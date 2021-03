ΣΑΣ ΕΞΑΠΑΤΟΥΝ ΑΝΕΝΔΟΙΑΣΤΑ

Κλεάνθης Γρίβας

ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗΣ

TA ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΑ ΚΑΙ ΑΧΡΗΣΤΑ ΤΕΣΤ PCR

TA ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ-ΛΑΣΤΙΧΟ ΤΗΣ COVID

ΛΑΘΡΟΧΕΙΡΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ: ΜΕ ή ΑΠΟ COVID

Κλεάνθης Γρίβας

15 Μαρτίου 2021

Δεν φοβάμαι τον κορωνοϊό, όπως δεν φοβάμαι και τους ιούς της γρίπης. Ποτέ δεν τον φοβήθηκα. Φοβάμαι αυτούς που φοβούνται τον κορωνοϊό, γιατί εξαιτίας του φόβου τους χρησιμοποιούνται εν αγνοία τους ως οικοδομικό υλικό για το χτίσιμο του καφκικού «Πύργου» στον οποίο επιδιώκεται να μας φυλακίσουν.

Και μόνο η ανατριχιαστική μονοφωνία που επιβλήθηκε στα εξαγορασμένα συστημικά Μέσα Μαζικής Εξαπάτησης από διεφθαρμένους «δημοσιογράφους» και μαϊντανούς «επιστήμονες» που επιστρατεύτηκαν για τη δολοφονία της επιστήμης ήταν αρκετά για να πυροδοτήσουν την αμφισβήτηση κάθε σκεπτόμενου ανθρώπου και να τρομοκρατήσουν εκείνους που σιτίζονται στον τηλεοπτικό βόθρο.

Από μια τραγική ιστορική σύμπτωση, στην ταφόπλακα της Δημοκρατίας της Βαϊμάρης και της Ελληνικής «Δημοκρατίας» είναι χαραγμένος με αίμα ο αριθμός 48. Που δεν αντιστοιχεί στην ηλικία των «θανόντων» δημοκρατιών αλλά στον αριθμό του άρθρου των Συνταγμάτων τους που οδήγησε στη δολοφονία τους. Τον αριθμό 48 έχουν τα άρθρα του Συντάγματος και των δύο κοινοβουλευτικών δημοκρατιών που δίνουν τη δυνατότητα της χρήσης των «Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου» (τυπικό εργαλείο κάθε αυταρχισμού), μέσω των οποίων οι διαχειριστές της εξουσίας μπορούν να κυβερνούν ανεξέλεγκτα παρακάμπτοντας τους κανόνες της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας και ενταφιάζοντάς την.

Οι εμπνευστές και οι κάθε είδους ιδιοτελείς συνεργοί στο «Πραξικόπημα του Κορωνοϊού» είναι υπόλογοι για ένα διαρκές έγκλημα σε βάρος της ανθρωπότητας και κάποια στιγμή θα κληθούν να λογοδοτήσουν σε μια νέα μεγαλειώδη Δίκη της Νυρεμβέργης. Για να πάρουν «τα όνειρα εκδίκηση» (Οδυσσέας Ελύτης).

ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ: Απ’ ό,τι φαίνεται, για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας, οι «πρόθυμοι» και σκοπίμως παρα-πληροφορημένοι αδαείς (που θα βάλουν το κεφάλι τους στον πάγκο των χασάπηδων των πειραματικών «εμβολίων»-Frankenstein) θα σώσουν με την τραγωδία τους τους σκεπτόμενους ανθρώπους.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Νο. 1 ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗΣ

ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΗΣ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ

1. ΠΡΩΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗΣ: ΤΑ ΤΕΣΤ-PCR

1.1 ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ

1.2 ΟΙ ΕΜΠΝΕΥΣΤΕΣ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΚΑΙ Η «ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ» ΤΗΣ

1.3 ΠΡΩΤΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ: 27-06-2020

1.4 ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ: 1-12-2020

1.5 ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΙΣΤΩΝ

1.6 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

2. ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗΣ: ΟΙ «ΚΥΚΛΟΙ» ΤΩΝ ΤΕΣΤ-PCR

3. ΤΡΙΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗΣ: Η ΝΟΣΟΣ-ΛΑΣΤΙΧΟ

4. ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗΣ: «ΣΥΝΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ»

5. ΑΛΛΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗΣ

6. Η NOMIKH ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΕΝΟΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

6.1 ΝΟΜOΘΕΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

6.2 ΦΑΣΗ ΠΡΩΤΗ, 1986: ΘΕΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΥΛΙΑΣ ΤΗΣ BIG PHARMA

6.3 ΦΑΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗ, 2020: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΣΥΛΙΑΣ

6.4 Η «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

7. ΤΑ «ΕΜΒΟΛΙΑ»-FRANKENSTEIN ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ

7.1 PFIZER – MODERNA – ASTRAZENECA

7.2 ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΕΜΒΟΛΙΟ ΓΙΑ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

8. Η ΣΤΡΑΤΙΑ ΤΩΝ ΕΜΒΟΛΙΩΝ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΠΕΙΛΕΙ

8.1 ΕΜΒΟΛΙΑ ΜΕ ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (mRNA, DNA)

