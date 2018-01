Τα καλύτερα video games του 2017

Crash Bandicoot N.Sane Trilogy: Αποτελεί remake/remaster, οπότε θεωρητικά δεν έχει θέση σε μια τέτοια λίστα, όμως είναι τόσο καλοδουλεμένο, που δεν γινόταν να μείνει τελείως εκτός. Και φυσικά το διαχρονικό του gameplay λάμπει.

Ένα παιχνίδι, που ξεχωρίζει από χιλιόμετρα και όμως η εμφάνισή του δεν είναι παρά ένας μόνο από τους τομείς, που θα σας γοητεύσει. Το αριστοτεχνικά δύσκολο gameplay του είναι ο λόγος που θα το ερωτευθείτε. Injustice 2: Η NetherRealm Studios ξέρει αν μη τι άλλο να φτιάχνει fighting games (Mortal Kombat). H χρήση της άδειας της DC όμως είναι απλά ένα λαμπρό κάλυμμα για ένα παιχνίδι με τόνους περιεχομένου, εξαιρετικό online παιχνίδι και ποικιλία για κάθε παίκτη. Διαβάστε εδώ το Review.

Η NetherRealm Studios ξέρει αν μη τι άλλο να φτιάχνει fighting games (Mortal Kombat). H χρήση της άδειας της DC όμως είναι απλά ένα λαμπρό κάλυμμα για ένα παιχνίδι με τόνους περιεχομένου, εξαιρετικό online παιχνίδι και ποικιλία για κάθε παίκτη. Διαβάστε εδώ το Review. Metroid Samus Returns: Ακριβώς στο ίδιο μήκος κύματος με την φετινή τριλογία του Crash Bandicoot, το remake, Metroid: Samus Returns έρχεται να δώσει στους διψασμένους fans της σειράς αυτό που ζητούν πριν την έλευση του Metroid Prime 4.

Ακριβώς στο ίδιο μήκος κύματος με την φετινή τριλογία του Crash Bandicoot, το remake, Metroid: Samus Returns έρχεται να δώσει στους διψασμένους fans της σειράς αυτό που ζητούν πριν την έλευση του Metroid Prime 4. Prey: Μακράν ο πιο αδικημένος τίτλος της χρονιάς και μια εμπειρία, που πρέπει να βιώσει κάθε λάτρης των System Shock, BioShock και γενικότερα των immersive single player παιχνιδιών. Εξαιρετικά καλοφτιαγμένος τίτλος από τους δημιουργούς της σειράς Dishonored. Διαβάστε εδώ το Review.

Μακράν ο πιο αδικημένος τίτλος της χρονιάς και μια εμπειρία, που πρέπει να βιώσει κάθε λάτρης των System Shock, BioShock και γενικότερα των immersive single player παιχνιδιών. Εξαιρετικά καλοφτιαγμένος τίτλος από τους δημιουργούς της σειράς Dishonored. Διαβάστε εδώ το Review. Thimbleweed Park: Ο Ron Gilbert, δημιουργός των κλασικών point n click adventure τίτλων επανέρχεται με ένα παιχνίδι που πατά στις χρυσές εποχές της Lucas Arts και φέρνει θεότρελους χαρακτήρες με φανταστικά puzzles.

Ο Ron Gilbert, δημιουργός των κλασικών point n click adventure τίτλων επανέρχεται με ένα παιχνίδι που πατά στις χρυσές εποχές της Lucas Arts και φέρνει θεότρελους χαρακτήρες με φανταστικά puzzles. The Evil Within 2: Ο δημιουργός της σειράς Resident Evil επανήλθε στα μονοπάτια του τρόμου με ένα φοβερό παιχνίδι πριν 3 χρόνια. Το sequel έρχεται ακόμα πιο καλά "συνειδητοποιημένο" να συμπληρώσει το εξαιρετικό line-up της Bethesda για φέτος. Διαβάστε εδώ το Review.

