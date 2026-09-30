Την ανάγκη η Ελλάδα να περάσει από επιμέρους παρεμβάσεις σε μια συνεκτική στρατηγική καρδιαγγειακής υγείας, με σαφείς στόχους, συνέχεια της φροντίδας και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, ανέδειξε η εναρκτήρια θεσμική εκδήλωση της πανελλαδικής εκστρατείας «από καρδιάς», που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο – Μέγαρο Παλαιάς Βουλής με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς.

Η εκδήλωση σηματοδότησε την έναρξη της στρατηγικής συνεργασίας της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ) και της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας (ΕΝ.ΑΣ.ΕΛ.) για μια πανελλαδική προσπάθεια που συνδέει δύο πεδία που συχνά αντιμετωπίζονται χωριστά: την πρόληψη και τον έγκαιρο εντοπισμό του κινδύνου, αφενός, και την πρόσβαση στην κατάλληλη θεραπεία, την προσήλωση στην αγωγή και τη συνέχεια της φροντίδας, αφετέρου. Η συζήτηση αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο κατά την οποία το “ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ” καθιερώνεται ως μόνιμη εθνική πολιτική έως το 2030 και η Ευρώπη διαθέτει πλέον, με το Safe Hearts Plan, ένα κοινό πλαίσιο για την καρδιαγγειακή υγεία.

Η πρόληψη δεν μπορεί να σταματά στον έλεγχο

Την έναρξη των εργασιών χαιρέτισαν ο πρώην Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας κος Παναγιώτης Πρεζεράκος εκπροσωπώντας τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κο Νικήτα Κακλαμάνη, ο Πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Χαβάτζας εκ μέρους του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύμου Β΄, ο κο Αθανάσιος Ζαμάνης, Διοικητής ΕΟΠΥΥ, και ο κο Γιώργος Πατούλης, Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, η κα Δάφνη- Ελένη Νικολάου, Γενική Γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού Υπουργείου Υγείας και ο κος Γεώργιος Στύλιος, Πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων και Βουλευτής Άρτας.

Κοινός παρονομαστής της εκδήλωσης ήταν ότι η αξία της πρόληψης δεν μετριέται μόνο από τον αριθμό των εξετάσεων. Αποτιμάται από το αν ο κίνδυνος αναγνωρίζεται εγκαίρως, αν ο πολίτης κατανοεί τι σημαίνει το αποτέλεσμα, αν παραπέμπεται εκεί όπου χρειάζεται και αν τελικά επιτυγχάνεται ουσιαστική μείωση του κινδύνου.

Στις δύο θεματικές στρογγυλές τράπεζες συζητήθηκαν η σημερινή εικόνα του καρδιαγγειακού κινδύνου στην Ελλάδα και οι προτεραιότητες για τη διαμόρφωση αποτελεσματικών στρατηγικών πρόληψης και αντιμετώπισης.

Το καρδιαγγειακό φορτίο απαιτεί πρόληψη νωρίτερα και θεραπευτική συνέχεια

Στην πρώτη στρογγυλή τράπεζα, «Καρδιαγγειακός κίνδυνος στην Ελλάδα», οι ομιλητές εστίασαν στην έγκαιρη πρόληψη και στη συνολική αντιμετώπιση των παραγόντων κινδύνου. Συντονίζοντας τη συζήτηση, η κα Κατερίνα Κουτσογιάννη, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας, ανέδειξε τις γεωγραφικές και κοινωνικές ανισότητες στην πρόληψη. Όπως επισήμανε, «Ο τόπος κατοικίας, το εισόδημα και η πρόσβαση στην ενημέρωση επηρεάζουν τη δυνατότητα συμμετοχής στον προληπτικό έλεγχο. Χρειαζόμαστε παρεμβάσεις κοντά στις τοπικές κοινωνίες που ενισχύουν την εγγραμματοσύνη υγείας και σαφή παραπομπή για κάθε πολίτη που χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση».