8.2 ΕΜΒΟΛΙΑ ΜΕ ΙΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

8.3 ΕΜΒΟΛΙΑ ΥΠΟΜΟΝΑΔΑΣ

8.4 ΕΜΒΟΛΙΑ ΜΕ ΑΠΟΔΥΝΑΜΩΜΕΝΟΥΣ ΙΟΥΣ

8.5 ΑΛΛΑ ΕΜΒΟΛΙΑ

9. ΜΕΡΙΚΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΗΣ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ

Η υπεράσπιση του θεμελιώδους δικαιώματος κάθε ανθρώπου να συναινεί ή να αρνείται οποιαδήποτε ιατρική παρέμβαση στο σώμα του (αρχή της ενημερωμένης συναίνεσης) που κατακτήθηκε με τίμημα 65 εκατομμύρια νεκρούς και πολύ περισσότερα εκατομμύρια καταστραμμένες ζωές επιβάλλεται:

Πρώτο, για λόγους ηθικούς: Κάθε άνθρωπος έχει το αναπαλλοτρίωτο δικαίωμα να αποφασίζει ποια διαγνωστική ή θεραπευτική διαδικασία (κατασταλτική ή προληπτική) θα αποδέχεται ή θα απορρίπτει.

Δεύτερο, για λόγους πολιτικούς: Η κοινωνία δεν απειλείται από τις πραγματικές ή κατασκευασμένες αρρώστιες, γιατί στη διαδρομή της εξέλιξης –μια διαδρομή εκατοντάδων εκατομμυρίων χρόνων– η φύση έχει εξοπλίσει τον άνθρωπο με ένα μαγικό ανοσοποιητικό σύστημα, στο οποίο οφείλει την επιβίωσή του. Η κοινωνία κινδυνεύει από οποιαδήποτε καταστολή ή στρέβλωση του ανοσοποιητικού συστήματος από τις εφιαλτικές φρανκεσταϊνικές παρεμβάσεις των αυταρχικών διαχειριστών της εξουσίας.

Τρίτο, για λόγους ανθρωπιστικούς: Η ανθρωποβόρα βιομηχανία της των απαγορεύσεων και της καταστολής των θεμελιωδών δικαιωμάτων (μεταξύ των οποίων είναι και το αναφαίρετο δικαίωμα της «ενημερωμένης συναίνεσης» του ανθρώπου προκειμένου να αποφασίζει να αποδέχεται ή να απορρίπτει οποιαδήποτε ιατρική πράξη), που παράγει αμέτρητες ατομικές και οικογενειακές τραγωδίες, πρέπει να πάψει να υφίσταται.

Τέταρτο, για λόγους επιστημονικούς: Η διεφθαρμένη ιατρική συντεχνία, λειτουργώντας ως αμειβόμενος απενοχοποιητικός γελωτοποιός της εξουσίας και της Big Pharma, διαστρέφει ολοσχερώς την ιατρική καταργώντας την αυτοτελή ανθρωπιστική επιστήμη και θυσιάζει αδίστακτα στον βωμό των άνομων πολιτικών και οικονομικών συμφερόντων της το πλέον ουσιώδες ηθικό θεμέλιό της, με την υποκατάσταση του «εν αρχή, ου βλάπτεις» με το αποκρουστικό «εν αρχή, βλάπτεις».

• Το δικαίωμα της ενημερωμένης συναίνεσης εδράζεται στον Κώδικα της Νυρεμβέργης, το σημαντικότερο έγγραφο στην ιστορία των προτύπων δεοντολογίας της άσκησης της ιατρικής και της ιατρικής έρευνας. Η πρώτη -και κορυφαία- ηθική αρχή του Κώδικα της Νυρεμβέργης είναι τόσο σημαντική σήμερα όσο ήταν και το 1947: « Η εθελοντική και ενημερωμένη συγκατάθεση του ανθρώπινου υποκειμένου είναι απολύτως απαραίτητη».

• Η «ενημερωμένη συναίνεση είναι απολύτως απαραίτητη» επειδή επιβεβαιώνει το βασικό δικαίωμα κάθε ανθρώπου να αποδεχθεί ή να απορρίψει οποιαδήποτε ιατρική παρέμβαση και αποτελεί το κυριότερο ηθικό και το νομικό εμπόδιο για να διασφαλιστεί ότι οι κυβερνήσεις δεν θα διαστρέψουν την ιατρική «Ποτέ Ξανά».

• «Το δικαίωμα άρνησης» μιας ιατρικής παρέμβασης επιβεβαιώνεται και από την Οικουμενική Διακήρυξη για τη Βιοηθική και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (2005) που αναφέρει: «Οποιαδήποτε προληπτική, διαγνωστική και θεραπευτική ιατρική παρέμβαση πρέπει να πραγματοποιείται μόνο μετά από την προηγούμενη, δωρεάν [παρεχόμενη] ενημερωμένη συγκατάθεση του ενδιαφερόμενου, με βάση επαρκείς πληροφορίες».

1. ΠΡΩΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗΣ: ΤΑ ΤΕΣΤ-PCR

Τα Τεστ-PCR μεταμορφώνονται ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ για τον πολλαπλασιασμό του ερευνώμενου δείγματος ΣΕ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΜΕΣΟ

Η θηλειά που σφίγγει τον λαιμό του παγκόσμιου πληθυσμού με την επιβολή των lockdown και των βάρβαρων ναζιστικής έμπνευσης απαγορεύσεων είναι γερμανικής κατασκευής, έχει την επωνυμία (Fake) Test-PCR και φτιάχτηκε από τον Christian Drosten, που προβάλλεται ως ο πλέον ειδικός ιολόγος για την COVID-19 της Γερμανίας, κατέχει διευθυντική θέση στο ίδρυμα Charité, είναι σύμβουλος της γερμανικής κυβέρνησης και συν-προγραμματιστής και συν-εκμεταλλευτής του Τεστ-PCR.

