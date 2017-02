Το iPhone 8 θα είναι το πιο ακριβό τηλέφωνο της Apple

Σύμφωνα με πηγές της ιστοσελίδας Fast Company, το επόμενο iPhone, το οποίο θα είναι και επετειακό μοντέλο για τα 10 χρόνια, θα είναι το πιο ακριβό ως τώρα με χαρακτηριστικά τελευταίας τεχνολογίας. Μάλιστα λένε ότι πιθανόν να κοστίζει πάνω από 1.000 δολάρια.Το iPhone 7 Plus των 256GB κοστίζει 969 δολάρια και στη χώρα μας ήρθε στα 1.049 δολάρια...Οι φήμες για την αυξημένη τιμή έρχονται από την ολοκαίνουργια OLED οθόνη με σχεδιασμό edge-to-edge που φημολογείται ότι θα φορά, ενώ θα είναι εξοπλισμένο με πολλά νέα χαρακτηριστικά. Οι πηγές αναφέρουν ότι πιθανόν να μην ονομάζεται iPhone 8, τουλάχιστον όχι όλες οι εκδόσεις και πιθανόν να έχουμε την τριάδα iPhone 8, iPhone 8 Plus και iPhone X, με το τελευταίο να έχει το ρόλο της επετειακής έκδοσης.Λένε ότι οι τρεις εκδόσεις θα είναι στις 4,7 και 5,5 ίντσες αντίστοιχα για τα 8 και 8 Plus, ενώ η επετειακή έκδοση πλέον λένε ότι θα είναι στις 5,8 ίντσες και όχι στις 5, όπως είχαμε αναφέρει παλαιότερα από άλλες πηγές.Επίσης, κατά πάσα πιθανότητα σύμφωνα με διαφορετικές πηγές η κατασκευή τους θα είναι από ατσάλι. Τέλος, οι δύο μεγαλύτερες εκδόσεις πιθανόν να έχουν την ίδια διπλή κάμερα που χρησιμοποιήθηκε στο iPhone 7 Plus.