Στην τοποθέτησή της, η κα Ειρήνη Αγαπηδάκη, Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, υπογράμμισε ότι η πρόληψη αποτελεί πλέον κεντρική επιλογή της δημόσιας πολιτικής υγείας, με στόχο να φτάνει ισότιμα σε κάθε πολίτη, ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας ή την οικονομική του δυνατότητα. «Από τις τελευταίες θέσεις το 2022, η Ελλάδα βρίσκεται πλέον στην πρώτη γραμμή της Ευρώπης στην πρόληψη, με το εθνικό Πρόγραμμα “ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ” να αποτελεί το μοντέλο για τη νέα ευρωπαϊκή πολιτική για την πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων. Η αξία της πρόληψης δεν μετριέται μόνο σε πόρους, αλλά σε χρόνια ποιοτικής ζωής. Μέσα από δωρεάν εξετάσεις για εκατομμύρια συμπολίτες μας, αλλάζουμε τη νοοτροπία γύρω από την υγεία και χτίζουμε μια νέα σχέση εμπιστοσύνης με τον γιατρό. Το “ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ” γίνεται πλέον μόνιμος πυλώνας του ΕΣΥ. Υπολογίζεται ότι μέχρι τώρα, η χώρα μας έχει αποφύγει 70.000 εμφράγματα και εγκεφαλικά, δηλαδή δεκάδες χιλιάδες οικογένειες σήμερα δεν έχουν ασθενή ή, ακόμα χειρότερα, δεν έχουν έναν άνθρωπο που έχει χάσει τη ζωή του από καρδιαγγειακή νόσο. Η πρόληψη είναι η σπουδαιότερη πράξη φροντίδας και κοινωνικής δικαιοσύνης. Θερμά συγχαρητήρια στην Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας και την Ένωση Ασθενών Ελλάδας για τη διοργάνωση της εκδήλωσης “ΑΚΟΥ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΣΟΥ”».

Ο Καθηγητής Καρδιολογίας ΕΚΠΑ κος Κωνσταντίνος Τούτουζας, Πρόεδρος της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, υπογράμμισε ότι «τα καρδιαγγειακά νοσήματα εξακολουθούν να αποτελούν μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις για τη δημόσια υγεία. Η έγκαιρη αναγνώριση και ο συστηματικός έλεγχος των τροποποιήσιμων παραγόντων κινδύνου, η υιοθέτηση υγιεινού τρόπου ζωής και, όπου απαιτείται, η κατάλληλη φαρμακευτική θεραπεία μπορούν να μειώσουν σημαντικά τον κίνδυνο σοβαρών καρδιαγγειακών συμβαμάτων. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας και η πιο αποτελεσματική επένδυση για λιγότερα εμφράγματα, εγκεφαλικά και πρόωρους θανάτους».

Παρουσιάζοντας τα ελληνικά επιδημιολογικά δεδομένα, ο Καθ. Βιοστατιστικής-Επιδημιολογίας, Δημοσθένης Παναγιωτάκος, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Αθηροσκλήρωσης, σημείωσε ότι «τα καρδιαγγειακά νοσήματα παραμένουν η συχνότερη αιτία θανάτου στην Ελλάδα. Το 2023, 40.474 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος, σχεδόν ένας στους τρεις θανάτους. Παράλληλα, η μελέτη ΑΤΤΙΚΗ έδειξε ότι το 36% των συμμετεχόντων εμφάνισε καρδιαγγειακό συμβάν σε βάθος εικοσαετίας. Τα ευρήματα αναδεικνύουν την ανάγκη πρόληψης, συστηματικού ελέγχου των παραγόντων κινδύνου, ισότιμης πρόσβασης σε διάγνωση, θεραπεία και αποκατάσταση, καθώς και καλλιέργειας της εγγραμματοσύνης υγείας από την παιδική ηλικία».

Στη σημασία του αποτελεσματικού ελέγχου της αρτηριακής πίεσης αναφέρθηκε ο Καθ. Κωνσταντίνος Τσιούφης, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης. «Η διάγνωση πρέπει να ακολουθείται από αποτελεσματική και διατηρήσιμη ρύθμιση. Η συστηματική μέτρηση, η εκτίμηση του συνολικού κινδύνου, η εξατομικευμένη θεραπεία και η προσήλωση στην αγωγή μπορούν να περιορίσουν τον κίνδυνο εμφράγματος και εγκεφαλικού», σημείωσε.

