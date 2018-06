Διαβάστε αναλυτικά τι προβλέπει η συμφωνία για την ονομασία

Κυβερνητικές πηγές έδωσαν πληροφορίες σχετικά με την συμφωνία που επετεύχθη για την ονομασία των Σκοπίων.





Σύμφωνα με πληροφορίες καθορίζονται τα εξής:





Η «Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας» θα αναγνωρίζεται στη χώρα μας ως «Severna Makedonja». Στην συμφωνία προβλέπεται η αποδοχή του erga omnes εκ μέρους των Σκοπίων.





Όλοι οι επιθετικοί προσδιορισμοί κρατικών και ευρύτερα δημοσίων, οργάνων καθώς και ομογενειακών/πολιτιστικών οργανώσεων που χρηματοδοτούνται από το κράτος θα καθορίζονται με τον όρο «της Βόρειας Μακεδονίας» με ταυτόχρονη κατάργηση του προσδιορισμού «της Μακεδονίας».





DW: «Το όνομα αυτής Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας»







Στο μεταξύ πλήθος είναι τα δημοσιεύματα και οι αναφορές σε γερμανικό Τύπο και μέσα ενημέρωσης για τον συμβιβασμό που επετεύχθη μεταξύ Αθήνας και Σκοπίων στο ζήτημα του ονόματος. Μερικοί ενδεικτικοί τίτλοι: «Συμφωνία στο ονοματολογικό» (Die Zeit), «Το όνομα αυτής Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας» (Spiegel Online), «Συμφωνία στη διένεξη για το όνομα» (Süddeutsche Zeitung), «Τερματίζεται η διένεξη ΠΓΔΜ-Ελλάδας για το όνομα» (tagesschau.de)



H Zeit Online σύμφωνα με τη DW σημειώνει: «Μια ευρωπαϊκή χώρα θα αλλάξει, όπως όλα δείχνουν, όνομα. Η ΠΓΔΜ θα ονομάζεται Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας. Αθήνα και Σκόπια κατέληξαν σε συμφωνία στο ζήτημα του ονόματος. Πριν όμως γίνει πράξη η συμφωνία θα διεξαχθεί δημοψήφισμα στην ΠΓΔΜ. Πράσινο φως θα πρέπει να δώσουν και τα κοινοβούλια των δύο χωρών. Ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε ότι θα ζητήσει από τους έλληνες βουλευτές να εγκρίνουν τη συμφωνία αφότου πρώτα τα Σκόπια εφαρμόσουν τους όρους που έθεσε».



Τo Spiegel Online παρατηρεί: «Ως αντάλλαγμα για την αλλαγή του ονόματος η Αθήνα δεν θα προβάλλει πλέον βέτο στην ένταξη της ΠΓΔΜ στο ΝΑΤΟ και δεν θα σταθεί εμπόδιο στην έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων της χώρας στην ΕΕ. Η διένεξη για την ονομασία της πρώην δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας ξεκίνησε το 1991 όταν η πρώην σερβική επαρχία ανακήρυξε την ανεξαρτησία της. Η Ελλάδα ωστόσο απέρριπτε ο όνομα ‘Μακεδονία‘, επειδή αυτό είναι το όνομα και ενός ελληνικού γεωγραφικού διαμερίσματος».



