύ ταχύτερο ρυθμό από τον κανονικό

• Οι πολλαπλοί όγκοι σε πολλαπλά όργανα γίνονται όλο και πιο συχνοί

• Η υποτροπή και η μετάσταση αυξάνονται — η Δρ. Ute Kruger επισημαίνει ότι πολλοί από τους καρκινοπαθείς που βλέπει βρίσκονται σε ύφεση εδώ και χρόνια, και ξαφνικά κατακλύζονται από ανεξέλεγκτη ανάπτυξη καρκίνου και μετάσταση λίγο μετά το «εμβόλιο»-COVID.

( Etana Substack August 4, 2022 και Doctors4CovidEthics.org July 26, 2022 )

Αυτοί οι «turbo-καρκίνοι», όπως τους αποκαλεί η Δρ. Kruger, δεν μπορούν να εξηγηθούν με καθυστερημένες εξετάσεις καρκίνου λόγω των lockdown και άλλων περιορισμών για τον COVID, καθώς αυτές οι μέρες έχουν περάσει προ πολλού. Οι ασθενείς, παρόλο που έχουν πρόσβαση σε ιατρικές εξετάσεις όπως και τα προηγούμενα χρόνια, εμφανίζονται με κατάφωρα επιδεινούμενες αναπτύξεις όγκων και πιστεύει ότι αυτό οφείλεται στο ότι «οι καρκίνοι φορτίζονται με στροβιλοσυμπιεστή» από τα «εμβόλια»-mRNA.

Ο Δρ Ryan Cole έχει επίσης συζητήσει την έκρηξη του καρκίνου (δείτε το σχετικό βίντεο). Πιστεύει ότι τα «εμβόλια» επιταχύνουν κατά κύριο λόγο τους ήδη υπάρχοντες καρκίνους, μέσω της απορρύθμισης του ανοσοποιητικού. Παρατήρησε ότι οι καρκίνοι που κανονικά μπορούσαν να ελεγχθούν και να διατηρηθούν υπό έλεγχο, δίνοντας στον ασθενή αρκετά χρόνια ποιοτικής ζωής, μόλις έπαιρνε το εμβόλιο για τον COVID, ο καρκίνος ξαφνικά θα εξελισσόταν εκτός ελέγχου και θα οδηγούσε γρήγορα σε θάνατο. (Steve Kirsch Substack February 5, 2022 )

Τα δεδομένα υπέστησαν μεγάλη καταστροφή. Θα φτάσουμε ποτέ στην αλήθεια;

Η θλιβερή πραγματικότητα είναι ότι οι περισσότερες πηγές δεδομένων γι’ αυτό το θέμα έχουν καταστραφεί σκοπίμως σε τέτοιο βαθμό, που είναι απίθανο να καταφέρουμε ποτέ να μάθουμε όλη την αλήθεια. Τα CDC άρχισαν να τροποποιούν τα δεδομένα το 2020 και δεν έχουν σταματήσει να το κάνουν. Το DMED, το οποίο ιστορικά ήταν μια από τις καλύτερες πηγές δεδομένων, έχει πλέον τροποποιηθεί. Την ίδια τύχη είχαν και άλλες πηγές δεδομένων.

Είναι κάτι παραπάνω από τρομακτικό το πόσο κακή είναι η κατάσταση στις πηγές δεδομένων από τους «διαμορφωτές» τους. Η ιδέα ότι τα CDC κάνουν «μασάζ» στα στατιστικά στοιχεία για να κρύψουν τα ξεκάθαρα σήματα κινδύνου είναι αποκρουστική και ανήθικη στο έπακρο, ωστόσο αυτό είναι που βλέπουμε να συμβαίνει σήμερα. Το ερώτημα είναι γιατί καταβάλλουν τόσο κόπο και χρήμα για να προστατεύσουν ένα τόσο θανατηφόρο προϊόν;

Άλλα ενδιαφέροντα άρθρα:

• Οι επιστήμονες βρίσκουν αντισώματα που εξουδετερώνουν όλα τα στελέχη του COVID

• Τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη χάπια προκαλούν καρδιακή βλάβη