Αναφερόμενος στη διαχείριση του σακχαρώδη διαβήτη, ο Καθ. Κωνσταντίνος Μακρυλάκης, Πρόεδρος της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, επισήμανε ότι «δεν αρκεί ένας γλυκαιμικός στόχος. Χρειάζεται συνολική αξιολόγηση της αρτηριακής πίεσης, των λιπιδίων, του βάρους, της νεφρικής λειτουργίας και του καρδιαγγειακού κινδύνου, με συνέχεια της φροντίδας και θεραπευτικές επιλογές που μειώνουν τις επιπλοκές».

Τη σημασία της θεραπευτικής κάλυψης υπογράμμισε ο κος Κώστας Παναγούλιας, Αντιπρόεδρος της ΒΙΑΝΕΞ: «Το να ακούσουμε την καρδιά μας σημαίνει να δράσουμε έγκαιρα. Η φαρμακοβιομηχανία προσφέρει αποτελεσματικά φάρμακα και νέες δυνατότητες διαγνωστικού ελέγχου. Η πραγματική τους αξία, όμως, αναδεικνύεται όταν η ιατρική κοινότητα και οι επαγγελματίες υγείας τα αξιοποιούν σωστά, με βάση τις ανάγκες κάθε ανθρώπου. Έτσι μπορούμε να προλαμβάνουμε σοβαρά καρδιαγγειακά επεισόδια, να περιορίζουμε τις νοσηλείες και να προσφέρουμε περισσότερα χρόνια και καλύτερη ποιότητα ζωής. Το όφελος επιστρέφει και στην Πολιτεία: λιγότερες δαπάνες περίθαλψης, μικρότερη απώλεια παραγωγικότητας, ισχυρότερη κοινωνία. Αυτό είναι το μήνυμα της καμπάνιας “Άκου την Καρδιά σου”: η πρόληψη αποκτά δύναμη όταν συνδέεται με τη διάγνωση και την κατάλληλη θεραπεία».

Εθνικός Σχεδιασμός και συντονισμός υπηρεσιών

Στη δεύτερη στρογγυλή τράπεζα, «Σχεδιάζοντας στρατηγικές πρόληψης και αντιμετώπισης των καρδιαγγειακών νοσημάτων στην Ελλάδα», συζητήθηκαν η σύνδεση υπηρεσιών, η ισότιμη πρόσβαση και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Συντονίζοντας τη δεύτερη συζήτηση, ο κ. Νίκος Δέδες, Γενικός Γραμματέας Δ.Σ. της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας, έθεσε στο επίκεντρο τη συνέχεια της φροντίδας για όσους ζουν με περισσότερα από ένα νοσήματα. «Ο προσωπικός γιατρός, η συνεργασία των ειδικοτήτων και ο ηλεκτρονικός φάκελος μπορούν να υποστηρίξουν τον ασθενή σε κάθε επόμενο βήμα. Χρειάζεται επίσης να αξιολογούμε την ποιότητα ζωής και την εμπειρία των ίδιων των ασθενών», τόνισε.

