Τρεις σημαντικές διακρίσεις απέσπασαν η Win Medica και η συνεργαζόμενη εταιρεία Netplanet στα Best in Pharmacy Awards 2026, με τα προϊόντα SiderAL, UltraMag Oro και Cetilar να ξεχωρίζουν στις κατηγορίες επιχειρηματικής στρατηγικής και ψηφιακής επικοινωνίας.

Συγκεκριμένα, το SiderAL (Σουκροσωμικός Σίδηρος) απέσπασε το Gold βραβείο στην κατηγορία «Καλύτερη Business Strategy». Το UltraMag Oro (Σουκροσωμικό Μαγνήσιο), διακρίθηκε με Bronze στην ίδια κατηγορία, ενώ το Cetilar (Η μοναδική κρέμα από κετυλιωμένα λιπαρά οξέα (CFA) απέσπασε Bronze στην κατηγορία «Καλύτερη Online και Social Media καμπάνια μάρκετινγκ».

Οι βραβεύσεις αναδεικνύουν τη δυναμική των τριών brands και τη συστηματική δουλειά που απαιτείται για την ανάπτυξή τους σε ένα περιβάλλον με αυξανόμενες απαιτήσεις και διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες. Παράλληλα, αποτελούν αναγνώριση της προσπάθειας της Win Medica να εξελίσσει την παρουσία των προϊόντων της στην αγορά, επενδύοντας στη συνέπεια, στην ποιότητα της δουλειάς και στη συνεργασία με εξειδικευμένους συνεργάτες.

Με αφορμή τη βράβευση, o κ. Χρήστος Σωτηρίου, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της Win Medica δήλωσε: «Οι τρεις αυτές διακρίσεις αποτελούν μια ιδιαίτερα θετική αναγνώριση για τη Win Medica και τους ανθρώπους που εργάζονται καθημερινά για την ανάπτυξη των brands μας. Μας δίνουν επιπλέον κίνητρο να συνεχίσουμε με συνέπεια την πορεία μας, να εξελισσόμαστε και να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες της αγοράς, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία των ομάδων μας και τις συνεργασίες που προσθέτουν αξία στη δουλειά μας. Ευχαριστούμε τη Netplanet για την κοινή προσπάθεια και τη συμβολή της σε αυτή την επιτυχία».

Τα Best in Pharmacy Awards διοργανώνονται από τη BOUSSIAS Events και αναδεικνύουν πρωτοβουλίες, προϊόντα και πρακτικές που ξεχωρίζουν στον ευρύτερο χώρο του φαρμακείου.

Για τη Win Medica, η ποιότητα αποτελεί σταθερή προτεραιότητα και βασικό άξονα της δραστηριότητάς της. Με επίκεντρο τις ανάγκες των ασθενών και με διαρκή προσήλωση στην υπεύθυνη ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου της, η εταιρεία επιδιώκει να συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση της καθημερινότητάς τους, προσφέροντας αξιόπιστες επιλογές στον χώρο της υγείας.