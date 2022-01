Γιατί η FDA κρύβει τα δεδομένα του «εμβολίου» της Pfizer;

Ανάλυση από τον Δρ. JosephMercola

11 Ιανουαρίου 2022

ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

•Στις 23 Αυγούστου 2021, η FDA χορήγησε πλήρη αδειοδότηση στο «εμβόλιο» Comirnaty της Pfizer-BioNTech, για άτομα ηλικίας 16 ετών και άνω(η άδεια «χρήσης έκτακτης ανάγκης», EUA, παραμένει για τους έφηβους 12 έως 15ετών). Έκτοτε, επί πολλές εβδομάδες από τηνημέρα που η FDAχορήγησε την «πλήρη έγκριση», η μόνη δημόσια «τεκμηρίωση»που μπορούσε να βρεικανείς ήταν σε «δελτία τύπου»της εταιρείας και σε άρθρα σε περιοδικά.

•Προηγουμένως, στο «εμβόλιο» Comirnatyείχε χορηγηθεί «άδεια χρήσης έκτακτης ανάγκης» (EUA) από το Ηνωμένο Βασίλειο (Δεκέμβριος 2020), ακολουθούμενη από τις ΗΠΑ, την Ευρωπαϊκή Ένωση και πολλές άλλες χώρες παγκοσμίως.

•Ομη-κερδοσκοπικός οργανισμός «PublicHealthandMedicalProfessionalsforTransparency (PHMPT)στον οποίο συμμετέχουν πολλές εκατοντάδες «Επαγγελματιών της Δημόσιας Υγείας, της Ιατρικής [και άλλοι επιστήμονες] για την Διαφάνεια» (https://phmpt.org/), υπέβαλε στην FDAαίτημα με βάση τον Νόμο για την Ελευθερία της Πληροφόρησης (FOIA),ζητώντας την δημοσιοποίηση των δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν για την χορήγηση πλήρους άδειας στο «εμβόλιο» Comirnatyτης Pfizer και, στη συνέχεια, μετά την άρνηση της FDAνα το πράξει, υπέβαλεαγωγή εναντίον της FDAζητώντας να εφαρμόσει τη νομική της υποχρέωση να δημοσιοποιεί τα σχετικά δεδομένα εντός 30 ημερών από την έγκριση ενός φαρμάκου.

•ΟPeterDoshi,αναπληρωτής καθηγητής έρευνας για τις φαρμακευτικές υπηρεσίες υγείας στη Φαρμακευτική Σχολή του Πανεπιστημίου του Maryland και ο MatthewHerder, διευθυντής του HealthLawInstitute στη Νομική Σχολή Schulich και αναπληρωτής καθηγητής φαρμακολογίας στο Πανεπιστήμιο Dalhousie στον Καναδά, (StatNews, 17/12/2020 - rebuttal) κατήγγειλαν ότι η Επιτροπή της FDA [που εισηγείται την χορήγηση ή μη άδειας σε ένα φαρμακευτικό προϊόν] έσπευσε να ολοκληρώσει τον έλεγχο των δεδομένων του «εμβολίου» μέσα σε τρεις εβδομάδες, μια διαδικασία που συνήθως διαρκεί 10 μήνες. Η Επιτροπή δεν εξέτασε το γεγονός ότι η κλινική δοκιμή δεν ήταν τυφλή [δεν περιελάμβανε ομάδα πλασέμπο ως ομάδα ελέγχου] ούτε τον μεγάλο αριθμό των παρενεργειών του «εμβολίου» κατά τις κλινικές δοκιμές.

•Τα ένθετα συσκευασίας για επαγγελματίες υγείας στα εμβόλια Moderna και J&J αφήνονται σκοπίμως κενά, κατευθύνοντας τους ανθρώπους σε έναν ιστότοπο απ’ όπου μπορούν να κατεβάσουν τις πληροφορίες.

HFDAισχυρίζεται ότι «έχει δεσμευτεί στη διαφάνεια» (FDA, 17/11/2020), ειδικά για τις αμφιλεγόμενες «άδειες χρήσης έκτακτης ανάγκης» (EUAs) για την COVID. Ωστόσο, όταν βρέθηκε αντιμέτωπη με το αίτημα των «Επαγγελματιών της Ιατρικής, της Δημόσιας Υγείας και άλλων επιστημόνων για την Διαφάνεια» (PHMPT) με βάση το Νόμο περί Ελευθερίας της Πληροφόρησης (FOIA), η FDAαρχικά ζήτησε 55 χρόνια (στις 19-11-2021) και εν συνεχεία 75 χρόνια (στις 9-12-2021)προκειμένου να δημοσιοποιήσει τα δεδομένα στα οποία στηρίχθηκε για να χορηγήσει την επίμαχη άδεια στο «εμβόλιο» Comirnatyτης Pfizer.

