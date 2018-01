Οι μάρκες αυτοκινήτου και ανά νομό που προτίμησαν οι Έλληνες το 2017

Μικρή άνοδο σημείωσαν οι πωλήσεις καινούργιων αυτοκινήτων το 2017

Άλλη μία χρονιά για την αγορά του αυτοκινήτου ολοκληρώθηκε και όπως αποδείχτηκε ήταν καλύτερη από την αντίστοιχη του 2016. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία (ανεπίσημα), η ποσοστιαία αύξηση στιςταξινομήσεις καινούργιων αυτοκινήτων το 2017 σε σύγκριση με το 2016 έφτασε το 11,04% αγγίζοντας σε απόλυτο αριθμό τις 88.657 μονάδες (από 78.873).Η αύξηση αυτή μία μικρή ανάσα για τον κλάδο του αυτοκινήτου που απασχολεί δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενους, ωστόσο το συνολικό νούμερο παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Σημαντικό στοιχείο της αγοράς αφορά στις εταιρικές πωλήσεις (leasing, rent a car κ.λπ.) σε σχέση με τη λιανική όπου ο πήχης έγειρε υπέρ των εταιρικών πωλήσεων σε ποσοστό 55-45% περίπου.









Πρώτη η Toyota

Στο... ράλι των εταιρειών, πρώτη τερμάτισε η Toyota και το βάθρο συμπλήρωσαν Nissan και VW. Πολύ Πωλήσεις ανά εταιρεία και νομό μόνο στο zougla.gr διαβάζετε... δυνατές αποδείχτηκαν Opel και Peugeot που τερμάτισαν στις θέσεις 4 και 5 ενώ την πρώτη δεκάδα συμπλήρωσαν οι, Fiat, Suzuki, Citroen, Hyundai και Mercedes.

Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε τις εταιρείες που πούλησαν τα περισσότερα αυτοκίνητα ανά νομό. Όπως θα διαπιστώσετε υπάρχουν διαφορές ανά γεωγραφική περιοχή, ενώ είναι χαρακτηριστικό πως συναντούμε ακόμα και premium μάρκες στην κορυφή των πωλήσεων.











Χαρακτηριστικά των ταξινομήσεων (2017)

Το 2017 ταξινομήθηκαν 88.657 καινούργια αυτοκίνητα έναντι 78.873 το 2016.

έναντι 78.873 το 2016. Οι συνολικές πωλήσεις αυξήθηκαν σε ποσοστό 11,04%

αυξήθηκαν σε 11,04% Στο σύνολο των πωλήσεων το 54,58% αφορά εταιρικές πωλήσεις (leasing, rent a car κ.λπ.) και το 45,43% λιανικές .

(leasing, rent a car κ.λπ.) και το 45,43% . Το 67,40% των συνολικών πωλήσεων ταξινομήθηκε στο νομό Αττικής.

των συνολικών πωλήσεων ταξινομήθηκε στο Το 2017 πουλήθηκαν 68 Porsche , 37 Jaguar , 4 Maserati και 3 Bentley .

, 37 , 4 και 3 . H Mazda χωρίς επίσημη αντιπροσωπεία «πούλησε» 77 αυτοκίνητα

χωρίς επίσημη αντιπροσωπεία «πούλησε» 77 αυτοκίνητα Ένα καινούργιο Tesla ταξινομήθηκε το 2017 στην Ελλάδα χωρίς να υπάρχει επίσημη αντιπροσωπεία

ταξινομήθηκε το 2017 στην Ελλάδα χωρίς να υπάρχει επίσημη αντιπροσωπεία Το πρώτο αυτοκίνητο που ταξινομήθηκε στην Ελλάδα (2 Ιανουαρίου 2017) και συγκεκριμένα στο Χολαργό ήταν ένα Audi A3 sedan με κινητήρα 1.6.

στην Ελλάδα (2 Ιανουαρίου 2017) και συγκεκριμένα στο Χολαργό ήταν ένα με κινητήρα 1.6. Στη Λευκάδα το 91,32% των αγοραστών επέλεξε αυτοκίνητο της Nissan ...

το των αγοραστών επέλεξε αυτοκίνητο της ... Το τελευταίο αυτοκίνητο που ταξινομήθηκε στην Ελλάδα (29 Δεκεμβρίου 2017) και συγκεκριμένα στο Μπραχάμι ήταν ένα Skoda Octavia 1.4 ταξί και μάλιστα στην έκδοση με φυσικό αέριο (CNG).

που ταξινομήθηκε στην Ελλάδα (29 Δεκεμβρίου 2017) και συγκεκριμένα στο Μπραχάμι ήταν ένα και μάλιστα στην έκδοση με Το τελευταίο επιβατικό που ταξινομήθηκε το 2017 ήταν ένα υβριδικό Volvo XC60 T8 με κινητήρα 2.0 λίτρα.

με κινητήρα 2.0 λίτρα. Η Mercedes βρέθηκε στην κορυφή των πωλήσεων σε δύο νομούς, Γρεβενών και Ξάνθης .

βρέθηκε στην των πωλήσεων σε δύο νομούς, και . Στο νομό Σερρών, BMW και Audi τερμάτισαν στην 2η και 3η θέση αντίστοιχα και απέσπασαν το 22,13% της τοπικής αγοράς με 131 ταξινομήσεις.

και τερμάτισαν στην 2η και 3η θέση αντίστοιχα και απέσπασαν το της τοπικής αγοράς με 131 ταξινομήσεις. Οι κορυφαίοι νομοί σε ποσοστό για τις 3 premium μάρκες είναι οι εξής: Mercedes με 13,02% στην Καρδίτσα (το 33,3% των Γρεβενών είναι πλασματικό εξαιτίας πολύ μικρού αριθμού πωλήσεων), BMW στις Σέρρες σε ποσοστό 11,49% και Audi στην Καρδίτσα σε ποσοστό 10,65%.

