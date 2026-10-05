Στο καταπράσινο Καστόρι Λακωνίας, στις πλαγιές του Βόρειου Ταΰγετου, βρέθηκε το zougla.gr και επισκέφθηκε την πρότυπη μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας με σολομό, πέστροφα και οξύρρυγχο. Ο Γιάννης Γεροντίδης, ιδρυτής της Gfish, σε πείσμα των καιρών μας, μιλά για το πώς παράγει και επεξεργάζεται τον σολομό και την πέστροφα, ενώ μας ξεναγεί στις εγκαταστάσεις του. Το μυστικό στην παραγωγή και τυποποίηση, όπως λέει, είναι οι βιολογικές πρώτες ύλες: το ελαιόλαδο, το αλάτι και το κάπνισμα.

Συνέντευξη στο Θάνο Ξυδόπουλο

Ο κ. Γεροντίδης ξεκινά την αφήγησή του λέγοντας ότι πρόκειται για μια ελληνική εταιρεία με παρουσία σχεδόν 60 ετών στον χώρο της ιχθυοκαλλιέργειας. «Κύριος σκοπός μας», εξηγεί, «είναι η παραγωγή, η επεξεργασία, η συσκευασία και η διάθεση προϊόντων υψηλής διατροφικής αξίας, όπως η πέστροφα, ο σολομός και ο οξύρρυγχος».

«Η φιλοσοφία μας», συνεχίζει, «είναι να παράγουμε προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας με παραδοσιακό τρόπο, χωρίς τη χρήση συντηρητικών, ενισχυτικών γεύσης και χρωστικών. Όπως ακριβώς θα τα φτιάχναμε στο σπίτι μας για να τα γευτούν οι ίδιοι και τα παιδιά μας».

Στη συνέχεια, ο κ. Γεροντίδης μάς οδηγεί στις εγκαταστάσεις. Εκεί, εξηγεί ότι «τα ψάρια μας αναπτύσσονται στα πεντακάθαρα πηγαία νερά του Αγίου Μάμμα Ταΰγετου, τα οποία αναβλύζουν μέσα από τη μονάδα μας». Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μεγαλώνουν σε ένα τέλειο περιβάλλον, απαλλαγμένο από βαρέα μέταλλα, χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση αντιβιοτικών.

Μιλώντας για την επεξεργασία, ο ιδρυτής της Gfish τονίζει ότι «καπνίζουμε τα ψάρια μας σε χτιστούς φούρνους, με την παραδοσιακή μέθοδο καπνίσματος και μόνο με ξύλο οξιάς, χωρίς πρόσθετα ή χημικά». Έτσι δημιουργούν προϊόντα με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση που λιώνει στο στόμα.

Ο κ. Γεροντίδης υπογραμμίζει ότι «είμαστε προσανατολισμένοι στο να παράγουμε προϊόντα στηριζόμενοι στην κυκλική οικονομία και στη λογική του zero waste». Πέραν των ιδιαίτερων προϊόντων που παράγουν και που έχει αγκαλιάσει ο κόσμος, όπως το βραβευμένο καπνιστό συκώτι, το χαβιάρι από αυγά σολομού και πέστροφας, αλλά και τα παραδοσιακά τους προϊόντα όπως η ευρέως γνωστή καπνιστή πέστροφα και ο καπνιστός σολομός, έχουν δημιουργήσει ένα νέο καινοτόμο προϊόν: τα Fish-Chips.

«Εκμεταλλευόμενοι ένα πολύ νόστιμο μέρος του ψαριού, το δέρμα του, το οποίο είναι πλούσιο σε κολλαγόνο και λιπαρά Ω3, το αποξηραίνουμε, του προσθέτουμε μπαχαρικά και προσφέρουμε ένα νόστιμο, υγιεινό σνακ για όλες τις ώρες της ημέρας», λέει. Παράλληλα, όπως λέει, καλύπτει την ανάγκη των σεφ για ένα έτοιμο τραγανό στοιχείο στα πιάτα τους ή ένα νόστιμο καλωσόρισμα στα εστιατόριά τους.

Για τους λάτρεις των έτοιμων γευμάτων, που θέλουν μπαίνοντας στο σπίτι τους να έχουν φαγητό στο τραπέζι μέσα σε πολλή λίγη ώρα, ο κ. Γεροντίδης αναφέρει ότι «έχουμε δημιουργήσει τα ready to cook meals. Προς το παρόν, δύο συνταγές με πέστροφα, αλλά θα επεκταθούμε στο μέλλον και σε άλλες».

Τα τελευταία χρόνια, εκτός από την παραγωγική διαδικασία, «φιλοξενούμε στον χώρο μας γκρουπ, είτε μεγάλα είτε μικρά, κατόπιν ραντεβού. Πραγματοποιούμε γευσιγνωσίες με τα προϊόντα μας και παρέχουμε ενδιαφέρουσες πληροφορίες τόσο για τα ίδια τα ψάρια όσο και για τη διαδικασία εκτροφής και παραγωγής προϊόντων». Όπως λέει, «ο κόσμος έχει αγκαλιάσει ιδιαίτερα αυτή την προσπάθεια και φεύγει ενθουσιασμένος από τις εγκαταστάσεις μας».

Ο σολομός και η πέστροφα δεν είναι απλώς νόστιμα ψάρια. Είναι από τις πιο θρεπτικές τροφές που μπορούμε να βάλουμε στο τραπέζι μας. Ο σολομός είναι πλούσιος σε ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, τα οποία προστατεύουν την καρδιά, μειώνουν τη φλεγμονή και υποστηρίζουν την υγεία του εγκεφάλου. Η πέστροφα, από την πλευρά της, είναι εξίσου θρεπτική, με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη υψηλής βιολογικής αξίας, βιταμίνες D και B12, σελήνιο και ιώδιο.

Και τα δύο ψάρια περιέχουν κολλαγόνο, ιδιαίτερα στο δέρμα τους, το οποίο είναι απαραίτητο για την υγεία του δέρματος, των αρθρώσεων και των οστών. Τα Fish-Chips της Gfish αξιοποιούν ακριβώς αυτό το μέρος του ψαριού, προσφέροντας ένα σνακ πλούσιο σε κολλαγόνο και ωμέγα-3, ιδανικό για όσους θέλουν ένα υγιεινό και νόστιμο σνακ χωρίς συντηρητικά και χημικά.

Ο κ. Γεροντίδης επιμένει ότι «το μυστικό στην παραγωγή και τυποποίηση είναι οι βιολογικές πρώτες ύλες: το ελαιόλαδο, το αλάτι και το κάπνισμα». Δεν χρησιμοποιούν συντηρητικά, ενισχυτικά γεύσης ή χρωστικές. Αυτό σημαίνει ότι τα προϊόντα τους διατηρούν τη φυσική τους γεύση και τα θρεπτικά τους συστατικά, χωρίς επιπρόσθετες χημικές ουσίες.

Σε μια εποχή που η υπερεπεξεργασία των τροφίμων και τα πρόσθετα έχουν γίνει κανόνας, η Gfish αποτελεί ένα παράδειγμα μιας διαφορετικής προσέγγισης. Παράγει τρόφιμα υψηλής διατροφικής αξίας με παραδοσιακό τρόπο, σεβόμενη το περιβάλλον και τον καταναλωτή. Ο σολομός και η πέστροφα είναι υπερτροφές που ο οργανισμός μας χρειάζεται. Και όταν παράγονται με αυτόν τον τρόπο, γίνονται ακόμη πιο πολύτιμες.