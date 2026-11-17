Ο καρκίνος του παγκρέατος θεωρείται δικαίως μία από τις πιο δύσκολες περιοχές της σύγχρονης ογκολογίας. Είναι το αποτέλεσμα μιας σειράς βιολογικών και κλινικών παραγόντων που τον καθιστούν εξαιρετικά ανθεκτικό στις συμβατικές θεραπείες.

Το πρώτο και πιο καθοριστικό πρόβλημα είναι η καθυστερημένη διάγνωση. Το πάγκρεας βρίσκεται βαθιά στην κοιλιά, και τα αρχικά συμπτώματα είναι συνήθως αόριστα ή ανύπαρκτα. Ως αποτέλεσμα, όταν τεθεί η διάγνωση, η νόσος έχει συνήθως ήδη προχωρήσει. Περισσότερο από το 85% των ασθενών εντοπίζονται σε προχωρημένο, μη ιάσιμο στάδιο, τη στιγμή που μόνο μια μειοψηφία είναι υποψήφια για χειρουργική αφαίρεση του όγκου. Η συνολική πενταετής επιβίωση παραμένει κάτω από 10% διεθνώς, ενώ ακόμη και με τις βελτιώσεις στις θεραπείες, τα ποσοστά κυμαίνονται μεταξύ 11% και 13%. Για ασθενείς με απομακρυσμένες μεταστάσεις (Στάδιο IV), η πενταετής επιβίωση καταρρέει στο 3,2%, με τη μέση επιβίωση να υπολογίζεται γύρω στον ένα χρόνο από τη διάγνωση.

Το δεύτερο μεγάλο εμπόδιο είναι η «σκληρή βιολογία» του όγκου. Ο παγκρεατικός καρκίνος δεν είναι απλώς γρήγορος· είναι και εξαιρετικά χημειοανθεκτικός. Ο όγκος περιβάλλεται από ένα πυκνό στρώμα ινώδους ιστού (ίνωση) που δρα ως φυσικός φραγμός, εμποδίζοντας τη διείσδυση των χημειοθεραπευτικών φαρμάκων. Επιπλέον, τα καρκινικά κύτταρα υπο-αρδεύονται, δημιουργώντας ένα εχθρικό μικροπεριβάλλον που τα κάνει πιο επιθετικά και ανθεκτικά στη θεραπεία. Γι’ αυτό, ακόμη και όταν η νόσος διαγιγνώσκεται έγκαιρα, η ανταπόκριση στις συστηματικές θεραπείες είναι συχνά φτωχή.

Πώς το daraxonrasib αλλάζει αυτή την εικόνα

Εδώ ακριβώς βρίσκεται η σημασία του daraxonrasib (Rasonque). Για δεκαετίες, το γονίδιο RAS —που οδηγεί την ανεξέλεγκτη ανάπτυξη στην πλειονότητα των παγκρεατικών καρκίνων— ήταν πρακτικά «άτρωτο» στις στοχευμένες θεραπείες. Το daraxonrasib είναι το πρώτο φάρμακο που κατάφερε να δράσει στην ενεργή μορφή αυτής της πρωτεΐνης, καλύπτοντας πολλαπλές μεταλλάξεις RAS ταυτόχρονα, και όχι μόνο μία.

Η κλινική του επίδραση είναι αυτό που το καθιστά πραγματικά ξεχωριστό. Στη μελέτη φάσης 3 με 500 ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο παγκρέατος που είχαν ήδη λάβει θεραπεία, το daraxonrasib σχεδόν διπλασίασε τη διάμεση συνολική επιβίωση σε σύγκριση με τη χημειοθεραπεία:

13,2 μήνες με daraxonrasib, έναντι 6,7 μηνών με τη χημειοθεραπεία.

Η διάμεση επιβίωση χωρίς επιδείνωση της νόσου έφτασε τους 7,2 μήνες, έναντι 3,6 μηνών με τη χημειοθεραπεία — διπλάσιος χρόνος πριν ο όγκος αρχίσει να εξελίσσεται ξανά.

Σε μια νόσο όπου η «επιτυχία» της χημειοθεραπείας μετριόταν παραδοσιακά σε μήνες, η μετάβαση από τους 6,7 στους 13,2 μήνες δεν είναι απλώς μια στατιστική βελτίωση· αντιπροσωπεύει ένα ποιοτικά διαφορετικό θεραπευτικό παράθυρο για ασθενείς που μέχρι πρόσφατα είχαν ελάχιστες επιλογές. Είναι η πρώτη φορά που μια στοχευμένη θεραπεία κατά του RAS δείχνει τόσο σαφές και μετρήσιμο όφελος επιβίωσης στον μεταστατικό καρκίνο του παγκρέατος, προσφέροντας ουσιαστική ελπίδα εκεί όπου η πρόγνωση ήταν παραδοσιακά αμείλικτη.