Τα Σκόπια θα πρέπει να προχωρήσουν άμεσα σε συνταγματική αναθεώρηση και η συμφωνία όπως προβλέπεται θα κυρωθεί από την Ελλάδα μετά την ολοκλήρωσή της.Η πρόσκληση στο ΝΑΤΟ και το άνοιγμα κεφαλαίων της ΕΕ θα πραγματοποιηθούν με την κύρωση από το κοινοβούλιο της πΓΔΜ της σύμβασης, η ένταξή της και στους δυο οργανισμούς θα γίνει όμως μετά τη συνταγματική αναθεώρηση.Στη συμφωνία η γειτονική χώρα αποδέχεται ρητά το διαχωρισμό μεταξύ των Ελλήνων Μακεδόνων, του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού τους, τη γλώσσα τους και την περιοχή στην οποία διαβιούν από τη μία, και του λαού της εν λόγω χώρας με τη δική του ιστορία, γλωσσικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά από την άλλη.Οι 140 χώρες και πλέον χώρες που αναγνωρίζουν σήμερα την εν λόγω χώρα με τον όρο ΠΓΔΜ, θα την αναγνωρίζουν εφεξής ως Βόρεια Μακεδονία.Εξασφαλίσθηκε η απαλοιφή όλων των αλυτρωτικών αναφορών από το σύνταγμα της γείτονος. Για παράδειγμα, αντικαθιστούν το άρθρο για τη στήριξη της ομογένειάς τους, με πιστή αντιγραφή του αντίστοιχου κεφαλαίου στο Ελληνικό Σύνταγμα. Στο πλαίσιο αυτό αφαιρούνται οι αναφορές σε προστασία ‘’μακεδονικών μειονοτήτων’’ σε γειτονικές χώρες.Όσον αφορά στην ιθαγένεια/υπηκοότητα, θα είναι Macedonian/citizen of the Republic of North Macedonia. Η Ελλάδα θα αναγνωρίζει την ιθαγένεια/υπηκοότητα ως «πολίτες της Severna Makedonja».Σημειώνεται ότι είναι διαφορετικός ο όρος «ιθαγένεια/υπηκοότητα» (nationality) από τον όρο εθνότητα (ethnicity). Συνεπώς, η συμφωνία δεν αναγνωρίζει εθνότητα/έθνος, αλλά το δικαίωμα αυτοπροσδιορισμού των πολιτών της γείτονος.Mε το άρθρο 7 της συμφωνίας κατοχυρώνεται ότι οι Έλληνες πολίτες έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν να προσδιορίζουν τους γείτονές μας με όποιο όρο χρησιμοποιούν.1.Τα Μέρη αναγνωρίζουν ότι η εκατέρωθεν αντίληψή τους ως προς τους όρους «Μακεδονία» και «Μακεδονικός/Μακεδόνας» αναφέρεται σε διαφορετικό ιστορικό πλαίσιο και πολιτιστική κληρονομιά.2.Αναφορικά με το Πρώτο Μέρος, με αυτούς τους όρους νοούνται όχι μόνο η περιοχή και ο πληθυσμός της βόρειας περιοχής του Πρώτου Μέρους, αλλά και τα χαρακτηριστικά τους, καθώς και ο Ελληνικός πολιτισμός, η ιστορία, η κουλτούρα και η κληρονομιά αυτής της περιοχής από την αρχαιότητα έως σήμερα.3.Αναφορικά με το Δεύτερο Μέρος, με αυτούς τους όρους νοούνται η επικράτεια, η γλώσσα, ο πληθυσμός και τα χαρακτηριστικά τους, με τη δική τους ιστορία, πολιτισμό και κληρονομιά, διακριτώς διαφορετικά από αυτά που αναφέρονται στο Άρθρο 7(2).4.Το Δεύτερο Μέρος σημειώνει ότι η επίσημη γλώσσα του, η Μακεδονική γλώσσα, ανήκει στην ομάδα των Νότιων Σλαβικών γλωσσών. Τα Μέρη σημειώνουν ότι η επίσημη γλώσσα και τα άλλα χαρακτηριστικά του Δεύτερου Μέρους δεν έχουν σχέση με τον αρχαίο Ελληνικό πολιτισμό, την ιστορία, την κουλτούρα και την κληρονομιά της βόρειας περιοχής του Πρώτου Μέρους.5.Τίποτα στην παρούσα Συμφωνία δεν αποσκοπεί στο να υποτιμήσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο, ή να τροποποιήσει ή να επηρεάσει τη χρήση από τους πολίτες εκάστου Μέρους.Όσον αφορά στη γλώσσα, ορίζεται «Macedonian language», στη συμφωνία εμπεριέχεται η πρόσθετη σαφής διατύπωση ότι ανήκει στην οικογένεια των Νότιων Σλαβικών γλωσσών, καθώς και η ρητή καταγραφή ότι η γλώσσα αυτή διαχωρίζεται από τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό και την ελληνική-μακεδονική γλωσσική κληρονομιά.