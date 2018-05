Στην Kim Kardashian το βραβείο CFDA Influencer

Η Kim Kardashian West θα τιμηθεί τον επόμενο μήνα στην τελετή απονομής των βραβείων που απονέμονται από το Συμβούλιο Σχεδιαστών Μόδας της Αμερικής (Council of Fashion Designers of America).Η Kardashian West, Αμερικανίδα πρωταγωνίστρια του ριάλιτι «Keeping Up with the Kadashians» και επιχειρηματίας, θα είναι η πρώτη προσωπικότητα που θα παραλάβει το βραβείο CFDA Influencer.Περισσότερα στο govastileto.gr