Από την πλευρά της Πολιτείας, ο κος Άδωνις Γεωργιάδης, Υπουργός Υγείας, αναφέρθηκε στη διάρκεια του εθνικού προγράμματος πρόληψης και στη σύνδεσή του με την αλλαγή κουλτούρας στον πληθυσμό της Ελλάδας: «Η πρόληψη αποτελεί κεντρική προτεραιότητα της πολιτικής μας για την υγεία. Με το πρόγραμμα “ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ” έχουμε κάνει ένα σημαντικό βήμα, δίνοντας στους πολίτες τη δυνατότητα να πραγματοποιούν δωρεάν προληπτικές εξετάσεις και να εντοπίζουν έγκαιρα παράγοντες κινδύνου, ιδιαίτερα για τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Θέλουμε οι πολίτες να φροντίζουν την υγεία τους πριν χρειαστεί να γίνουν ασθενείς. Σε αυτή την προσπάθεια, η συνεργασία με τους συλλόγους και την Ένωση Ασθενών Ελλάδας είναι πολύτιμη, γιατί οι ασθενείς δεν είναι απλοί αποδέκτες των πολιτικών υγείας, αλλά ουσιαστικοί εταίροι στη διαμόρφωσή τους», τόνισε ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης. Ο Υπουργός Υγείας αναφέρθηκε επίσης στη δυναμική της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας, επισημαίνοντας τη σημασία του επενδυτικού clawback για την περαιτέρω ανάπτυξή της και για τη δημιουργία των προϋποθέσεων ώστε, τα επόμενα χρόνια, να περάσει σε ένα ακόμη υψηλότερο επίπεδο. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η συνεργασία της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας και της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας αποτελεί σημαντικό εχέγγυο για την επιτυχία της εκστρατείας, καθώς η σύμπραξη των ασθενών με την ελληνική φαρμακοβιομηχανία μπορεί να ενισχύσει ουσιαστικά την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών γύρω από την πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων, αφού θα έχει επίπτωση σε πραγματικούς ανθρώπους σε πραγματικό χρόνο».

Από την πλευρά της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, ο Γενικός Γραμματέας της και Συντονιστής Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής του ΓΝΑ «Ευαγγελισμός», κος Αθανάσιος Τρίκας, τόνισε ότι «η αποτελεσματική αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών νοσημάτων προϋποθέτει ολοκληρωμένη στρατηγική, με την πρόληψη στο επίκεντρο. Χρειάζονται συστηματική αντιμετώπιση των παραγόντων κινδύνου, ενίσχυση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και πρόσβαση σε έγκαιρη διάγνωση, σύγχρονες θεραπευτικές επιλογές και οργανωμένη παρακολούθηση. Η σύγχρονη καρδιολογία διαθέτει αποτελεσματικά εργαλεία, το ζητούμενο είναι να φτάνουν έγκαιρα σε κάθε πολίτη».

Στον ρόλο του κοινοτικού φαρμακείου στάθηκε ο κος Απόστολος Βαλτάς, Πρόεδρος του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου: «Η φροντίδα της καρδιάς δεν πρέπει να αρχίζει όταν εμφανιστεί το πρόβλημα. Η πρόληψη χρειάζεται ένα ολοκληρωμένο εθνικό σχέδιο δράσης, με συνέχεια, σαφείς αρμοδιότητες και συνεργασία όλων των επαγγελματιών υγείας. Το κοινοτικό φαρμακείο, ως το πλέον προσβάσιμο σημείο υγείας, μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην ενημέρωση, στην αναγνώριση παραγόντων κινδύνου, στην έγκαιρη παραπομπή στον ιατρό και στην υποστήριξη της ορθής και ασφαλούς λήψης της θεραπείας».

Στη συμβολή της ελληνικής παραγωγής στην πρόσβαση και την επάρκεια αναφέρθηκε ο κος Θεόδωρος Τρύφων, Πρόεδρος Δ.Σ. της ΠΕΦ και Συνδιευθύνων Σύμβουλος της ELPEN: «Ως ΠΕΦ πρωτοστατούμε στην ενημέρωση των πολιτών για την πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων. Για τον ασθενή κρίσιμο είναι να έχει σταθερή πρόσβαση στην κατάλληλη θεραπεία και να μπορεί να την ακολουθεί με συνέπεια. Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία προσφέρει αποτελεσματικές, ποιοτικές και οικονομικά προσιτές θεραπευτικές επιλογές, καλύπτοντας σημαντικό μέρος των αναγκών των ασθενών. Παράλληλα, η ισχυρή εγχώρια παραγωγή ενισχύει την επάρκεια φαρμάκων και θωρακίζει το σύστημα υγείας απέναντι σε διαταραχές της εφοδιαστικής αλυσίδας».

