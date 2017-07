Ενέργεια από νερό - Το ελληνικό θαύμα

Η απόδοση σε ενέργεια της εφεύρεσης του Πέτρου Ζωγράφου πλησιάζει το απόλυτο σχεδόν 100% όταν η απόδοση των καυσίμων κυμαίνεται στο 18%! Είναι πολύ μεγαλύτερη και από εκείνη της πυρηνοηλεκτρικής ενέργειας που δεν μπορεί να ξεπεράσει το 22%

Η οικονομική κρίση αποσπά την προσοχή των ανθρώπων ακόμα και από εφευρέσεις μείζονος σημασίας, οι οποίες όχι μόνον μπορούν να την αντιμετωπίσουν με επιτυχία αλλά και να λύσουν το ενεργειακό σε παγκόσμιο επίπεδο.Δεν πρόκειται για σενάριο συνομωσίας, αλλά για την απόλυτη πραγματικότητα στην οποία υποκλίνεται πλέον ο επιστημονικός κόσμος της χώρας και το ερώτημα που γεννάται είναι απλό.Τι κάνει η ελληνική κυβέρνηση προκειμένου η συγκλονιστική εφεύρεση του Πέτρου Ζωγράφου να πάρει σάρκα και οστά, εφ' όσον μόνος του είναι περισσότερο από σίγουρο, δε μπορεί να σηκώσει το βάρος της εφαρμογής ενός τέτοιου «εργαλείου», για λόγους οικονομικούς, γεωπολιτικούς και πολλούς άλλους;Ο εφευρέτης έχει κατορθώσει να διασπάσει το μόριο του ύδατος με ηλεκτρομαγνητική μετατροπή εδώ και αρκετό διάστημα και με τη χρήση κράματος υλικών να παράξει ενέργεια.Η εφαρμογή της εφεύρεσής του παρουσιάστηκε από την τηλεόραση της «Ζούγκλας» με επανειλημμένες εκπομπές, φαίνεται όμως ότι ήταν τόσο εντυπωσιακή που δεν μπορούσε να γίνει πιστευτή. (So good to be true)Η απόδοση σε ενέργεια της εφεύρεσης του Πέτρου Ζωγράφου πλησιάζει το απόλυτο σχεδόν 100% όταν η απόδοση των καυσίμων κυμαίνεται στο 18%! Είναι πολύ μεγαλύτερη και από εκείνη της πυρηνοηλεκτρικής ενέργειας που δεν μπορεί να ξεπεράσει το 22%.Το επιστημονικό μυστικό του είναι η συχνότητα και τα κράματα υλικών που χρησιμοποιεί.Πρόκειται όμως για νεράκι του Θεού και κράματα πάμφθηνων υλικών τα οποία ο καθένας μας θα μπορούσε εύκολα να προμηθευθεί στο εμπόριο.Ναι είναι η Ελλάδα που ξεφυτρώνει πάλι εκεί που δεν το περιμένεις και κάνει την μεγαλύτερη επανάσταση και φυσικά η Ελλάδα όλων των κακοδαιμονιών, της αδιαφορίας και της έλλειψης σοβαρότητας όταν η στιγμή το απαιτεί.Έτσι ο εφευρέτης παραμένει στο επίπεδο ανακοινώσεων και ημερίδων, διστάζοντας να συνεργαστεί με ξένα επιστημονικά κέντρα αλλά και αρνούμενος κάθε συνεργασία με βιομηχανικούς κολοσσούς, από τον φόβο μίας πιθανής διαρροής των μυστικών της εφεύρεσης και φυσικά της κλοπής ενός προϊόντος που δεν έχει ακόμα πατενταριστεί παγκοσμίως.Αφορμή του σημερινού δημοσιεύματος η παρουσία του Ζωγράφου σε επιστημονική ημερίδα για μία ακόμα φορά...Την ημερίδα άνοιξε ο, Ηλεκτρονικός, Ερευνητής - Εφευρέτης και ανέπτυξε το θέμα «Το νέο μοντέλο παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας με βάση το Υδρογόνο». Ο γνωστός για τη μεγάλη εφεύρεση που παράγει ρεύμα με νερό , Πέτρος Ζωγράφος, ανέδειξε τις προοπτικές που διανοίγονται για τη μετάβαση σε ένα νέο ενεργειακό μοντέλο, προς οφέλος ολόκληρης της ανθρωπότητας. Ανέλυσε επίσης τις ιδιότητες της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και ιδιαίτερα του οπτικού φάσματος, καθώς επίσης και την ευαιθησία του ανθρώπινου οφθαλμού στο να διεγείρεται μόνο με 5 ή 6 φωτόνια.Σημαντικά ζητήματα επιστήμης, ενέργειας και ανάπτυξης αναδείχτηκαν στην επιστημονική ημερίδα με θέμα: «Το υδρογόνο ως βάση για την παραγωγική ανοικοδόμηση της Ελλάδας», που πραγματοποιήθηκε στο AEGEAN COLLEGE την Τετάρτη 28 Ιουνίου 2017.Οι υπόλοιποι ομιλητές ήταν οι ακόλουθοι:Δείτε τις ομιλίες:Διοργάνωση:ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ(ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Σ.Μ.Α.Δ.Ε.)