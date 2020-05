Ελληνική μελέτη καταδεικνύει τον πιθανό προστατευτικό μηχανισμό της νικοτίνης για τον Covid-19

Τη Δευτέρα 18/5 δημοσιεύτηκε στο preprints.com άρθρο Ελλήνων Επιστημόνων με τίτλο «Nicotinic Cholinergic System and COVID-19: Identification of a Potentially Crucial Snake Toxin-Like Sequence in the SARS-CoV-2 Spike Glycoprotein».



Οι Συγγραφείς - Κων/νος Φαρσαλινός, Ηλίας Ηλιόπουλος, Σωκράτης Τζάρτος και Κωνσταντίνος Πουλάς - από το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ανίχνευσαν μια πολύ σημαντική αλληλουχία στην πρωτεϊνη SPIKE του κορωνοϊού, η οποία είναι ομόλογη με νευροτοξίνη φιδιού. Η πρωτεϊνη SPIKE μέσω αυτού του πρωτοαναφερόμενου τμήματος ενδέχεται να αλληλεπιδρά με το νικοτινικό χολινεργικό σύστημα και να προκαλεί τοξικά αποτελέσματα στον οργανισμό.

Σχετικές λεπτομέρειες από την πρωτότυπη δημοσίευση στο https://www.preprints.org/manuscript/202005.0301/v1

Το Άρθρο είναι υπό αξιολόγηση σε επιστημονικό περιοδικό.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Το άρθρο εισάγει την υπόθεση ότι η πρωτεΐνη Spike του ιού SARS-CoV-2 έχει ομολογία με τοξίνες δηλητηρίων φιδιών, ερμηνεύοντας έτσι την επίδραση που έχει ο ιός στον οργανισμό και τα συμπτώματα που προκαλεί. Πιο συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν μελέτες ομολογίας, μεταξύ της πρωτείνης Spike και διαφόρων νευροτοξινών φιδιών, χρησιμοποιώντας κατάλληλο λογισμικό. Προέκυψε το συμπέρασμα ότι πράγματι υπάρχει ομολογία μεταξύ των αμινοξικών θέσεων 375-390 της Πρωτεϊνης Spike και μιας νευροτοξίνης.

Το εύρημα αυτό αποτελεί τη βάση για να γίνει ερμηνεία της συμπτωματολογίας της νόσου COVID 19 και να διερευνηθεί περαιτέρω η υπόθεση της εμπλοκής του νικοτινικού χολινεργικού συστήματος. Η εύρεση ομολογίας μεταξύ της Spike και της νευροτοξίνης NL1 αποκάλυψε τη δυνατότητα της πρώτης να αποτελεί «προσδέτη» και μάλιστα ανταγωνιστή του νικοτινικού υποδοχέα της ακετυλοχολίνης (nAChR), ενισχύοντας έτσι την υπόθεση ότι η χρήση νικοτίνης (αλλά και άλλων ενδεχομένως αγωνιστών των υποδοχέων) θα έχει ευεργετική επίδραση σε ασθενείς με την νόσο. Η επίδραση του ιού στο νικοτινικό χολινεργικό σύστημα έχει πολύ μεγάλη κλινική σημασία, διότι παρατηρούνται συμπτώματα στους νοσούντες που μπορούν να αποδοθούν στην εμπλοκή αυτού του μονοπατιού στη νόσο.

Από τη δημοσίευση διαφαίνεται ότι ο συσχετισμός μεταξύ ιού και νευροτοξινών φιδιών αποτελεί την απαρχή για την αποικοδόμηση της δράσης του ιού και ενδεχομένως αποκαλύπτει και πιθανούς ζωικούς οργανισμούς που μολύνονται από τον ιό ή υπήρξαν στο παρελθόν ξενιστές του.