1.1 ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ

• Ο Kary Mullis, εφευρέτης της τεχνολογίας της Αλυσιδωτής Αντίδρασης Πολυμεράσης (Polymerase Chain Reaction - PCR), που βραβεύτηκε με το Νόμπελ της Χημείας το 1993, θεωρούσε τη μέθοδό του (PCR) εντελώς ακατάλληλη για την ανίχνευση/διάγνωση οποιασδήποτε ιογενούς λοίμωξης. Η μέθοδος PCR είναι ένα εργαστηριακό εργαλείο, μια τεχνική/βιομηχανική μέθοδος που μπορεί να αναπαράγει εκατομμύρια φορές γενετικές αλληλουχίες DNA (ένα είδος φωτοαντιγραφικού μηχανήματος) και όχι ένα διαγνωστικό εργαλείο για την ανίχνευση των ιών.

• Οι Victor Corman και Christian Drosten, διακατεχόμενοι από τον «πυρετό του χρυσού», είναι επαγγελματίες, «διαδρομιστές» στους λαβύρινθους της εξουσίας και των δημοσίων σχέσεων, και «πέτυχαν» να επιβάλουν –προς ίδιον όφελος– το τεστ-PCR από εργαστηριακή τεχνική για τον πολλαπλασιασμό του ερευνώμενου ιικού υλικού σε… «διαγνωστικό μέσο». Και, μέσω αυτής της λαθροχειρίας, μετέτρεψαν το τεστ-PCR σε μέσο προσωπικού πλουτισμού και αιτιολόγησης της επιβολής των lockdown παγκοσμίως, εκμεταλλευόμενοι τους διεφθαρμένους γραφειοκρατικούς ρυθμιστικούς μηχανισμούς (ΠΟΥ, FDA, CDC, EMA, ECDC κ.ά.).

1.2 ΟΙ ΕΜΠΝΕΥΣΤΕΣ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΚΑΙ Η «ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ» ΤΗΣ

Οι διαδρομιστές Victor Corman και Christian Drosten είναι βασικοί συντάκτες της διαβόητης fake-μελέτης «Detection of 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) by RT-PCR σε πραγματικό χρόνο», την οποία, αφού την έστειλαν στον ΠΟΥ –προς διασφάλιση υπόγειας υποστήριξης–, εν συνεχεία φρόντισαν να τη νομιμοποιήσουν «επιστημονικά» με τη δημοσίευσή της στο –υπό τον έλεγχό τους– ειδικό περιοδικό Euro Surveillance της EMA [Euro Surveillance 2020; 25 (3): pii = 2000045 - https://doi.org/10.2807/1560-7917.ES.2020.25.3.2000045].

Το τεστ-PCR ήταν το πρώτο παγκοσμίως που έγινε αποδεκτό από τον Π.Ο.Υ. και την ΕΜΑ παρόλο που δεν επικυρώθηκε ποτέ από ανεξάρτητες διεθνείς επιστημονικές μελέτες.

Η δημοσίευση της fake-μελέτης των Corman και Drosten, στο Euro Surveillance, έγινε μέσα σε 24 ώρες από τη στιγμή της… κατάθεσής της, που αποτελεί χρόνο-ρεκόρ Γκίνες εάν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι η δημοσίευση μιας εργασίας σε επιστημονικά περιοδικά συνήθως απαιτεί χρόνο αρκετών… μηνών. Και, φυσικά, η δημοσίευση της «μελέτης» έγινε χωρίς να προηγηθεί κανένας έλεγχος της εγκυρότητάς της.

Αυτή η πρωτοφανής δήθεν «αντιγραφειοκρατική» συμπεριφορά ενός κατά τεκμήριο εξόχως γραφειοκρατικού και αδιαφανούς εντύπου εξηγείται (α) από το γεγονός ότι ο Christian Drosten και o συνεργάτης του Chantal Reusken είναι μέλη του συντακτικού συμβουλίου που εκδίδει την επιθεώρηση… Euro Surveillance της EMA και (β) από την συνενοχή των άλλων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της.

Με μια επαίσχυντη λαθροχειρία τους, οι Corman και Drosten μεταμόρφωσαν οβιδιακά μια εργαστηριακή εργαλειακή τεχνική (PCR) σε «διαγνωστική μέθοδο». Και, με την άμεση συνενοχή των διεφθαρμένων οργανισμών (ΠΟΥ, FDA, CDC, ΕΜΑ, ECDC κ.ά.), την ανέδειξαν σε βασικό εργαλείο για την αιτιολόγηση της επιβολής των μέτρων νέκρωσης της οικονομίας και της κοινωνίας.

1.3 ΠΡΩΤΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ: 27-06-2020

Στις 27 Ιουνίου 2020, οι Τorsten Engelbrecht και Konstantin Demeter έδωσαν το πρώτο σημαντικό χτύπημα στην απάτη των τεστ PCR, αποδεικνύοντας με μια εντυπωσιακά λεπτομερή έρευνα-υπόδειγμα ότι τα «τεστ PCR δεν έχουν καμιά διαγνωστική αξία», ότι «είναι επιστημονικά αβάσιμα και αναξιόπιστα» και ότι χρησιμοποιήθηκαν ως βασικό εργαλείο για την επιβολή των lockdown.