Ο δημιουργός της σειράς Resident Evil επανήλθε στα μονοπάτια του τρόμου με ένα φοβερό παιχνίδι πριν 3 χρόνια. Το sequel έρχεται ακόμα πιο καλά "συνειδητοποιημένο" να συμπληρώσει το εξαιρετικό line-up της Bethesda για φέτος. Διαβάστε εδώ το Review. Torment: Tides of Numenera: O πνευματικός διάδοχος του Planescape: Torment αποτελεί ένα πραγματοποιημένο όνειρο για όλους τους old-school fans των CRPG.

O πνευματικός διάδοχος του Planescape: Torment αποτελεί ένα πραγματοποιημένο όνειρο για όλους τους old-school fans των CRPG. Wolfenstein II: The New Colossus: Απευθύνεται στους FPS fans και είναι ένας τίτλος που “δένει” με πολλή αγάπη και μεράκι το πιο κλασικό με το μοντέρνο shooter, δημιουργώντας κάτι το πραγματικά ιδιαίτερο. Διαβάστε εδώ το Review.

έπρεπε να αναφερθούν, ας περάσουμε "επίσημα" στην καλύτερη δεκάδα του 2017:



10. Hellblade: Senua's Sacrifice







Η Ninja Theory με το Hellblade κατάφερε να μας δώσει μία συγκλονιστική εμπειρία, που βασίζεται στο φαινόμενο της ψύχωσης και να το μεταφέρει με έναν τρόπο, που δεν μπορεί να βιώσει κάποιος με κανένα άλλο μέσο. Απίστευτα γραφικά, ανεπανάληπτες ερμηνείες και μοναδικό art direction. Το παιχνίδι σηματοδοτεί επίσης την αρχή των AAA indie τίτλων. Ανεξάρτητη εταιρεία με δικό της budget καταφέρνει και δίνει τέτοια παραγωγή.



09. Assassin's Creed Origins







H σειρά επιτέλους πήρε ρίσκα, τα οποία απέδωσαν και έτσι στο σύνολό του είναι μια φανταστική περιπέτεια, που προσφέρει δεκάδες ώρες διασκεδαστικού παιχνιδιού και μια ιστορία που κανένας fan της σειράς δεν πρέπει να χάσει. Αυτόματα βρίσκεται στις καλύτερες κυκλοφορίες της χρονιάς, αλλά και στα πιο εντυπωσιακά παιχνίδια της γενιάς ως τώρα.



08. Resident Evil VII: Biohazard







Τo Resident Evil 7: Biohazard είναι ένας θρίαμβος. Είναι ένα παιχνίδι, που πλάστηκε από τις ανάγκες των οπαδών με αγάπη και μεράκι, χρησιμοποιώντας ολοκαίνουργιες τεχνολογίες για να προσφέρει μια εμπειρία, που δεν έχετε ξαναζήσει έως τώρα. Η ατμόσφαιρα καταφέρνει να πνίξει τα όποια ελάχιστα παράπονα μπορεί να είχαμε από το σενάριο, ή τη διάρκεια, ενώ η ροή της περιπέτειας είναι καταιγιστική και δε θα σας αφήσει λεπτό να ησυχάσετε. Επίσης, αποτελεί μακράν την καλύτερη πρόταση για το PlayStation VR.