Για πάνω από ένα χρόνο, ηPfizerπροβάλλεται στις ειδήσεις ως ο κορυφαίος υποψήφιος στην ανάπτυξη της «εμβολίου»-γονιδιακή θεραπεία για τηνCOVID-19. Και δεν αποτελεί έκπληξη, η απροθυμία της να δημοσιοποιήσειτα δεδομένα που «υποστηρίζουν» την έγκριση του προϊόντος της από την FDA,δεδομένου ότι η εταιρεία έχει μακρά ιστορία εγκληματικών δραστηριοτήτων.

Κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου Πολέμου (1861-1865), η Pfizer άκμασε και επεκτάθηκε κάτω από την πίεση των αυξημένων αναγκών για παυσίπονα και αντισηπτικά εξαιτίας του πολέμου. (Pharmaphoroum Pfizer History)

Δυστυχώς, στον ενάμιση αιώνα από τότε, η Pfizer ήταν ένας συνήθης παραβάτης σε σκοτεινές συναλλαγές, έχοντας υποστεί πολλές μηνύσεις για ανήθικες δοκιμές φαρμάκων, παράνομες πρακτικές μάρκετινγκ(SGT Report,7/1/2021), δωροδοκίες σε πολλές χώρες(Corp Watch,8/8/2012), περιβαλλοντικές παραβιάσεις– συμπεριλαμβανομένης και της παράνομης απόρριψης PCB και άλλων τοξικών απόβλητων(CorporateResearchProject,3/2/2017),παραβιάσεις των κανονισμών της ασφάλειας της εργασίας και των εργαζομένων, και πολλά άλλα. (Corporate Research Project,3/2/ 2017•Matthews & Associates,18/11/2020)

Τώρα, στην τελευταία καταστροφική δραστηριότητα της Pfizer με τα «εμβόλια» για την COVID-19, ηFDA είναι συνένοχος για την αδιαπέραστη μυστικότητα που περιβάλλει τις κλινικές δοκιμές της γονιδιακής θεραπείας της Pfizer. Το πρωτοφανές χρονικό διάστημα των 75 χρόνων που ζητήθηκε από την FDAγια τη δημοσιοποίηση των δεδομένων στα οποία στήριξε την απόφασή της να χορηγήσει πλήρη άδεια στο «εμβόλιο» Comirnatyτης Pfizer,ισοδυναμεί με απόκρυψη.

Μη-κερδοσκοπικήομάδα Επαγγελματιών της Υγείας καταθέτει αγωγή

Στις11 Δεκεμβρίου 2020, η FDA εξέδωσε εξουσιοδότηση για «χρήση έκτακτης ανάγκης» (EUA) στο πρώτο «εμβόλιο» -γονιδιακή θεραπεία για την COVID-19 που παρήχθη από την Pfizer-BioNTech.

Λίγες μέρες αργότερα, ο εκδότης του BMJ Peter Doshi, Ph.D., και ο καθηγητής φαρμακολογίας Matthew Herder συνέταξαν μια οξυδερκή εξέταση της ανάλυσης δεδομένων με βάση τα οποία ηFDAχορήγησε την έγκριση. (StatNews, 17/12/2020)

Ο Peter Doshi είναι αναπληρωτής καθηγητής έρευνας για τις φαρμακευτικές υπηρεσίες υγείας στη Φαρμακευτική Σχολή του Πανεπιστημίου του Maryland και ο Matthew Herder είναι διευθυντής του HealthLawInstitute στη Νομική Σχολή Schulich και αναπληρωτής καθηγητής φαρμακολογίας στο Πανεπιστήμιο Dalhousie στον Καναδά. (StatNews, 17/12/2020 - rebuttal)

Το άρθρο τους εγείρει σημαντικές αμφιβολίες σχετικά με την ταχύτητα της διαδικασίας έγκρισης. Μέχρι τις 23 Αυγούστου 2021, ηFDA είχε χορηγήσει πλήρη έγκριση στο «εμβόλιο» Comirnaty της Pfizer-BioNTech.(FDA, 23/8/2021)

