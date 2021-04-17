ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ «ΕΜΒΟΛΙΩΝ» COVID-19

Πρώτη καταχώρηση: Κυριακή, 18 Απριλίου 2021, 00:13
Κλεάνθης Γρίβας
ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ «ΕΜΒΟΛΙΩΝ» COVID-19

ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ «ΕΜΒΟΛΙΩΝ» COVID-19

ΕΠΙΣΗΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Ε.Ε. – ΒΡΕΤΑΝΙΑ – ΗΠΑ

Μέχρι τις 16 Απριλίου 2021

 

https://vaccineimpact.com/2021/6662-dead-299065-injuries-european-database-of-adverse-drug-reactions-for-covid-19-vaccines/

 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ: ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

EudraVigilance: (ΕΜΑ)

 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ (4 «ΕΜΒΟΛΙΑ»): ΘΑΝΑΤΟΙ: 6.662 – ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: 299.065

mRNAPFIZER: ΘΑΝΑΤΟΙ: 3.760 – ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: 134.606

mRNAMODERNA: ΘΑΝΑΤΟΙ: 1.801 ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: 13.426

ASTRA ZENECA: ΘΑΝΑΤΟΙ: 1.086 – ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: 150.863

JOHNSON & JOHNSON: ΘΑΝΑΤΟΙ: 15 – ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: 170

(σημειωτέον ότι η J & J πήρε πολύ πρόσφατα άδεια «χρήσης έκτακτης ανάγκης»)

 

2. ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

 

 

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ: ΘΑΝΑΤΟΙ: 847 – ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: 2626.087

(από 9 Δεκεμβρίου 2020 έως 15 Απριλίου 2021)

 

3. ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

 

ΗΠΑ (CDC): ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2021, ΟΙ ΑΝΑΦΕΡΘΕΝΤΕΣ ΘΑΝΑΤΟΙ ΑΠΟ ΕΜΒΟΛΙΑ ΑΥΞΗΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ 6.000 % ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2020 - ΑΠΟ 36 σε 2.213.

 

ΑΛΛΑ, ΩΣ ΓΝΩΣΤΟΝ, ΤΑ ΟΦΕΛΗ (ΤΗΣ BIG PHARMA) ΥΠΕΡΤΕΡΟΥΝ ΤΩΝ ΡΙΣΚΩΝ (ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ)

 

Κλεάνθης Γρίβας  

 

 

 

 

Τελευταία ενημέρωση: Κυριακή, 18 Απριλίου 2021, 00:13