Στην τοποθέτησή της, η κα Μέμη Τσεκούρα, Πρόεδρος Δ.Σ. της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας, έθεσε ως επόμενο βήμα τη σύνδεση της οργανωμένης πρόληψης με μια ολοκληρωμένη διαδρομή καρδιαγγειακής φροντίδας: «Το “ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ” έχει δημιουργήσει μια σημαντική βάση οργανωμένης πρόληψης. Η πρόκληση τώρα είναι να χτίσουμε πάνω σε αυτή την επιτυχία, ώστε κανένας άνθρωπος που εντοπίζεται εγκαίρως να μη χάνεται στη συνέχεια της διαδρομής: από την παραπομπή και τη διάγνωση, στην κατάλληλη θεραπεία, την επίτευξη θεραπευτικών στόχων και τη μακροχρόνια παρακολούθηση. Χρειαζόμαστε ένα συνεκτικό Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Καρδιαγγειακή Υγεία, με σαφείς στόχους, μετρήσιμα αποτελέσματα και έμφαση στη μείωση των γεωγραφικών και κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων. Και χρειάζεται να το σχεδιάσουμε εξαρχής μαζί με τους ασθενείς, αξιοποιώντας τόσο τα δεδομένα όσο και τη βιωμένη εμπειρία τους».

Τα βασικά μηνύματα

Από τη συζήτηση αναδείχθηκαν τέσσερα βασικά μηνύματα για την πρόληψη και την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών νοσημάτων:

Η πρόληψη αποκτά πραγματική αξία όταν έχει συνέχεια , ώστε κάθε σημαντικό εύρημα να οδηγεί, όπου χρειάζεται, σε έγκαιρη διάγνωση, κατάλληλη θεραπεία και συστηματική παρακολούθηση.

Η αποτελεσματική αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών νοσημάτων απαιτεί συντονισμό και μετρήσιμους στόχους , με αξιοποίηση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και των διαθέσιμων δεδομένων και με έμφαση στη μείωση των κοινωνικών και γεωγραφικών ανισοτήτων.

Η ενημέρωση και η ενεργή συμμετοχή των πολιτών και των ασθενών είναι καθοριστικές , τόσο για την κατανόηση και τη μείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου όσο και για τη συνέχιση της θεραπείας και της φροντίδας.

Η ισότιμη πρόσβαση σε αποτελεσματικές και οικονομικά προσιτές θεραπείες προϋποθέτει επάρκεια και σταθερή τροφοδοσία φαρμάκων. Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία συμβάλλει ουσιαστικά στην κάλυψη των αναγκών των ασθενών και στην ανθεκτικότητα του συστήματος υγείας.

Από τη Θεσμική Συζήτηση στην Κοινωνία

Η στρατηγική συνεργασία της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας με την ΠΕΦ συνδέει δύο θεσμικούς φορείς στον χώρο της υγείας σε μια κοινή προσπάθεια για την καρδιαγγειακή πρόληψη. Η Ένωση συμβάλλει με προτάσεις πολιτικής, τη γνώση των αναγκών και των εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς και το δίκτυο των συλλόγων της, δίνοντας έμφαση στην εγγραμματοσύνη υγείας και στην ισότιμη πρόσβαση και την άμεση επαφή με τις τοπικές κοινωνίες. Η ΠΕΦ συνεισφέρει τη διάσταση της θεραπευτικής κάλυψης, της πρόσβασης, της συνέχειας και της εγχώριας παραγωγικής δυνατότητας. Κοινός στόχος είναι η πρόληψη να γίνει κατανοητή και εφαρμόσιμη στην καθημερινή ζωή και, όταν ο κίνδυνος ή η νόσος εντοπίζονται, ο ασθενής να μη χάνεται στη διαδρομή.

Πρώτος σταθμός στο πεδίο είναι το Περιστέρι, στις 22 Οκτωβρίου 2026, με ανοιχτή δράση στο Δημαρχείο Περιστερίου από τις 14:00 έως τις 20:30. Τον Νοέμβριο ακολουθούν θεσμική εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη και δράση πεδίου στην Καλαμαριά, ενώ κατά το πρώτο τρίμηνο του 2027 προβλέπονται θεσμικές εκδηλώσεις στην Πάτρα και τη Λάρισα και δράσεις πεδίου στην Καλαμάτα και τα Τρίκαλα.

Περισσότερες πληροφορίες: apokardias.greekpatient.gr