Επί αρκετές εβδομάδες αργότερα, τα μόνα διαθέσιμα δημόσια δεδομένα περιορίστηκαν σε δελτία τύπου της εταιρείας και άρθρα σε περιοδικά, τα οποία σημειώνει η ερευνήτρια δημοσιογράφος MaryanneDemasi, Ph.D.,«υπόκεινται σε συγκρούσεις συμφερόντων και μεροληψία». (MaryanneDemasi, 20/12/2021)

Αυτή η έλλειψη πληροφοριών ώθησε εκατοντάδες επαγγελματίες της ιατρικής,της δημόσιας υγείας, ερευνητές, επιστήμονες και δημοσιογράφους να συγκροτήσουν μια συμμαχία με μοναδικό στόχο την απόκτηση και τη δημοσιοποίηση «των δεδομένων στα οποία βασίζεται η FDA για την αδειοδότηση ‘εμβολίων’-COVID-19». [PublicHealthandMedicalProfessionalsforTransparency]

Η μη κερδοσκοπική ομάδα ονομάζεται «Επαγγελματίες Δημόσιας Υγείας και της Ιατρικής για τη Διαφάνεια»(PMHPT), κινήθηκε γρήγορα και κατέθεσαν αγωγή στις 16 Σεπτεμβρίου 2021 στο Περιφερειακό Δικαστήριο των ΗΠΑ, Βόρεια Περιφέρεια του Τέξας, στην οποία γράφουν ότι:

«ΗFDA απέρριψε το αίτημα του οργανισμού για ταχεία δημοσιοποίηση των δεδομένων με βάση ότι ηPHMPT δεν απέδειξε ότι υφίσταται επιτακτική ανάγκη που συνεπάγεται άμεση απειλή για τη ζωή ή τη φυσική ασφάλεια ενός ατόμου» ή «ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη ενημέρωσης του κοινού σχετικά με την πραγματική ή υποτιθέμενη δραστηριότητα της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης». Το PHMPTμ’ αυτή την ενέργεια επιχειρεί να αμφισβητήσει την αποφασιστικότητα του FDA και ζητά μια εντολή που να υποχρεώνει την FDA να δημοσιοποιήσει τα δεδομένα σε ταχεία βάση». [United States District Court Northern District Of Texas, September 16, 2021, Introduction #9]

Ο Dr. Aaron Kheriaty, διευθυντής του προγράμματος ιατρικής δεοντολογίας στο Πανεπιστήμιο της California Irvine,που είναι ένα από τα ιδρυτικά μέλη του PHMPT, σχολίασε τις ανησυχίες που οδήγησαν σε αυτή τη μήνυση, λέγοντας:

«Μια ομάδα από εμάς ανησυχούσε για τον σχεδιασμό των κλινικών δοκιμών, την πολύ σύντομη διάρκειά τους και το σύστημα-συνονθύλευμα που υπήρχε για την παρακολούθηση των ανεπιθύμητων ενεργειών μετά την κυκλοφορία. Η ομάδα του εικονικού φαρμάκου εξαλείφθηκε επειδή το εμβόλιο προσφέρθηκε σε όλους όσους είχαν κάνει το εικονικό φάρμακο και, έτσι, δεν κατάφεραν να διατηρήσουν μια ομάδα ελέγχου».( Maryanne Demasi, 20/12/2021, 2ndsection, para 3, 4, 5)

Η FDA θέλει 75 χρόνια για να δημοσιεύσει τα δεδομένα της Pfizer

Το «εμβόλιο» [γονιδιακή θεραπεία] της Pfizerγια την COVID έχει τεθεί υπό έλεγχο μετά την χορήγηση της άδειάς του για «χρήση έκτακτης ανάγκης» (EUA, συμπεριλαμβανομένων των ισχυρισμών ότι η εταιρεία παραποίησε δεδομένα και ανέφερε ανεπαρκώς τα ανεπιθύμητα συμβάντα. Αφού έλαβαν το αίτημα FOIA, οι δικηγόροι του FDA πρότειναν να δημοσιοποιηθεί σταδιακά η τεκμηρίωση της Pfizer για πολλές δεκαετίες, ζητώντας τελικά από έναν ομοσπονδιακό δικαστή να τους δώσει 75 χρόνια για να επεξεργαστεί πλήρως το αίτημα.(Maryanne Demasi, 20/12/2021)