Ο Τorsten Engelbrecht είναι βραβευμένος ερευνητής δημοσιογράφος και συγγραφέας –μαζί με τον παθολόγο Dr Klaus Kohnlein, MD, έγραψαν το Virus-Mania– και άρθρα τους έχουν δημοσιευτεί στο Rubikon, Süddeutsche Zeitung, Financial Times Deutschland κ.ά., και ο Konstantin Demeter είναι ανεξάρτητος ερευνητής.

Το πλήρες άρθρο τους με τίτλο «Το Τεστ PCR για την COVID-19 είναι άνευ αξίας από επιστημονική άποψη»: https://off-guardian.org/2020/06/27/covid19-pcr-tests-are-scientifically-meaningless/

Στις 1 Ιουλίου 2020, η Βουλγαρική Εταιρεία Παθολόγων (Bulgarian Pathology Association - BPA) δημοσίευσε το ως άνω άρθρο των Engelbrecht και Demeter.

Ο ίδιος ο εφευρέτης της μεθόδου PCR, Kary Mullis, για την οποία τιμήθηκε με το βραβείο Nobel Χημείας το 1993, τόνιζε ότι πρόκειται για εργαστηριακή τεχνική-εργαλείο και όχι διαγνωστική μέθοδο. Και δήλωνε:

«Εάν πρέπει να υπερβείτε τους 40 κύκλους για να ενισχύσετε ένα μοναδικό αντίγραφο γονιδίου, τότε αντιμετωπίζετε ένα σοβαρό πρόβλημα με τον υπολογιστή σας». (Kary Mullis)

Οι κατευθυντήριες γραμμές του MIQE έχουν αναπτυχθεί υπό την αιγίδα του Stephen Bustin, καθηγητή Μοριακής Ιατρικής, ενός παγκοσμίου φήμης ειδικού για την ποσοτική PCR και συγγραφέα του βιβλίου «A-Z of Quantitative PCR», το οποίο θεωρείται «η Βίβλος του qPCR» . Το 2009, σε μελέτη του που δημοσιεύθηκε στο Clinical Chemistry, ο Stephen Bustin επισημαίνει:

«Η χρήση τέτοιων αυθαίρετων ορίων περικοπής της Cq δεν είναι ιδανική, επειδή μπορεί να είναι είτε πολύ χαμηλή (εξαλείφοντας τα έγκυρα αποτελέσματα) είτε πολύ υψηλή (αυξάνοντας τα ψευδώς «θετικά» αποτελέσματα). [άποψη που την επανέλαβε και σε πρόσφατη τηλεοπτική συνέντευξή του]

Και, σύμφωνα με τον καθηγητή Bustin, πρέπει να στοχεύεται ένας αριθμός κύκλων επεξεργασίας του υλικού (Cq) μεταξύ 20 και 30, ειδάλλως πρέπει να ανησυχούμε για την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων για οποιοδήποτε Cq άνω των 35.

Εάν η τιμή Cq γίνει πολύ υψηλή, καθίσταται δύσκολη η διάκριση του πραγματικού σήματος από τον «θόρυβο», για παράδειγμα λόγω των αντιδράσεων μεταξύ των εκκινητών (primers) και ανιχνευτών φθορισμού (fluorescent probes), και ως εκ τούτου υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα ψευδώς «θετικών» αποτελεσμάτων.

1.4 ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ: 1-12-2020

Στις 1 Δεκεμβρίου 2020, δύο επιστήμονες υψηλού κύρους και εξαιρετικά έμπειροι στον τομέα τους, ο Dr. Med. Wolfgang Wodarg, καθηγητής στο πανεπιστήμιο του Flensburg, και ο Dr. Michael Yeadon, πνευμονολόγος, πρώην επιστημονικός διευθυντής της Pfizer και επικεφαλής του τμήματος «Έρευνας για την Αλλεργία και την Αναπνευστική Νόσο» της εταιρείας, κατέθεσαν μια Αναφορά στην «Ειδική Ομάδα για την πανδημία Covid-19» (COVID-EFT) στον διεφθαρμένο «Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων» (EMA), ο οποίος παραχώρησε άδεια χρήσης της εργαστηριακής τεχνικής PCR ως διαγνωστικού μέσου της COVID. (!!!)

Με την Αναφορά τους ζητούν να σταματήσει η διαδικασία αδειοδότησης ενός εμβολίου για την COVID-19 και να ανακληθεί η fake-μελέτη των Corman, Drosten, Landt, Reusken, Kaiser, et al. Surveillance, 2020. 2020.

Αναφέρθηκαν στην ακαταλληλότητα της χρήσης της PCR ως διαγνωστικού εργαλείου για τον προσδιορισμό της μόλυνσης από την COVID-19 και στήριξαν με αδιάσειστα επιχειρήματα το συμπέρασμά τους ότι:

Με βάση τα επιστημονικά δεδομένα που είναι διαθέσιμα στον δημόσιο τομέα, όλα τα αποτελέσματα της εφαρμογής των τεστ RT-qPCR για την ανίχνευση της αλληλουχίας του γονιδίου του ιού SARS-CoV-2 πρέπει να θεωρούνται υποθετικά γιατί παράγουν υψηλό ποσοστό ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων.

