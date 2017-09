Νύχτες Κλασικής Μουσικής στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη

Από τις 27 έως και τις 30 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα Schwarz σε συνεργασία με τη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα και το Curtis on Tour, the Nina von Maltzahn Global Touring Initiative, διοργανώνουν για τρίτη χρονιά τις «Νύχτες Κλασικής Μουσικής», φιλοξενώντας σημαντικούς μουσικούς του σπουδαίου Curtis Institute of Music που θα παρουσιάσουν αριστουργήματα της παγκόσμιας μουσικής ιστορίας.



Ένα ιδιαίτερο φεστιβάλ υψηλού επιπέδου που αποτελεί το σημείο σύζευξης της διαπολιτιστικής κουλτούρας την οποία πρεσβεύει το Ίδρυμα Schwarz, της παράδοσης και της ιστορίας που αντιπροσωπεύει η Γεννάδειος Βιβλιοθήκη και του κύρους που φέρει η υπογραφή του Curtis Institute.



Στην ατμοσφαιρική αίθουσα Cotsen Hall καθηγητές και σπουδαστές του Curtis Institute ανεβαίνουν στη σκηνή για να μας μαγέψουν με κορυφαίες μελωδίες διαχρονικών συνθέσεων.



Νύχτες Κλασικής Μουσικής στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη... Τέσσερις συναυλίες υψηλής δεξιοτεχνίας, ένα μουσικό φεστιβάλ με εκλεκτούς καλεσμένους που πιστοποιεί ότι η κλασική μουσική παραμένει πάντα σύγχρονη.



Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων:



Tετάρτη, 27 Σεπτεμβρίου, 20:30



Pallavi Mahidhara, piano (’10)



Miroirs Maurice Ravel

Noctuelles (1875–1937)

Oiseaux tristes

Une barque sur l’océan

Alborada del gracioso

La vallée des cloches



Grandes études de Paganini Franz Liszt

No. 1 in G minor: Andante—Non troppo lento (1811–1886)

No. 2 in E-flat major: Andante—Andantino capriccioso

No. 3 in G-sharp minor: La campanella

No. 4 in E major: Vivo

No. 5 in E major: Allegretto (“La chasse”)

No. 6 in A minor: Quasi presto



Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου, 20:30



Elena Perroni, soprano

Aaron Crouch, tenor

Mikael Eliasen, piano



Το πρόγραμμα περιλαμβάνει έργα των: Giuseppe Verdi, Gaetano Donizetti, Pyotr Tchaikovsky, και άλλων.



Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου, 20:30



Elena Perroni, soprano

Michael Rusinek, clarinet (’92)

Edward Gazouleas, viola (’84)

Mikael Eliasen, piano

Pallavi Mahidhara, piano (’10)



Selections from Eight Pieces, Op. 83 Max Bruch

Allegro con moto (1838–1920)

Allegro agitato

Rumänische Melodie: Andante

Allegro vivace, ma non troppo

Michael Rusinek, clarinet

Edward Gazouleas, viola

Pallavi Mahidhara, piano



Prelude, Allegro, and Pastorale for clarinet and viola Rebecca Clarke

(1886-1979)

Michael Rusinek, clarinet

Edward Gazouleas, viola



“Der Hirt auf dem Felsen,” D. 965 Franz Schubert

(1797–1828)

Elena Perroni, soprano

Michael Rusinek, clarinet

Mikael Eliasen, piano



Trio in E-flat major, K. 498 (“Kegelstatt”) Wolfgang Amadeus Mozart

Andante (1756–1791)

Menuetto

Rondeaux: Allegretto

Michael Rusinek, clarinet

Edward Gazouleas, viola

Pallavi Mahidhara, piano



Σάββατο, 30 Σεπτεμβρίου, 20:30



Elena Perroni, soprano

Aaron Crouch, tenor

Michael Rusinek, clarinet (’92)

Edward Gazouleas, viola (’84)

Mikael Eliasen, piano

Pallavi Mahidhara, piano (’10)



Vier Märchenerzählungen, Op. 132 Robert Schumann

Lebhaft, nicht zu schnell (1810–1856)

Lebhaft und sehr markiert

Ruhiges Tempo, mit zartem Ausdruck

Lebhaft, sehr markiert

Michael Rusinek, clarinet

Edward Gazouleas, viola

Pallavi Mahidhara, piano



“Let Evening Come” William Bolcolm

(b. 1938)

Elena Perroni, soprano

Edward Gazouleas, viola

Mikael Eliasen, piano



Sonata for Piano Four Hands Francis Poulenc

Prélude: Modéré (1899–1963)

Rustique: Naïf et lent

Final: Très vite

Mikael Eliasen, piano

Pallavi Mahidhara, piano



Sonata for Clarinet and Piano Leonard Bernstein (’41)

Grazioso—Un poco più mosso (1918–1990)

Andantino—Vivace e leggiero

Michael Rusinek, clarinet

Pallavi Mahidhara, piano



Selections from West Side Story Leonard Bernstein (’41)

(1918–1990)

Elena Perroni, soprano

Aaron Crouch, tenor

Mikael Eliasen, piano



Cotsen Hall Αναπήρων Πολέμου 9, Κολωνάκι, τηλ.: 210-72.10.536 (εσ. 101) | www.gennadius.gr



Είσοδος ελεύθερη με δελτίο εισόδου μία ώρα πριν την έναρξη κάθε συναυλίας.