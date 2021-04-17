ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ «ΕΜΒΟΛΙΩΝ» COVID-19
Πρώτη καταχώρηση: Κυριακή, 18 Απριλίου 2021, 00:13
Κλεάνθης Γρίβας
ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ «ΕΜΒΟΛΙΩΝ» COVID-19
ΕΠΙΣΗΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Ε.Ε. – ΒΡΕΤΑΝΙΑ – ΗΠΑ
Μέχρι τις 16 Απριλίου 2021
https://vaccineimpact.com/2021/6662-dead-299065-injuries-european-database-of-adverse-drug-reactions-for-covid-19-vaccines/
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ: ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021
EudraVigilance: (ΕΜΑ)
ΣΥΝΟΛΙΚΑ (4 «ΕΜΒΟΛΙΑ»): ΘΑΝΑΤΟΙ: 6.662 – ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: 299.065
mRNA – PFIZER: ΘΑΝΑΤΟΙ: 3.760 – ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: 134.606
mRNA – MODERNA: ΘΑΝΑΤΟΙ: 1.801 – ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: 13.426
ASTRA ZENECA: ΘΑΝΑΤΟΙ: 1.086 – ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: 150.863
JOHNSON & JOHNSON: ΘΑΝΑΤΟΙ: 15 – ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: 170
(σημειωτέον ότι η J & J πήρε πολύ πρόσφατα άδεια «χρήσης έκτακτης ανάγκης»)
2. ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ: ΘΑΝΑΤΟΙ: 847 – ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: 2626.087
(από 9 Δεκεμβρίου 2020 έως 15 Απριλίου 2021)
3. ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ
ΗΠΑ (CDC): ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2021, ΟΙ ΑΝΑΦΕΡΘΕΝΤΕΣ ΘΑΝΑΤΟΙ ΑΠΟ ΕΜΒΟΛΙΑ ΑΥΞΗΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ 6.000 % ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2020 - ΑΠΟ 36 σε 2.213.
ΑΛΛΑ, ΩΣ ΓΝΩΣΤΟΝ, ΤΑ ΟΦΕΛΗ (ΤΗΣ BIG PHARMA) ΥΠΕΡΤΕΡΟΥΝ ΤΩΝ ΡΙΣΚΩΝ (ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ)
Κλεάνθης Γρίβας
Τελευταία ενημέρωση: Κυριακή, 18 Απριλίου 2021, 00:13