Στην Αναφορά τους οι Dr. Wolfgang Wodarg και Dr. Michael Yeadon αποδεικνύουν ότι η fake-μελέτη των Corman & Drosten περιέχει 10 κορυφαία σφάλματα (που τεκμηριώνονται αναλυτικά), καθένα από τα οποία καθιστά από μόνο του το τεστ ακατάλληλο ως ειδικό διαγνωστικό εργαλείο για την ταυτοποίηση του ιού SARS-CoV-2. Και καταλήγουν θίγοντας το κρίσιμο ζήτημα της ύπαρξης κραυγαλέας «σύγκρουσης συμφερόντων» για τους κύριους συντελεστές της «μελέτης».

1.5 ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΙΣΤΩΝ

«Σημείο 10. Βρίσκουμε σοβαρές συγκρούσεις συμφερόντων για τουλάχιστον 4 από τους συγγραφείς της «μελέτης» Corman-Drosten:

• O Christian Drosten και o Chantal Reusken είναι μέλη του συντακτικού συμβουλίου της επιθεώρησης Eurosurveillance.

• O Olfert Landt είναι διευθύνων σύμβουλος της ιδιωτικής κερδοσκοπικής εταιρείας TIB-Molbiol.

• Ο Marco Kaiser είναι ανώτερος ερευνητής στο GenExpress και επιστημονικός σύμβουλος της TIB-Molbiol (πράγμα που δεν δηλώνεται στην αρχική έκδοση της «μελέτης και εξακολουθεί να είναι λείπει από την έκδοσή της στην PubMed).

Σημειωτέον ότι η TIB-Molbiol είναι η πρώτη εταιρεία που παρήγαγε κιτ PCR (Light Mix) με βάση το πρωτόκολλο που δημοσιεύθηκε στη «μελέτη» των Corman-Drosten και –σύμφωνα με τις δικές της ανακοινώσεις– διανέμει αυτά τα κιτ Τεστ PCR πριν από τη δημοσίευσή της.

https://www.roche-as.es/lmpdf/MDx40-077696Sarbeco-E-geneV20020409164154001(l).pdf

Archive, timestamp - January 11th 2020: https://archive.is/Vulo5; Archive: https://bit.ly/3fm9bXH

Επιπλέον, οι Victor Corman και Christian Drosten δεν αναφέρουν και τη σχέση τους με το ιδιωτικό εργαστήριο δοκιμών «Labor Berlin» στο οποίο είναι και οι δυο υπεύθυνοι για τη διάγνωση ιών ούτε ότι το εν λόγω εργαστήριο δραστηριοποιείται στον τομέα των δοκιμών PCR σε πραγματικό χρόνο.

Ένα τελευταίο σημείο μείζονος σημασίας αφορά το γεγονός ότι δύο από τους συγγραφείς της fake-«μελέτης» Corman-Drosten, οι Christian Drosten και Chantal Reusken, είναι επίσης μέλη του συντακτικού συμβουλίου του περιοδικού Eurosurveillance, στο οποίο δημοσιεύθηκε η εν λόγω «μελέτη» σε χρόνο μηδέν.

Ως εκ τούτου, υπάρχει μια σοβαρή σύγκρουση συμφερόντων που ενισχύει τις υποψίες ότι η «μελέτη» δεν αξιολογήθηκε από ομότιμους και ότι η ταχύτατη δημοσίευσή της κατέστη δυνατή απλώς και μόνο επειδή οι συγγραφείς ήταν μέλη του συντακτικού συμβουλίου της Eurosurveillance. Αυτή η πρακτική χαρακτηρίζεται ως μη-εναρμονιζόμενη με την επιστημονική ακεραιότητα.

1.6 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

«Υπό το φως της επανεξέτασης του πρωτοκόλλου δοκιμών για τον προσδιορισμό του SARS-CoV-2 που περιγράφεται στη fake-"μελέτη" Corman-Drosten, έχουμε εντοπίσει σφάλματα και εγγενείς παραπλανητικές ενδείξεις που καθιστούν το τεστ PCR άχρηστο για τον ιό SARS-CoV-2.

»Η αναγνώριση των σφαλμάτων που ενυπάρχουν στη fake-"μελέτη" Corman-Drosten έχει το πλεονέκτημα ότι θα ελαχιστοποιήσει σημαντικά το ανθρώπινο κόστος και θα μειώσει την ταλαιπωρία των ασθενών… Νομίζουμε ότι είναι προς το συμφέρον της Eurosurveillance να αποσύρει αυτή τη "μελέτη". Το συμπέρασμά μας είναι σαφές: Με βάση όλες τις τεράστιες ατέλειες και τα σφάλματα στο σχεδιασμό του πρωτοκόλλου PCR που περιγράφονται εδώ, δεν υπάρχει άλλη επιλογή [εκτός από την απόσυρση της fake-"μελέτης"] στο πλαίσιο της επιστημονικής ακεραιότητας και ευθύνης».

2. ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗΣ: ΟΙ «ΚΥΚΛΟΙ»

Το εγκληματικό Ασανσέρ των «Κύκλων επεξεργασίας» των Τεστ-PCR και των «Κρουσμάτων»

ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΙΣΤΕΣ ΚΑΙ «ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΟΙ»: ΔΙΑΣΤΡΕΦΟΥΝ ΣΚΟΠΙΜΩΣ ΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΝ ΤΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟ

Κάθε λέξη έχει δύο σημασίες:

(1) Μία δηλωτική, που είναι συνυφασμένη με το κυριολεκτικό νόημα της λέξης όπως αυτό εμφανίζεται στα λεξικά, και

(2) Μία σημασία υποδηλωτική, που μπορεί να έχει θετικό, ουδέτερο ή αρνητικό σημασιολογικό φορτίο και σχετίζεται με το κοινωνικό, πολιτισμικό, μορφωτικό και συναισθηματικό υπόβαθρο των ομιλητών, και τα ιδιοτελή συμφέροντα ή τις πολιτικές σκοπιμότητες που θέλουν να εξυπηρετήσουν.

Από ιατρική άποψη, η δηλωτική-κυριολεκτική σημασία της λέξης «ΚΡΟΥΣΜΑ» σημαίνει «κάθε περίπτωση συμπτωμάτων μιας εν εξελίξει αρρώστιας».

Αλλά, το αληταριάτο των ανενδοίαστων διαστροφέων της πραγματικότητας και της σημασίας των λέξεων, εφαρμόζοντας μια γνωστή οργουελιανή συνταγή, αναδιατύπωσαν ταχυδακτυλουργικά τον ορισμό του όρου «κρούσμα», ενταφίασαν την δηλωτική/κυριολεκτική σημασία του όρου, και παραβιάζοντας όλα τα εν χρήσει λεξικά της ελληνικής γλώσσας –με την οποία δεν είχαν ποτέ καλές σχέσεις–αντικατέστησαν ανερυθρίαστα το «κάθε περίπτωση συμπτωμάτων μιας εν εξελίξει αρρώστιας» με τον άκρως αποκρουστικό ορισμό ως «άτομα που βρέθηκαν απλώς θετικά στα ανεκδιήγητα fake-PCR Τεστ» – fake-τεστ τα οποία ΔΕΝ εντοπίζουν συμπτώματα μιας εν εξελίξει νόσου, αλλά, όμως είναι απολύτως χρήσιμα για να τρομοκρατούνται και να συμμορφώνονται οι πολίτες με όλα τα ναζιστικού χαρακτήρα μέτρα μιας δήθεν δημοκρατικής κυβέρνησης.

Η ΕΞΑΠΑΤΗΣΗ ΤΩΝ FAKE-ΤΕΣΤ PCR

Ο βασικός παράγοντας που καθορίζει τον αριθμό των ψευδώς «θετικών» αποτελεσμάτων εξαρτάται από τον αριθμό των «κύκλων επεξεργασίας» που εφαρμόζονται στο δείγμα του ιστού που ελέγχεται: Κάθε κύκλος επεξεργασίας αποτελεί μια τεράστια ενίσχυση του ιικού φορτίου που υπάρχει στο δείγμα του εξεταζόμενου ιστού που λαμβάνεται από τον ασθενή, με αποτέλεσμα:

Όταν το υπό εξέταση δείγμα του ιστού υποβληθεί σε πάνω από 34-35 κύκλους, δίνει τεράστιους αριθμούς ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων, έως 97% (πράγμα που παραδέχθηκε και ο σκοτεινός «εθνικός -δήθεν- επιδημιολόγος» κ. Fauci).

Και μόνο το γεγονός ότι η εφαρμογή των ανεκδοτολογικών οδηγιών της FDA και του Π.Ο.Υ. που προτείνουν να υποβάλλεται κάθε δείγμα σε 35 έως και 40 κύκλους επεξεργασίας, έχει ως συνέπεια να προκύπτουν 97% ψευδώς «θετικά» αποτελέσματα και «δικαιώνονται» οι καθημερινές αναφορές για «αυξανόμενα» κρούσματα COVID». Το κόλπο είναι πασίγνωστο:



• Εάν οι κύκλοι των τεστ PCR προσαρμοστούν προς τα πάνω, δημιουργείται ένας τεράστιος αριθμός ψευδώς «θετικών» αποτελεσμάτων και «νέων περιπτώσεων».

• Εάν οι κύκλοι των τεστ PCR προσαρμοστούν προς τα κάτω, δημιουργείται ένας πολύ μικρός αριθμός θετικών αποτελεσμάτων και «νέων περιπτώσεων».

Στη φάση που διανύουμε, αυτό το μαφιόζικο κόλπο εφαρμόζεται στην πρώτη εκδοχή του: η τρομοκρατία έχει ανάγκη από τεράστιους αριθμούς «κρουσμάτων» για να «αποδείξει» την ανάγκη των «εμβολίων»-Frankenstein: Απλούστατα, αυξάνεται αριθμός των τεστ και τα ελεγχόμενα δείγματα υποβάλλονται σε πάνω από 30 επεξεργασίες.

Στην αμέσως επόμενη φάση –μετά την έναρξη της εφαρμογής των fake-εμβολίων– το κόλπο θα εφαρμοστεί στη δεύτερη εκδοχή του: το σύστημα έχει ανάγκη από μικρούς αριθμούς «κρουσμάτων» για αποδείξει την αποτελεσματικότητα των fake-εμβολίων του. Απλούστατα: μειώνεται ο αριθμός των τεστ και τα δείγματα υποβάλλονται σε μικρότερο αριθμό επεξεργασιών.

