Ο καφές μισή ώρα πριν την άσκηση αυξάνει την καύση του λίπους

Ζήσης Ψάλλας

Οι επιστήμονες από το Τμήμα Φυσιολογίας του Πανεπιστημίου της Γρανάδας έδειξαν ότι η κατανάλωση καφεΐνης (3 mg ανά κιλό σωματικού βάρους ή το ισοδύναμο ενός ισχυρού καφέ) μισή ώρα πριν από την αερόβια άσκηση αυξάνει σημαντικά την καύση λίπους. Διαπίστωσαν επίσης ότι εάν η άσκηση πραγματοποιηθεί το απόγευμα, τα αποτελέσματα της καφεΐνης είναι πιο έντονα από ό, τι το πρωί.

Στη μελέτη τους, που δημοσιεύθηκε στο Journal of the International Society of Sports Nutrition, οι ερευνητές είχαν σκοπό να προσδιορίσουν εάν η καφεΐνη -μία από τις πιο συχνά καταναλώσιμες εργογενείς ουσίες στον κόσμο για τη βελτίωση της αθλητικής απόδοσης- αυξάνει την οξείδωση (καύση) του λίπους κατά τη διάρκεια της άσκησης. Παρά το γεγονός ότι η κατανάλωσή της με τη μορφή συμπληρωμάτων είναι πολύ συχνή, τα επιστημονικά στοιχεία για τους ευεργετικούς ισχυρισμούς της καφεΐνης είναι λιγοστά.

Συνολικά 15 άνδρες (ηλικία, 32 ± 7) συμμετείχαν στην έρευνα, ολοκληρώνοντας ένα τεστ άσκησης τέσσερις φορές σε διαστήματα επτά ημερών. Τα άτομα κατανάλωναν 3 mg καφεΐνης ανά κιλό σωματικού βάρους ή εικονικού φαρμάκου στις 8 π.μ. και στις 5 μ.μ. (κάθε άτομο ολοκλήρωσε τις δοκιμές και στις τέσσερις καταστάσεις με τυχαία σειρά). Προηγουμένως οι συμμετέχοντες δεν συνήθιζαν να πίνουν καφέ.

Σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο, η καφεΐνη αύξησε το μέση οξείδωση του λίπους κατά 10,7% το πρωί και κατά 29,0% το απόγευμα. Επίσης αύξησε τη μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου (VO 2max ).

Να σημειωθεί ότι η απόδοση αντοχής κορυφώνεται το απόγευμα και συνήθως συμπίπτει με την υψηλότερη θερμοκρασία σώματος πυρήνα που επιτυγχάνεται κατά τη διάρκεια της ημέρας. Επιπλέον, η αιχμή των κατεχολαμινών που προκαλείται από την άσκηση είναι υψηλότερη το απόγευμα από ό, τι το πρωί. Αυτή η απελευθέρωση κατεχολαμινών (π.χ. αδρεναλίνη) προάγει μια αύξηση της λιπόλυσης τόσο στον σκελετικό μυ όσο και στον λιπώδη ιστό.

Συνοπτικά, τα ευρήματα της μελέτης υποδηλώνουν ότι ο συνδυασμός πρόσληψης καφεΐνης και αερόβιας άσκησης που πραγματοποιήθηκε σε μέτρια ένταση το απόγευμα παρέχει το βέλτιστο σενάριο για άτομα που επιδιώκουν να αυξήσουν την καύση λίπους κατά τη διάρκεια της σωματικής άσκησης.