Το 2017 κύλησε αρκετά καλά όσον αφορά το ποιοτικό gaming, μαζεύοντας "πολλούς πόντους" για την καλύτερη gaming χρονιά, αφού τα παιχνίδια που είδαμε μας εξέπληξαν, μας εντυπωσίασαν και μας διασκέδασαν ως επί το πλείστον. Συγκριτικά με το 2016 είχαμε αφενός περισσότερες κυκλοφορίες, που δείχνουν αν μη τι άλλο, τη δυναμική του συγκεκριμένου κλάδου και αφετέρου ώριμες δημιουργίες, που κατάφεραν να πείσουν τους απανταχού gamers.To "ξύπνημα" της ιαπωνικής βιομηχανίας ήταν κάτι που δεν περιμέναμε, καθώς μόλις μέσα στους τρεις πρώτους μήνες του 2017 είχαμε επικά sequels, αναπάντεχα καλά δομημένες ιστορίες και ευτυχώς σαφή βελτίωση της ποιότητας μερικών εξαιρετικών τίτλων/franchises. Resident Evil VII: Biohazard, Gravity Rush 2, Persona 5 και NieR: Automata αποτέλεσαν εξαιρετικά παραδείγματα ως sequel, ενώ η επιτυχία του Nioh συντέλεσε σε ένα ακόμα καταπληκτικό exclusive για τη Sony (πλέον κυκλοφορεί ο τίτλος και για PC).Δεν σταματάμε όμως εκεί. Φέτος κυκλοφόρησε ένας από τους καλύτερους νέους τίτλους (νέα IP) για το PlayStation 4 και δεν είναι άλλος από το Horizon Zero Dawn. Η Guerrila Games, που μας είχε δώσει ως τώρα την πολύ καλή σειρά FPS, Killzone, πέρασε στον πάνθεον, με ένα παιχνίδι που δανείζεται επιτυχημένα στοιχεία από άλλους τίτλους και τα ενσωματώνει σε ένα εξαιρετικό σύμπαν με μοναδικές ιδέες και απαράμιλλο τεχνικό τομέα.Η Nintendo έκανε επίσης τη διαφορά φέτος, κυκλοφορώντας το Nintendo Switch παράλληλα με δύο παιχνίδια που έσπασαν τα κοντέρ του Metacritic: The Legend of Zelda: Breath of the Wild και Super Mario Odyssey. "Μεγάλος" Zelda τίτλος και "μεγάλος" Mario τίτλος την ίδια χρονιά. Τι άλλο να ζητήσουν οι fans; Νέο Metroid; Έρχεται και αυτό... Το Nintendo Switch αποδείχθηκε εξαιρετικό "όπλο" και ευτυχώς ξεπέρασε τη ματαιότητα του Wii U. Οι εταιρείες (third-party) δείχνουν ήδη να το στηρίζουν, με παιχνίδια που κανείς δεν περίμενε να δει σε κονσόλα της Nintendo, όπως το Skyrim και το Doom, ενώ το μέλλον της διαγράφεται λαμπρό (ΚΑΙ Dark Souls σε φορητή έκδοση...)Φυσικά, δεν θα μπορούσαν όλα να είναι ρόδινα, με την EA να αμαυρώνει το ποιοτικό έτος: ένα Mass Effect Andromeda που χαλάει την εικόνα όλης της σειράς και τα απαράδεκτα microtransactions και lootboxes των Star Wars Battlefront II και Need for Speed Payback που δεν έχουν καμία θέση σε full price τίτλους. Κατάφεραν να καταστρέψουν τις ελπίδες των Star Wars οπαδών για ένα Battlefront αντάξιο της σειράς και αντίστοιχα ένα Need for Speed που πήγε ξανά 3 βήματα πίσω. Ναι, δεν είναι τα χειρότερα παιχνίδια της χρονιάς, όμως περιμέναμε πολλά περισσότερα από την εταιρεία. Μπορεί να αφαιρέθηκαν τελικά τα χαρακτηριστικά αυτά, έπειτα από την παγκόσμια κατακραυγή των fans, όμως η ισορροπία του παιχνιδιών είναι κατεστραμμένη, δίχως ελπίδα.