Υποστήριξαν ότι η υπηρεσία δεν είχε το προσωπικό για να επεξεργαστεί τις 451.000 σελίδες που περιλαμβάνονται στην τεκμηρίωση. Ο Aaron Siri,ο δικηγόρος που εκπροσωπεί τον PHMPT, εξέφρασε τη δυσπιστία του για το γεγονός ότι ένας οργανισμός με χρηματοδότηση 6,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων δεν μπορούσε να «παράγει» εγκαίρως τα ζητούμενα έγγραφα στα οποία βάσισε την απόφασή του. Και σημείωσε εύστοχα:

«Είναι δυστοπικό για την κυβέρνηση να δίνει στην Pfizer δισεκατομμύρια, να δίνει διαταγή στους Αμερικανούς να πάρουν το προϊόν της, να απαγορεύει στους Αμερικανούς να μηνύσουν για κακό, αλλά παρόλα αυτά αρνείται να αφήσει τους Αμερικανούς να δουν τα δεδομένα στα οποία βασίζεται η άδεια χρήσης της.

Η FDA δεν αμφισβήτησε ότι θα έπρεπε να προσκομίσει αυτά τα έγγραφα. Αντιθέτως, προτείνει να γίνει αυτό με τόσο αργό ρυθμό που τα έγγραφα δεν θα παραχθούν πλήρως έως ότου σχεδόν όλοι οι επιστήμονες, οι δικηγόροι και οι περισσότεροι Αμερικανοί που έλαβαν το προϊόν της Pfizer, πεθάνουν από βαθιά γεράματα». (Maryanne Demasi, 20/12/2021)

ΗMaryanneDemasi γράφει ότι η FDA ισχυρίζεται ότι έχει μόνο 10 υπαλλήλους που επεξεργάζονται αυτήν τη στιγμή αιτήματα FOIA και ότι ο τεράστιος όγκος της εργασίας δεν μπορούσε να ολοκληρωθεί γρήγορα. Ωστόσο, ο δικηγόρος Aaron Siri εξηγεί ότι υπήρξαν πολλές άλλες περιπτώσεις όπου η FDA έχει επισπεύσει την επεξεργασία αιτημάτων FOIAμεταφέροντας προσωπικό από άλλα τμήματά της ή προσλαμβάνοντας περισσότερους υπαλλήλους.(MaryanneDemasi, 20/12/2021, section 3, para 7,8)

Στην πραγματικότητα, είναι καταστατική υποχρέωση της FDAνα δημοσιεύει κάθε τέτοια τεκμηρίωση εντός 30 ημερών από την έγκριση του φαρμάκου.(SOPP 8401.7: Action Package for Posting 11/12/2020, page 1, III. Background, 30 calendar days)

Στη συνέντευξή τους προς το δικαστήριο, οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ενεργώντας για λογαριασμό της FDA, παραδέχτηκαν ότι στο παρελθόν ηFDA έχει δώσει γρήγορες απαντήσεις σε αιτήματα FOIA με εκατοντάδες χιλιάδες σελίδες το καθένα. (In The United States District Court For The Northern District Of Texas Civil Action No. 4:21-cv-01058-P December 13, 2021, Page 10)

Ομολογουμένως, ορισμένα βασικά έγγραφα της Pfizer έχουν δημοσιευτεί από τhν FDA, αλλά όπως εξηγεί ο Kheriaty, μέχρι να δημοσιευτούν όλα τα δεδομένα, η σταδιακή δημοσιοποίηση και η αποσπασματική ανάλυσή τους μπορεί να οδηγήσει σε ανακριβή συμπεράσματα.Ωστόσο, διευκρίνισε ότι, ο αριθμός των θανάτων που αναφέρονται στην τεκμηρίωση της Pfizer βρίσκεται στα αρχικά στάδια, είναι «υψηλός». Ο Kheriaty σημειώνει:

«Βασικά, έχουμε απλώς ακατέργαστους αριθμούς. Αν κοιτάξετε αυτό το έγγραφο, [το επιδεικνύει] διέγραψαν πληροφορίες σχετικά με το πόσες δόσεις Pfizer είχαν χορηγηθεί. Έτσι, εάν δεν γνωρίζουμε πόσες δόσεις χορηγήθηκαν συνολικά, δεν μπορούμε να καθορίσουμε ποιο ποσοστό των ανθρώπων που έκαναν το εμβόλιο μπορεί να είχαν αυτές τις ανεπιθύμητες ενέργειες». [MaryanneDemasi, 20/12/ 2021]