σε ποσοστό για τις μάρκες είναι οι εξής: με 13,02% στην (το 33,3% των Γρεβενών είναι πλασματικό εξαιτίας πολύ μικρού αριθμού πωλήσεων), στις σε ποσοστό 11,49% και στην σε ποσοστό 10,65%. Οι τουριστικές περιοχές είχαν σημαντικές πωλήσεις και ποσοστά επί του συνόλου.











Νομοί με πάνω από 500 πωλήσεις

Αττική: 59.758

Θεσσαλονίκη: 5.901

Ηράκλειο: 3.437

Χανιά: 1.979

Δωδεκάνησα: 1.806

Ιωάννινα: 1.672

Λάρισα: 1.160

Kέρκυρα: 958

Ρέθυμνο: 848

Aχαΐα: 871

Κοζάνη: 644

Αιτωλοακαρνανία: 594

Σέρρες: 592

Έβρος: 518







Νομοί με κάτω από 100 πωλήσεις

Καστοριά 78

Φλώρινα: 70

Λήμνος: 32

Ευρυτανία: 17

Γρεβενά: 9

Φωκίδα: 8







Πρωτιές σε νομούς ανά μάρκα*

Toyota 17

Nissan 11

Suzuki 6

Opel 6

VW 4

Fiat 2

Mercedes 2

Hyundai 2

Citroen 1

Peugeot 1

Renault 1

Seat 1

*σε Θεσπρωτία και Ξάνθη ισοβάθμησαν δύο εταιρείες

Πρωτιές σε πωλήσεις ανά νομό και εταιρεία (3 πρώτες)

Αιτωλοακαρνανία Nissan 77 Opel 69 VW 63 Αργολίδα Suzuki 62 Toyota 43 Nissan 33 Αρκαδία Toyota 43 Nissan 23 Citroen 20 Άρτα VW 23 Toyota 16 Skoda 15 Αττική Toyota 6.377 VW 4.788 Peugeot 4.597 Αχαία Nissan 94 Toyota 87 Mercedes 84 Βoιωτία Toyota 27 Suzuki 13 Dacia/Nissan 12 Γρεβενά Mercedes 3 Opel 2 Ford, Skoda, Toyota, VW 1 Δράμα Suzuki 33 Toyota 30 Peugeot 26 Δωδεκάνησα Toyota 316 Nissan 221 Hyundai 173 Έβρος Opel 84 Toyota 57 Citroen 55 Εύβοια Toyota 113 Nissan 54 Suzuki 46 Ευρυτανία Toyota 5 Fiat 3 VW 3 Ζάκυνθος Hyundai 81 Peugeot 50 VW 18 Ηλία Nissan 47 Ford 31 Peugeot 11 Ημαθία Fiat 105 Toyota 58 Hyundai 41 Ηράκλειο Hyundai 439 Toyota 413 Fiat 356 Θεσπρωτία Nissan 26 Peugeot 26 Opel 23 Θεσσαλονίκη Toyota 946 Nissan 507 Opel 458 Ιωάννινα VW 200 Suzuki 136 Fiat/Toyota 135 Καβάλα Opel 90 Nissan 68 Toyota 68 Καρδίτσα Nissan 29 Mercedes 22 VW 22 Καστοριά Toyota 45 VW 7 Mercedes 6 Κέρκυρα Fiat 239 Nissan 186 Peugeot 144 Κεφαλονιά Citroen 44 Fiat 25 Peugeot/VW 17 Κιλκίς Toyota 73 Suzuki 32 Seat 25 Κοζάνη Opel 112 Toyota 89 Nissan 59 Κόρινθος Toyota 42 Nissan 39 Opel 33 Κυκλάδες Nissan 219 Suzuki 80 Toyota 79 Λακωνία Nissan 53 Opel 19 VW 16 Λάρισα Suzuki 137 Toyota 135 Opel 131 Λασίθι Toyota 112 Nissan 94 Fiat 72 Λέσβος Toyota 80 Suzuki 39 Citroen/Fiat 17 Λευκάδα Nissan 221 Ford 5 KIA 5 Λήμνος Suzuki 23 Toyota 3 KIA 2 Μαγνησία Opel 67 Nissan 60 Suzuki 53 Μεσσηνία Toyota 75 Ford 54 Suzuki 43 Ξάνθη Mercedes 27 Opel 27 Toyota 26 Πέλλα Seat 39 Nissan 35 Peugeot 24 Πιερία Toyota 87 Opel 65 Citroen 50 Πρέβεζα Nissan 44 VW 33 Renault 24 Ρέθυμνο VW 155 KIA 106 Peugeot 82 Ροδόπη Toyota 42 Peugeot 25 Suzuki 25 Σάμος Nissan 48 Hyundai 31 Suzuki 31 Σέρρες Opel 78 BMW 68 Audi 63 Τρίκαλα Suzuki 47 Fiat 36 Nissan 30 Φθιώτιδα VW 44 Citroen 43 Suzuki 43 Φλώρινα Nissan 29 Renault 19 Dacia 5 Φωκίδα Toyota 4 Ford 2 VW/Volvo 1 Χαλκιδική Renault 20 Suzuki 12 Hyundai/Seat 11 Χανιά Suzuki 261 Peugeot 170 Toyota 130 Χίος Toyota 75 Hyundai 54 Suzuki 27

To track IMPRESSIONS use the following: