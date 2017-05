«Journey in the Labyrinth» της Θαλασσινής Δούμα στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πάτρας

Την Τετάρτη 26 Απριλίου στις 8.00μμ. στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πάτρας γίνεται η έναρξη της έκθεσης φωτογραφίας με τίτλο «Journey in the Labyrinth» της Θαλασσινής Δούμα, ενώ τα επίσημα εγκαίνια θα γίνουν το Σάββατο 29/5 στις 8.00μμ., στο πλαίσιο ημερίδας του Τμήματος Γεωλογίας του Π.Π.Η έκθεση, την οποία επιμελείται η Νίνα Φραγκοπούλου, διοργανώνεται από την αίθουσα τέχνης Τεχνοχώρος και πραγματοποιείται στο πλαίσιο εκδηλώσεων του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών για τα 40 χρόνια από την ίδρυσή του. Tελεί υπό την αιγίδα του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών και του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Αθηνών.Η έκθεση αποτελείται από τρεις ενότητες ασπρόμαυρων φωτογραφιών: «Dissolving Travellers», «Move In» και «Lines». Η πρώτη ενότητα δημιουργήθηκε στη Γροιλανδία, η δεύτερη σε υπόγεια φαράγγια της Αριζόνα, και η τρίτη στη Νέα Υόρκη. Η τριλογία αυτή είναι ένα πολυεπίπεδο ταξίδι ανάμεσα σε έρημα τοπία της φύσης και κτήρια της μεγαλούπολης και αναλύεται από τον ιστορικό και κριτικό τέχνης Lorenzo Canova.«…Η Θαλασσινή Δούμα υλοποιεί ένα σύνθετο ταξίδι που τη δύναμή του τη βρίσκει μέσα απ’ την ένταση ενός βλέμματος που διεισδύει στον ζωτικό πυρήνα του τοπίου, με σκοπό να αποστάξει την ιστορία του καθώς και την ενσυναίσθηση που το ορίζει. Δουλεύοντας και εστιάζοντας στην εικονογραφία του αστικού και φυσικού τοπίου, η Δούμα διασχίζει λοιπόν εδάφη φαινομενικά απόμακρα και αντίθετα, ανακαλύπτοντας εκείνες τις ομοιότητες και συμφωνίες που μ’ έναν μυστηριώδη τρόπο ενώνουν τα παγόβουνα του ωκεανού με τους αμμόλοφους της ερήμου, τους βράχους των υπόγειων φαραγγιών με τις κρυστάλλινες προσόψεις ενός ουρανοξύστη. Οι θεματικές του έργου της Δούμα, μπορούν κάλλιστα να διαβαστούν σαν ένα ταξίδι πολυεπίπεδο, όπου η παρουσία και η απουσία του πολιτισμού αποτελούν συμπληρωματικά συστατικά ενός μοναδικού περάσματος...».« Όταν ξεκίνησα την προσωπική αυτή έρευνα δε γνώριζα πού πραγματικά θα με οδηγούσε η αναζήτησή μου αυτή, και ποια θα ήταν η σύνδεση των τόπων αυτών για μένα στον χωροχρόνο. Αυτό που τελικά με χαρά αποκόμισα, ήταν η επιστροφή μου στις μυθικές ρίζες της Ελλάδας, το ταξίδι, και σ’ ένα άλλο κεντρικό σύμβολο που συνδέει το αρχαίο με το μοντέρνο και το παρόν, ξαναβρίσκοντας την ιδέα του λαβυρίνθου στην πέτρα και στους ουρανοξύστες, στο νερό και στο κρύσταλλο, στην άμμο και στον πάγο, αποκαλύπτοντας τις μεταβαλλόμενες και αιώνια αναγεννημένες φόρμες».Θαλασσινή ΔούμαΗ Θαλασσινή Δούμα σπούδασε στο Πανεπιστήμιο για Ξένους της Περούτζια, στο Πανεπιστήμιο του Ουρμπίνο και στο Ινστιτούτο Roberto Rossellini της Ρώμης. Έζησε στην Ιταλία από το 1987 έως το 1998, όπου ήρθε σε επαφή με τους κύκλους σύγχρονης τέχνης του San Lorenzo και με την vecchia avant-garde art της Ρώμης. Ως φωτορεπόρτερ, από το 1991 έχει καλύψει κρίσεις σε εμπόλεμες ζώνες καθώς και τον αντίκτυπο στην καθημερινότητα σε αρκετές αποστολές, από τον πόλεμο στην πρώην Γιουγκοσλαβία έως τη Μέση Ανατολή, το Πακιστάν, και το Αφγανιστάν. Η δουλειά της, έχει εμφανιστεί στα μεγαλύτερα διεθνή έντυπα, μεταξύ των οποίων: The Observer, The Guardian, The Straits Times, L’Espresso, Archaeology magazine, Expressen, κ.α.To 1998 ξεκίνησε να συνεργάζεται με το Associated Press στην Αθήνα και για δύο χρόνια (2002-2004) εργάσθηκε για τη φωτογραφική υπηρεσία του Γραφείου Τύπου της Οργανωτικής Επιτροπής, των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας 2004. Η δημιουργική της δουλειά έχει φιλοξενηθεί σε μια σειρά από ατομικές και ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό από το 2006 έως σήμερα. Ζει στην Ελλάδα και ταξιδεύει συχνά για τη δημιουργία των φωτογραφικών της projects. Ιστοσελίδα Θαλασσινής Δούμα:http://www.thalassinidouma.comΈναρξη έκθεσης: Τετάρτη 26 Απριλίου, 2017. 8.00μμ Εγκαίνια: Σάββατο 29 Απριλίου, 8.00μμ Διάρκεια έκθεσης: 26/4 έως 14/5/2017Αρχαιολογικό Μουσείο Πάτρας Νέα Εθνική Οδός Πατρών-Αθηνών 38-40, Τ.Κ. 26442 τηλ: 2613616100 Ιστοσελίδα Μουσείου: http://www.ampatron.grΩράριο λειτουργίας: 08:00 – 20:00 Καθημερινά Είσοδος για την έκθεση: Ελεύθερη