Η πρακτική της «ενίσχυσης» του αρχικού δείγματος που λαμβάνεται από έναν ασθενή για έλεγχο, γίνεται με σε «κύκλους» ή «άλματα». Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των κύκλων επεξεργασίας, τόσο πιθανότερο είναι το τεστ να βγει ψευδώς «θετικό» και να οδηγήσει σε fake-διάγνωση COVID.

Συνεπώς, οι διεφθαρμένες και άνευ αρχών «Αρχές» μπορούν να αυξάνουν ή να μειώνουν κατά βούληση τις «διαγνώσεις» COVID προκειμένου να δικαιολογούν τα άνομα συμφέροντά τους, δίνοντας μια απλή εντολή στα εργαστήρια δοκιμών να αυξήσουν ή μειώσουν τον αριθμό των «κύκλων» επεξεργασίας που εφαρμόζουν στα δείγματα που ελέγχουν: μια απλή «οδηγία» (διαταγή) για αύξηση του αριθμού των «κύκλων», οδηγεί σε περισσότερες ψευδείς «διαγνώσεις» COVID και αντιστρόφως (ανάλογα με τα σκοτεινά αλλά εμφανή –οικονομικά και πολιτικά– συμφέροντα που επιδιώκουν να εξυπηρετήσουν).

• Αρχικά, προκειμένου να προκληθεί πανικός στο συγχυσμένο κοπάδι, αυξάνεται τόσο ο αριθμός των (αναξιόπιστων) τεστ PCR όσο και ο αριθμός των κύκλων στους οποίους υποβάλλονται τα λαμβανόμενα δείγματα κατά την εργαστηριακή τους επεξεργασία.

• Εν συνεχεία, αφού περάσει ένα ορισμένο χρονικό διάστημα από την έναρξη της χορήγησης των «εμβολίων»-Frankenstein, οι διεφθαρμένοι σχεδιαστές των «πολιτικών υγείας», θα αλλάξουν τον τρόπο διεξαγωγής των τεστ PCR:

Με οδηγία προς τις «αρμόδιες» υπηρεσίες και τα εργαστήρια, θα μειωθεί τόσο ο αριθμός των τεστ όσο και, κυρίως, ο αριθμός των κύκλων επεξεργασίας στους οποίους υποβάλλονται τα δείγματα που ελέγχονται, με αποτέλεσμα να εμφανιστούν πολύ λιγότερα θετικά τεστ.

Έτσι, ο αριθμός των «νέων περιπτώσεων COVID» θα σταματήσει να αυξάνεται και, εν συνεχεία, θα αρχίσει να μειώνεται, εν είδει μαγικής εικόνας. Κι αυτή η μέγιστη απάτη θα προβληθεί στο κοινό ως «απόδειξη» ότι το εμβόλιο-Frankenstein είναι αποτελεσματικό απέναντι στον ιό.

Η πλήρης επιστημονική αναξιοπιστία των τεστ-PCR ως διαγνωστικού μέσου, καταδείχθηκε από πλήθος επιστημόνων, ανάμεσα στους οποίους –εκτός των προαναφερθέντων– ξεχωρίζουν και άλλοι δύο λόγω της ειδικής σχέσης τους μ΄ αυτή την εργαστηριακή και όχι διαγνωστική μέθοδο:

• Ο ίδιος ο εφευρέτης της μεθόδου PCR, Kary Mullis, για την οποία τιμήθηκε με το βραβείο Nobel χημείας το 1993, είναι σαφής όταν δηλώνει:

«Εάν πρέπει να υπερβείτε τους 40 κύκλους για να ενισχύσετε ένα μοναδικό αντίγραφο γονιδίου, τότε αντιμετωπίζετε ένα σοβαρό πρόβλημα με τον υπολογιστή σας». (Kary Mullis)

• Ο Stephen Bustin, καθηγητής Μοριακής Ιατρικής, διεθνούς αποδοχής ειδικός για την ποσοτική PCR και συγγραφέας του βιβλίου «A-Z of Quantitative PCR», που θεωρείται ως η «Βίβλος του qPCR», (wikipedia), Σε πρόσφατη διαδικτυακή του συνέντευξη ο Bustin επισημαίνει ότι:

«Η χρήση τέτοιων αυθαίρετων ορίων περικοπής της Cq δεν είναι ιδανική, επειδή μπορεί να είναι είτε πολύ χαμηλή (εξαλείφοντας τα έγκυρα αποτελέσματα) είτε πολύ υψηλή (αυξάνοντας τα ψευδώς «θετικά» αποτελέσματα). [Stephen Bustin on Challenges with RT-PCR]

Σύμφωνα με τον ίδιο Stephen Bustin, πρέπει να στοχεύεται ένας αριθμός κύκλων επεξεργασίας μεταξύ 20 και 30, ειδάλλως πρέπει να αμφιβάλλουμε για την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων για οποιοδήποτε αριθμό κύκλων (Cq) άνω των 35.

3. ΤΡΙΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗΣ: Η ΝΟΣΟΣ-ΛΑΣΤΙΧΟ

Η αλλαγή των κλινικών συμπτωμάτων που χαρακτηρίζουν τη νόσο COVID, επιτρέπει να αυξάνονται ή να ελαττώνονται τα «κρούσματά» της, κατά το δοκούν.

• ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΙΝ από την εισαγωγή των εμβολίων-Frankestein, στόχος είναι η «αύξηση» του αριθμού των «κρουσμάτων» Covid προκειμένου να προκληθεί τρόμος στο συγχυσμένο κοπάδι για να αποδεχθεί τα fake-εμβόλια.

