Ανοιχτός παραμένει για το Λιμενικό ο φάκελος της μυστηριώδους εξαφάνισης του ερασιτέχνη ψαροτουφεκά που χάθηκε στις 18 Οκτωβρίου του 2025 στη θαλάσσια ζώνη του Ρίου.

Με βάση τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, ο άνδρας έφτασε στην παραλία τις πρωινές ώρες του Σαββάτου 18/10/25 μεταξύ 10:00 και 11:00.

Ο ψαροντουφεκάς άφησε τα προσωπικά του αντικείμενα πίσω από το Κάστρο του Ρίου και μπήκε στη θάλασσα για να ψαρέψει.

Καθώς περνούσαν οι ώρες και δεν έδινε κανένα σημάδι ζωής, ενώ είχε ήδη νυχτώσει, η μητέρα του ειδοποίησε τις Αρχές και αμέσως ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός αναζήτησης.

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας έθεσε σε εφαρμογή τον Διεθνή Κανονισμό Έρευνας και Διάσωσης, αναπτύσσοντας όλα τα διαθέσιμα πλωτά μέσα στην περιοχή της Γέφυρας Ρίου–Αντιρρίου και σε ευρύτερη ακτίνα δύο ναυτικών μιλίων. Παράλληλα, ενημερώθηκαν ιδιωτικά σκάφη που κινούνταν στον Πατραϊκό και τον Κορινθιακό κόλπο για να συνδράμουν στις έρευνες, ενώ κινητοποιήθηκαν και οι λιμενικές αρχές Ναυπάκτου, Μεσολογγίου, Κυλλήνης και Ιονίου. Ταυτόχρονα πραγματοποιήθηκαν έρευνες από την ξηρά για τον εντοπισμό τυχόν αντικειμένων ή άλλων στοιχείων.

Παραμένει αδιευκρίνιστο το γιατί ο έμπειρος ψαροτουφεκάς επέλεξε να καταδυθεί σε συγκεκριμένο σημείο, παρότι γνώριζε καλά ότι το ψάρεμα στο θαλάσσιο στενό της Γέφυρας Ρίου–Αντιρρίου απαγορεύεται ρητά. Στο παρελθόν, πάντως, είχε απασχολήσει τις Λιμενικές Αρχές για διάφορες παραβάσεις.

Παρά τις εκτεταμένες επιχειρήσεις που διήρκεσαν συνολικά 78 ώρες, δεν εντοπίστηκε κανένα ίχνος του αγνοούμενου. Έκτοτε οι έρευνες συνεχίζονται περιοδικά, τόσο στη θάλασσα όσο και στην ξηρά, όταν οι καιρικές και επιχειρησιακές συνθήκες το επιτρέπουν.

Ο αγνοούμενος υπηρετεί ως υπαξιωματικός στην 116 Πτέρυγα Μάχης της Πολεμικής Αεροπορίας στον Άραξο και, εφόσον επισήμως δεν θεωρείται νεκρός, αναμένεται να κηρυχθεί λιποτάκτης.

Στο τραπέζι η άρση τηλεφωνικού απορρήτου

Σύμφωνα με πληροφορίες της τοπικής ιστοσελίδας Patrapress.gr, ο Λιμενικός Σταθμός Ρίου αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες να καταθέσει αίτημα προς την Εισαγγελία Αχαΐας για την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου του αγνοούμενου, προκειμένου να εξεταστούν πιθανά δεδομένα επικοινωνίας πριν από την εξαφάνισή του.

Μέχρι στιγμής, τα μοναδικά ευρήματα στη στεριά είναι η αστυνομική του ταυτότητα και ορισμένα κομμάτια του εξοπλισμού του, τα οποία βρέθηκαν στο σημείο όπου φέρεται να είχε αφήσει τα προσωπικά του αντικείμενα.