Πολλοί άνθρωποι επέκριναν ανοιχτά το αίτημα της FDA να καθυστερήσει τη δημοσιοποίηση δεδομένων. (MSN, 19/11/2021)Μεταξύ αυτών ο γερουσιαστής Ted Cruz(R-Texas), ο πρώην επιστήμονας της PfizerJacob Glanville, ο Dr. Teck Khong της Συμμαχίας για τη Δημοκρατία και την Ελευθερία και ο Αμερικανός ουρολόγος Dr. Σαμαντί.

Ένα άλλο πρόβλημα είναι ότι, όπως επισημαίνει ο KyleBeckerστις 19 Νοεμβρίου 2021στο Twitter, σύμφωνα με τους κανόνες τηςFDA, όταν υπάρχει ένα προϊόν που είναι πλήρως εξουσιοδοτημένο, «θα ήταν παράνομο να χορηγούνται εμβόλια Moderna και J&Jμε βάση άδεια EUA». (FDA, 17/10/2018, III Emergency Use Authorization, 2. Termination of an EUA Declaration, #2)

Τώρα που αυτή η υποχρέωση της FDAέχει πλέον δημοσιοποιηθεί, γεννιέται το ερώτημα πόσο καιρό θα χρειαστεί η FDA για να «ενημερώσει» τους κανόνες της ώστε να αντικατοπτρίζει την τρέχουσα κατάσταση — και ότι «οι άδειες χρήσης έκτακτης ανάγκης» (EUA) για τα άλλα «εμβόλια θα πρέπει να απορριφθούν, αφού υπάρχει «εμβόλιο» (της Pfizer)που έχει αδειοδοτηθεί πλήρως.

Οι ειδικοί ρωτούν: Υπήρχε ανεπαρκές προσωπικό κατά την κρίση της FDA για την Pfizer;

ΟιDrsDoshi και Herder χαρακτήρισαν την άδεια EUAστο «εμβόλιο» της Pfizer-BioNTech«αναμφισβήτητα την πιο σημαντική απόφαση που έχει λάβει η Διεύθυνση Τροφίμων και Φαρμάκων φέτος». Ωστόσο, αναφέροντας το «Μνημόνιο Ανασκόπησης Μη Εγκεκριμένου Προϊόντος» από την FDA(FDAEmergencyUseAuthorization (EUA) foranUnapprovedProductReviewMemorandum)και οι δυό σημείωσαν ότι η FDAδιέθεσε έναν κλινικό και έναν στατιστικό αναθεωρητή, τρεις για τη χημεία, την παραγωγή και τους ελέγχους (CMC) και δύο για την φαρμακοεπαγρύπνηση. (StatNews, 17/12/2020)

Σε αντίθεση με άλλες χώρες, οι ΗΠΑ είναι η μόνη χώρα όπου οι ρυθμιστικοί φορείς εξετάζουν δεδομένα σε επίπεδο ασθενών από κλινικές δοκιμές. Για να το κάνει αυτό, η FDAσυνήθως χρειάζεται χρόνο 10 μηνών. Αλλά στην περίπτωση της Pfizer, η FDA ολοκλήρωσε την ανασκόπηση των δεδομένων δοκιμής Φάσης ΙΙΙ με 44.000 συμμετέχοντες, μέσα σε τρεις εβδομάδες, από τις 28 Νοεμβρίου 2020 έως τις 11 Δεκεμβρίου 2020.

Οι DrsDoshi και Herder αναρωτήθηκαν γιατί δεν χρησιμοποιήθηκαν πρόσθετοι υπάλληλοι-αναθεωρητές για την ολοκλήρωση της εργασίας, γιατί οι ερευνητές ξετύφλωσαν τη δοκιμή και πώς ηFDA υπολόγισε τα αντιπυρετικά και αναλγητικά φάρμακα που οι συμμετέχοντες στην ομάδα των εμβολιαζόμενων της μελέτης τα έπαιρναν τρεις έως τέσσερις φορές πιο συχνά από τους συμμετέχοντες στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου.

