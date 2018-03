Εκτύπωσε τις φωτογραφίες που αγαπάς με τον HP Sprocket Plus

Η HP ανακοίνωσε την επέκταση της δημοφιλούς σειράς Sprocket στην περιοχή EMEA με το Sprocket Plus. Ο νέος εκτυπωτής τσέπης προσφέρει αντίτυπα μεγέθους 30% μεγαλύτερου από τον πρώτο Sprocket. Εκτυπώνοντας φωτογραφίες διαστάσεων 5.8 cmx 8.6 cm, ο Sprocket Plus δίνει στους φίλους της φωτογραφίας τη δυνατότητα να εκτυπώσουν τις εικόνες άμεσα, απευθείας από το smartphone τους. Ο Plus προσφέρει έναν εύκολο και γρήγορο τρόπο να ευχαριστηθείτε, να διακοσμήσετε και να μοιραστείτε εκτυπωμένες φωτογραφίες, ξεχωρίζοντάς τες από τα Instagram feeds που συναντούμε σε όλα τα smartphones.Με στυλάτο design και λευκό χρώμα, o Sprocket Plusαποτελεί το τέλειο δώρο ή αξεσουάρ για να μοιραζόμαστε αναμνήσεις, να διασκεδάσουμε με εικόνες και να έρθουμε με τους φίλους και την οικογένειά μας πιο κοντά. Η δωρεάν εφαρμογή, που είναι διαθέσιμη σε iOS και Android, επιτρέπει στους χρήστες να εκτυπώνουν εύκολα τις αγαπημένες τους φωτογραφίες με μία εύκολη διαδικασία, επιλέγοντας απλώς μία εικόνα και πιέζοντας «εκτύπωση»! Και η μαγεία δεν τελειώνει εδώ. Οι χρήστες έχουν πια τη δυνατότητα να εξατομικεύσουν τις φωτογραφίες τους με κάδρα, emojis, κείμενο, αυτοκόλλητα και φίλτρα. Η εφαρμογή μπορεί ακόμη να συνδεθεί με το λογαριασμό μας στα social media και να μετατρέψει κάθε φωτογραφία σε εκτύπωση, ώστε να ξαναζούμε τις στιγμές με μοναδικά, συναρπαστικά κάδρα. Η εφαρμογή του HP Sprocket είναι ο νέος τρόπος να κάνεις τις φωτογραφίες σου να ξεχωρίζουν – είτε αποθανατίζοντας αστείες στιγμές επιλέγοντας το photo booth mode ή με την προσθήκη αυτοκόλλητων, που τοποθετούνται στο σημείο που επιθυμούμε με το χέρι.Ο κ. Σπύρος Πετράτος, Managing Director HP Hellas, δήλωσε «Η αγάπη μας για τη φωτογραφία δεν ήταν ποτέ πιο δυνατή. Φωτογραφίζουμε στιγμές από τις διακοπές, γενέθλια ή αστείες εμπειρίες με φίλους. Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να ξαναζούμε τις ιδιαίτερες αυτές στιγμές από το να τις εκτυπώνουμε. Ζούμε σε έναν κόσμο όπου με ένα κλικ αναδεικνύουμε ό,τι μας αρέσει και εκτυπώνουμε ό,τι αγαπάμε. Ο Sprocket Plus αποτελεί το κατάλληλο gadget για όσους θέλουν να αποθανατίζουν ιδιαίτερες στιγμές και να τις ζουν ξανά και ξανά.»Οι εκτυπώσεις γίνονται με τη χρήση της τεχνολογίας ZINK Zero Ink, που σημαίνει ότι όσο χρώμα απαιτείται βρίσκεται ήδη στο ίδιο το χαρτί εκτύπωσης της HP. Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για το αν θα τελειώσει το μελάνι! Ο Sprocket Plus εκτυπώνει σε αυτοκόλλητο χαρτί που είναι αδιάβροχο, ανθεκτικό και δε δημιουργεί κηλίδες. Οι εκτυπώσεις αυτές είναι ιδανικές για να δημιουργήσετε φωτογραφικά άλμπουμ, να διακοσμήσετε ντουλάπια, υπνοδωμάτια ή θρανία, και να δημιουργήσετε προσωπικά δώρα όλο το χρόνο.Η HP συνεχίζει να επανεφεύρει την επεξεργασία φωτογραφιών με μια εμπλουτισμένη mobile εμπειρία που ενσωματώνει την τεχνολογία Augmented Reality (AR). Με την επιλογή “Relive Memories”, οι χρήστες μπορούν απλά να σκανάρουν τη φωτογραφία τους μέσω της εφαρμογής και αυτόματα να επισυνάψουν πάνω της ένα βίντεο που παίζει σε AR στο τηλέφωνο.Από την 1η Μαρτίου, ο Sprocket Plus θα είναι διαθέσιμος από την HP στο HP store, όπου διατίθεται στην ενδεικτική τιμή των 159€, που περιλαμβάνει και ένα πακέτο 10 χαρτιών εκτύπωσης του HP Sprocket.