Η Microsoft κυκλοφόρησε το "θηρίο" επιτέλους. Δυστυχώς όμως το Xbox One X κυκλοφόρησε σε μία από τις χειρότερες χρονιές όσον αφορά στις αποκλειστικές κυκλοφορίες της κονσόλας, με μόνο ελάχιστα παιχνίδια να αποτελούν αυτό που αποκαλούμε "system sellers". Ένα Cuphead και ένα Forza Motorsport 7 δυστυχώς δεν μπορούν να σηκώσουν αυτό το βάρος και η ψαλίδα με το PS4 ανοίγει όλο και περισσότερο παρά τις φιλότιμες προσπάθειες. Το 2018 θα είναι κομβικό σημείο για το brand.Προτού προχωρήσουμε στα 10 καλύτερα παιχνίδια της χρονιάς, καλό είναι να αναφέρουμε μερικά που δεν κατάφεραν να είναι εντός της λίστας, αλλά αξίζουν την προσοχή σας παρ' όλα αυτά.Μακράν η καλύτερη PC κυκλοφορία της χρονιάς. Ένα παιχνίδι που κατάφερε να αποσπάσει απίστευτες βαθμολογίες δικαίως με τις εξαιρετικές ιστορίες του, την tactical combat και τα εξαιρετικά πολύπλοκα συστήματά του. Ένας από τους καλύτερους RPG τίτλους των τελευταίων ετών.To PUBG ίσως δεν έχει θέση μέσα σε μια τέτοια δεκάδα. Προσφέρει μια τελείως διαφορετική εμπειρία. Πρόκειται για εμπειρία όμως η οποία περιλαμβάνει εντάσεις, που δεν θα βρείτε πουθενά αλλού. Battle Royale: 100 παίκτες σε μια πίστα και ο καθένας για τον εαυτό του. Ένα concept τόσο απλό κι όμως τόσο αποδοτικό.Το Persona 5 μπορεί να χαρακτηριστεί εύκολα ως ένα από τα καλύτερα JRPGs που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια και παράλληλα το πιο ολοκληρωμένο στη σειρά. Ιδιαίτερη μνεία οφείλουμε να κάνουμε στην "ταμπού" θεματολογία που πραγματεύεται ο τίτλος και αναμένεται να σας "ιντριγκάρει".Ένας εξαιρετικά δουλεμένος τίτλος και ένα από τα καλύτερα παιχνίδια που έχουν κυκλοφορήσει τα τελευταία έτη. Σε συνδυασμό με το δυνατό gameplay που ξέρει να προσφέρει η Platinum Games και το εξίσου καλό σενάριο, αποτελεί το μεγαλύτερο αριστούργημα του Yoko Taro. Διαβάστε εδώ το Review. Το Super Mario Odyssey αποτελεί έναν άξιο πνευματικό διάδοχο του Super Mario 64, με πλούσιο υλικό που σίγουρα θα προσφέρει πολλές ώρες διασκέδασης. Σίγουρα μιλάμε για έναν από τους καλύτερους τίτλους της σειράς Super Mario, αν όχι από την Nintendo γενικότερα. Διαβάστε εδώ το Review. To Horizon Zero Dawn είναι η καλύτερη νέα IP που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια με τα καλύτερα γραφικά που μπορείτε να βρείτε οπουδήποτε αυτήν τη στιγμή, σενάριο που ξεδιπλώνει ένα μυστήριο στο... μελλοντικό "παρελθόν" και θυμίζει... Μάτριξ (!), παράλληλα με gameplay που έχει δανειστεί στοιχεία από το Witcher 3 και το συνδυάζει με εξωφρενικά αγωνιώδεις μάχες. Ένα από τα καλύτερα παιχνίδια του PlayStation 4.Ένα παιχνίδι που περίμεναν οι fans της σειράς περισσότερο από κάθε άλλο. Πιο "σοβαρό" από τους προκατόχους του, με φρέσκες ιδέες, πανέμορφο κόσμο και απίστευτα διασκεδαστικά mechanics, είναι ο τίτλος που σηματοδότησε την εισαγωγή του Nintendo Switch στην αγορά. Ένας από τους πιο πολυβραβευμένους τίτλους όλων των εποχών. Διαβάστε εδώ το Review.