Λειτουργεί σε όλους τους ασθενείς με καρκίνο παγκρέατος;

Η απάντηση είναι ναι, σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, και αυτό είναι το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό του. Ο καρκίνος του παγκρέατος οδηγείται από μεταλλάξεις RAS σε πάνω από το 90% των περιπτώσεων. Το daraxonrasib σχεδιάστηκε για να στοχεύει πολλαπλές από αυτές τις μεταλλάξεις.

Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι ότι το όφελος παρατηρήθηκε ακόμη και σε ασθενείς χωρίς ανιχνεύσιμη μετάλλαξη RAS, πιθανώς επειδή το φάρμακο στοχεύει και την άγριου τύπου (wild-type) μορφή του RAS. Αυτό σημαίνει ότι το φάρμακο μπορεί δυνητικά να ωφελήσει ένα ευρύτατο φάσμα ασθενών, ανεξαρτήτως της συγκεκριμένης γενετικής «υπογραφής» του όγκου τους.

Το φάρμακο είναι αποκλειστικά για μεταστατική νόσο. Η έγκριση του φαρμάκου αφορά ενήλικες με μεταστατικό αδενοκαρκίνωμα παγκρέατος που έχουν λάβει τουλάχιστον μία προηγούμενη συστηματική θεραπεία. Οι ασθενείς στις κλινικές δοκιμές είχαν όλοι Στάδιο IV με απομακρυσμένες, μη χειρουργήσιμες μεταστάσεις, κυρίως στο ήπαρ (67%) και στους πνεύμονες (46%). Δεν πρόκειται, επομένως, για θεραπεία τοπικής ή αρχικής νόσου, αλλά για μια νέα, ισχυρή επιλογή στη «δεύτερη γραμμή» άμυνας για ασθενείς των οποίων η νόσος έχει ήδη εξαπλωθεί.

Η Ελλάδα είναι μία από τις πρώτες χώρες εκτός ΗΠΑ που το διαθέτουν, και η πρόσβαση γίνεται δωρεάν για τους ασθενείς, με τη συμβολή του ΙΦΕΤ (Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας), του ΕΟΦ και του ΕΟΠΥΥ.

Ποια είναι η διαδικασία για να το λάβει ένας ασθενής

Επειδή το φάρμακο είναι καινοτόμο και υψηλού κόστους, η διάθεσή του δεν γίνεται μέσω ενός απλού ιδιωτικού φαρμακείου με μια απλή συνταγή. Η διαδικασία είναι συγκεκριμένη και συνήθως απαιτεί τα εξής βήματα:

Ιατρική αξιολόγηση και συνταγογράφηση: Ο θεράπων ογκολόγος, αφού αξιολογήσει τον ασθενή (συνήθως με μεταστατικό αδενοκαρκίνωμα παγκρέατος που έχει λάβει τουλάχιστον μία προηγούμενη θεραπεία), πρέπει να κρίνει ότι πληροί τις ενδείξεις και να συντάξει το σχετικό αίτημα/γνωμάτευση. Υποβολή αιτήματος στην Επιτροπή: Το αίτημα για τη χορήγηση του φαρμάκου (ως «φάρμακο εξωτερικού» ή «φάρμακο υψηλού κόστους») υποβάλλεται ηλεκτρονικά. Στη συνέχεια, εξετάζεται από την αρμόδια Επιτροπή του ΕΟΠΥΥ, η οποία γνωμοδοτεί για την έγκριση ή μη της χορήγησης. Έγκριση από τον ΕΟΦ: Παράλληλα, απαιτείται η έγκριση από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) για την εισαγωγή και τη διάθεση του σκευάσματος στη χώρα, ειδικά εφόσον πρόκειται για φάρμακο που εισάγεται μέσω ειδικών διαδικασιών. Προμήθεια μέσω ΙΦΕΤ: Μετά τις εγκρίσεις, ο ΙΦΕΤ αναλαμβάνει την προμήθεια του φαρμάκου από το εξωτερικό (ή από τον κάτοχο άδειας κυκλοφορίας) και τη διάθεσή του στον ασθενή ή στο νοσοκομείο, καλύπτοντας το κόστος.

Το Rasonque (daraxonrasib) κοστίζει περίπου 25.000 ευρώ το μήνα, και η ελληνική πολιτεία, μέσω του ΙΦΕΤ και των άλλων αρμόδιων φορέων, έχει εξασφαλίσει τη δωρεάν χορήγησή του σε ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο του παγκρέατος που πληρούν τις προϋποθέσεις. Για να ξεκινήσει η διαδικασία, ο ασθενής πρέπει να απευθυνθεί στον ογκολόγο του, ο οποίος θα αναλάβει την υποβολή του σχετικού αιτήματος προς έγκριση.