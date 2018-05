Συμμετοχή Αρχηγού ΓΕΕΘΑ στη 179η Σύνοδο της Στρατιωτικής Επιτροπής του ΝΑΤΟ

Την Τετάρτη 16 Μαΐου 2018, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Ναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης ΠΝ, συμμετείχε στην 179η Σύνοδο της Στρατιωτικής Επιτροπής του ΝΑΤΟ, σε επίπεδο Αρχηγών (Military Committee in Chiefs of Defence Session – MC/CS), στις Βρυξέλλες.Τα θέματα τα οποία συζητήθηκαν στην σύνοδο αφορούσαν:-Στην προετοιμασία της προσεχούς συνόδου του ΝΑΤΟ, σε επίπεδο Αρχηγών Κρατών ή Κυβερνήσεων και Υπουργών Άμυνας.-Στην ανάλυση του σύνθετου περιβάλλοντος ασφαλείας της νότιας πτέρυγας του ΝΑΤΟ.-Στη συμβολή των επιχειρήσεων του ΝΑΤΟ στην ενίσχυση της σταθερότητας.-Στη συμμαχική αποστολή παροχής εκπαίδευσης και ενίσχυσης των υποδομών στο Ιράκ.-Στην υλοποίηση της αναδιοργάνωσης της συμμαχικής δομής διοίκησης.-Στην αμυντική συνεργασία ΝΑΤΟ-ΕΕ στους τομείς της στρατιωτικής κινητικότητας και της προβολής ναυτικής ισχύος.Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ στις τοποθετήσεις του επισήμανε, μεταξύ άλλων, ότι:-Η πλήρης επιχειρησιακή ενεργοποίηση του κέντρου συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών της νότιας πτέρυγας της συμμαχίας (‘’Hub for the South’’) θα συμβάλλει καθοριστικά στην επίτευξη των στόχων της συμμαχίας.-Οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις (ΕΔ) προωθούν και συμμετέχουν σε περιοχικές στρατιωτικές συνεργασίες, στο πλαίσιο ενίσχυσης της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή ενδιαφέροντος της νότιας πτέρυγας της συμμαχίας.-Απαιτείται η ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας ΝΑΤΟ και ΕΕ, στη βάση της συμπληρωματικής λειτουργίας των δύο Οργανισμών και της βέλτιστης δυνατής χρήσης των διατιθέμενων μέσων.-Η προσαρμογή της δομής διοίκησης (Command Structure) της συμμαχίας πρέπει να ανταποκρίνεται στις δυνατότητες των κρατών-μελών για συνεισφορά και σε κάθε περίπτωση να συμβαδίζει με τη δομή δυνάμεων (Force Structure), για την επίτευξη του μέγιστου βαθμού ετοιμότητας.Στο περιθώριο των συνόδων των Στρατιωτικών Επιτροπών ΕΕ και ΝΑΤΟ, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ συναντήθηκε και συζήτησε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος με:-Τον Αρχηγό ΓΕΕΔ Τουρκίας, General Hulusi Akar, στον οποίο μετέφερε ότι θα πρέπει να τερματισθεί η παραβατική συμπεριφορά των Τουρκικών ΕΔ στο Αιγαίο και επίσης ότι απαιτείται να δρομολογηθούν οι διαδικασίες για την απελευθέρωση των δύο στελεχών των Ελληνικών ΕΔ που κρατούνται στην Τουρκία.-Τους Αρχηγούς των ΓΕΕΔ των ΗΠΑ, General Joseph F. Dunford USMC, της Γαλλίας, General Francois Lecointre, του Ην. Βασιλείου, Air Chief Marshal Sir Stuart Peach, της Ολλανδίας, Admiral Rob Bauer, και τους λοιπούς ομολόγους του.-Τον Ανώτατο Διοικητή των Συμμαχικών Δυνάμεων στην Ευρώπη (Supreme Allied Command Europe-SACEUR), General Curtis Scaparrotti και τον Ανώτατο Διοικητή Μετασχηματισμού της Συμμαχίας (Supreme Allied Command Transformation-SACT), General Denis Mercier.-Τους Προέδρους των Στρατιωτικών Επιτροπών ΝΑΤΟ και ΕΕ, General Petr Pavel και Στρατηγό Μιχαήλ Κωσταράκο, αντίστοιχα.-Τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας του Βιετνάμ, Senior Lieutenant General Nguyen Chi Vinh, ο οποίος συμμετείχε στις Βρυξέλλες σε τμήμα της συνόδου της Στρατιωτικής Επιτροπής της ΕΕ, που αφορούσε στη συνεργασία της ΕΕ με τα Ηνωμένα Έθνη.