Σε μια αντίκρουση, ο Δρ. PeterMarks, διευθυντής του «Κέντρου Βιολογικής Αξιολόγησης και Έρευνας» της FDA, έστειλε μια επιστολή στον εκδότη απαντώντας στο άρθρο, λέγοντας ότι ήταν «ανακριβές και κακώς χαρακτήρισε το έργο του επιστημονικού προσωπικού τηςFDA που εμπλέκεται στην ανασκόπηση». (StatNews, 17/12/2020) Εξήγησε ότι το προσωπικό της FDA ου πρακτορείου εργαζόταν σε 24ωρη βάση επί μήνες, πολύ πριν υποβληθεί το αίτημα. Και δήλωσε ότι οι συγγραφείς του άρθρου δεν κατάλαβαν ότι τα άτομα που απαριθμούνται στο μνημόνιο ήταν οι επικεφαλής των κλάδων και όχι ολόκληρη η ομάδα. (StatNews, 17/12/2020 -Marksletter)

Με τη σειρά τους, οι Doshi και Herder απάντησαν, σημειώνοντας ότι ο Marksδεν εξέτασε την ανησυχία που διατύπωσαν ότι η αναθεώρηση των εργασιών των αποτελεσμάτων της δοκιμής Φάσης ΙΙΙ ολοκληρώθηκε σε μόλις τρεις εβδομάδες, κάτι που αποτελεί «ταχύτητα αστραπής σε σύγκριση με την κανονική διαδικασία της FDAπου διαρκεί μήνες». (StatNews, 17/12/2020 - Theauthorsrespond)

Ο Marks δεν παρείχε επίσης παραδείγματα για το πώς αναλύθηκαν κριτικά τα δεδομένα σε επίπεδο ασθενών και, κυρίως, γιατί δεν αντιμετώπισε την αντίδραση των συμμετεχόντων που ξαφνιάστηκαν με την αποκάλυψη του αριθμού των παρενεργειών από το «εμβόλιο» κατά τη διάρκεια της κλινική δοκιμής.

Ο Doshi και ο Herder επεσήμαναν ένα σημαντικό σημείο όταν έγραψαν: «Εάν ο στόχος ήταν η ταχύτητα με κάθε κόστος, θα έπρεπε απλώς να απαλλαγούμε από τους ρυθμιστές εντελώς». Η ανάλυση των δεδομένων της Pfizer από την FDAείναι τόσο επιφανειακή σαν να μη υπήρξε σχεδόν καμία αξιολόγηση.[StatNews, 17/12/2020 - Marksletter]

Ο ελεγκτής των κλινικών δοκιμών της Pfizer αποκαλύπτει ζητήματα ακεραιότητας δεδομένων

Οι ανησυχίες του Doshi και του Herder υποστηρίζονται από αναφορές τηςBrookJackson, πρώην περιφερειακής διευθύντριας της Ventavia Research Group,μιας ιδιωτικής εταιρείας στην οποία ανατέθηκε εργολαβικά από την Pfizer, η κλινική δοκιμή του «εμβόλου»-COVID της σε διάφορες εγκαταστάσεις στο Τέξας. [The BMJ 2021; 375:n2635]

Ο Paul Thacker, ερευνητής δημοσιογράφος του British Medical Journal, έγραψε ότι η BrookJackson επανειλημμένα «ενημέρωνε τους ανωτέρους της για κακή κατάσταση και διαχείριση του εργαστηρίου, και τις ανησυχίες της για την ασφάλεια των ασθενών και τα ζητήματα της ακεραιότητας των δεδομένων». [TheBMJ 2021; 375:n2635 section 2, para 1]

Όταν οι ανησυχίες της αγνοήθηκαν, η Jackson κάλεσε την FDA και υπέβαλε καταγγελία μέσω email. Όπως έγραψε ο Thacker, ηJackson, μια εκπαιδευμένη κλινική ελεγκτής με περισσότερα από 15 χρόνια εμπειρίας στην κλινική έρευνα και τον συντονισμό, απολύθηκε αυθημερόν, μετά από μόλις δύο εβδομάδες στη δουλειά. Σύμφωνα με την επιστολή της απόλυσης, η διοίκηση αποφάσισε ότι «δεν ταίριαζε» στην εταιρεία.

Η BrookΤζάκσον παρείχε στο BMJ «δεκάδες εσωτερικά έγγραφα της εταιρείας, φωτογραφίες, ηχογραφήσεις και email» που αποδεικνύουν ότι οι ανησυχίες της ήταν έγκυρες. [ The BMJ 2021; 375:n2635]

Ο σύμβουλος- καρδιολόγος Dr. Aseem Mulhotra εξέφρασε τη απορία και την ανησυχία του επειδή αυτή η ιστορία δεν έγινε διεθνής είδηση. Σημείωσε:

«Αυτή η κλινική δοκιμή της Pfizer είναι μια κρίσιμη δοκιμή... εξαιτίας αυτών των δεδομένων, εκατομμύρια και εκατομμύρια άνθρωποι έχουν κάνει το ‘εμβόλιο’. Εδώ, το πρόβλημα είναι ότι–όπως κάναμε εδώ και πολύ καιρό– λαμβάνονται κλινικές αποφάσεις με ελλιπή, μεροληπτικά και σε πολλές περιπτώσεις, κατεστραμμένα δεδομένα… Ο λόγος για τον οποίο δεν έχει αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα έγκειται στο ότι δεν έχουν επιβληθεί αποτελεσματικές κυρώσεις στη φαρμακοβιομηχανία». [ YouTube, /11/2021, 00:21 - 1:06]

Τα ένθετα της συσκευασίας είναι κενά

Όπως αποδεικνύεται σε αυτό το σύντομο βίντεο, η συσκευασία του «εμβολίου» (γονιδιακή θεραπεία)για την COVID-19 της Moderna δεν περιέχει το τυπικό ένθετο συσκευασίας. Αντίθετα, η σελίδα είναι κενή, παραπέμποντας στον αναγνώστη για να βρει τις πληροφορίες που αναζητά σε έναν ιστότοπο. Για το ένθετο του «εμβολίου» της Moderna ΕΔΩ και για το ένθετο του «εμβολίου» της Johnson&JohnsonΕΔΩ

Οι επαληθευτές στοιχείων ισχυρίζονται ότι το ένθετο της συσκευασίας δεν είναι πλήρες και ότι σκοπίμως αφήνεται κενό επειδή το εξουσιοδοτημένο πλήρες ένθετο είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο. Ωστόσο, όπως μπορείτε να δείτε από το ένθετο της συσκευασίας που δείχνει ο φαρμακοποιός σεσχετικό βίντεο, το ένθετο δεν είναι σύντομη ειδοποίηση προς τους φαρμακοποιούς και τους γιατρούς, αλλά φαίνεται ότι είναι ένα πλήρες ένθετο συσκευασίας, διπλωμένο και σφραγισμένο, αλλά κενό.

Επιπλέον, όταν μεταβείτε στον ιστότοπο των ένθετων συσκευασίας των «εμβολίων»Johnson&Johnson, διαπιστώνετε ότι ο ιστότοπος δεν λειτουργεί στο Chrome. Όταν δοκιμάζονται οι μηχανές αναζήτησης Firefox, Safari και MicrosoftEdge, οι σύνδεσμοι είναι λειτουργικοί. Ωστόσο, το 2021 το πρόγραμμα περιήγησης Chromeκατείχε το 64,06% της αγοράς, το Safari(Apple) το 19,22%,το MicrosoftEdge4,19%και το Firefox3,91%— πράγμα που σημαίνει ότι ένα τεράστιο μέρος των ανθρώπων δεν θα δουν τις πληροφορίες εισαγωγής εάν χρησιμοποιούν Chrome. [Oberlo, MostPopularBrowsersin 2021]

Μόλις αποκτήσετε πρόσβαση, τα ένθετα συσκευασίας της Moderna, της Johnson&Johnson και της Pfizer είναι όλα διαθέσιμα για λήψη. [Moderna• Johnson&Johnson•FDA, 16/12/2021]

Αυτό σημαίνει ότι οι πληροφορίες δεν μπορούν να καταγραφούν και να αναφέρονται. (InternetArchiveWaybackMachine) Διατηρώντας το ένθετο προσβάσιμο μόνο online και διαθέσιμο μόνο για λήψη, οι εταιρείες θέτουν ένα άλλο εμπόδιο μεταξύ του χρήστη και των δεδομένων. Μπορούν επίσης να αλλάξουν τις πληροφορίες κατά βούληση χωρίς το κοινό να έχει τη δυνατότητα να τις συγκρίνει εύκολα με άλλες πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν προηγουμένως,όπως θα μπορούσατε να κάνετε στο Archive.is (Archive)ή στο Archive.org. (WaybackMachine)