Συνεπώς, σ’ αυτή τη φάση, ο ορισμός των συμπτωμάτων της νόσου Covid που επιβάλλεται είναι ότι: «για την διάγνωση της νόσου Covid ο ασθενής πρέπει να εμφανίζει βήχα ή ρίγη και πυρετό, και να ζει σε μια περιοχή με υψηλό αριθμό κρουσμάτων, χωρίς να απαιτείται τεστ». (ΠΟΥ) Δηλαδή, επιβάλλεται ένας «ορισμός» που αναφέρεται σε συμπτώματα τα οποία δεν είναι ειδικά για την Covid αλλά αφορούν σε όλες τις ιογενείς αναπνευστικές λοιμώξεις, οι οποίες μπορούν έτσι να αποδίδονται στην… Covid, αυξάνοντας πλαστά τον αριθμό των κρουσμάτων της.

• ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΜΕΤΑ την εισαγωγή των εμβολίων-Frankestein, στόχος είναι η μείωση του αριθμού των «κρουσμάτων» Covid προκειμένου να «αποδειχθεί» η «αποτελεσματικότητα» των αποκρουστικών fake-εμβολίων.

Συνεπώς, είναι βέβαιο ότι λίγο πριν ή λίγο μετά την έναρξη εφαρμογής τους, ο παραπάνω ορισμός των συμπτωμάτων της Covid αντικατασταθεί σταδιακά με έναν νέο, πιο περιοριστικό, ορισμό στον οποίο προστίθεται ένας νέος όρος του τύπου «ο ασθενής πρέπει να εμφανίσει και θερμοκρασία σώματος τουλάχιστον 39ο C για 48 συνεχόμενες ώρες», πράγμα που θα προκαλέσει αυτομάτως σημαντική μείωση του αριθμού των περιπτώσεων που θα διαγιγνώσκονται ως Covid, γεγονός που θα προβληθεί ως αποτέλεσμα της «ευεργετικής δράσης» των fake-εμβολίων.

• Η ΙΔΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗΣ χρησιμοποιείται τόσο για τη δικαιολόγησης της επιβολής των lockdown (μέσω της αύξησης του αριθμού των «κρουσμάτων» της Covid), όσο και για την δικαιολόγηση της «χαλάρωσής» τους (μέσω της μείωσης του αριθμού των κρουσμάτων της Covid).

Μ’ άλλα λόγια «το παιχνίδι πρέπει να είναι παίζεται με τρόπο ώστε να κερδίζει πάντα ο ίδιος παίκτης και να χάνει πάντα ο ίδιος παίκτης»:

Πρέπει να κερδίζει πάντα το σύμπλεγμα της μαφίας της φαρμακοβιομηχανίας, της εξωνημένης μερίδας των αξιωματούχων της νομοθετικής και εκτελεστικής εξουσίας, της ηγεσίας της ιατρικής συντεχνίας, των δικτατόρων της πληροφορικής και του διαδικτύου, των μέσων μαζικής αποβλάκωσης και των κατά τόπους μίσθαρνων οργάνων τους. Και να χάνει πάντα η κοινωνία.

Απλό, βάναυσο, εγκληματικό παιχνίδι που το εγγυάται όχι η επιστήμη αλλά η ισχύς του καταναγκασμού της κρατικής εξουσίας, υπό την άγρυπνη καθοδήγηση του «Εκτελεστικού Γραφείου» της Διεθνούς των παγκοσμιοποιημένων αλήτ που εναρμονίζει τη δράση των ληστοβαρόνων της Big Pharma, της διεφθαρμένης ιατρικής συντεχνίας, των μονοπωλητών της πληροφορικής και του διαδικτύου, των κατόχων των Μέσων Μαζικής Εξαπάτησης και αποβλάκωσης και του «βαθέως κράτους» (των κορυφαίων αξιωματούχων της πολιτικής, των ενόπλων δυνάμεων και των μυστικών υπηρεσιών). Μ’ άλλα λόγια, με την ισχύ της ασήμαντης μειοψηφίας των ιδιοκτητών του πλανήτη και της ζωής μας, που είναι οι μόνοι που ωφελούνται από το εν εξελίξει πλανητικό πραξικόπημα με εργαλείο τη στρατηγική της «COVID-19».

Η στρατηγική της εξαπάτησης αυτού του είδους, με στόχο την αυξομείωση και, τελικά, τη διαστροφή της πραγματικότητας, αναπτύχθηκε στη δεκαετία του 1950, μετά την εισαγωγή του εμβολίου για την πολιομυελίτιδα και έκτοτε τελειοποιείται διαρκώς.

Όλες οι σοβαρές βλάβες και οι θάνατοι που θα προκαλούνται στους εμβολιασμένους σε διαρκώς αυξανόμενους αριθμούς από το «εμβόλιο» θα αποδοθούν στην «πανδημία» και θα προβληθούν ως μη-έχουσες «αιτιώδη σχέση» με το εμβόλιο.

Αλλά, από ένα σημείο και μετά, ο αριθμός των επαναμολύνσεων, οι σοβαρές βλάβες και οι θάνατοι μεταξύ των εμβολιασμένων, θα είναι αδύνατο να αποκρυβούν. Και σ’ αυτό ακριβώς θα μπλοκάρει το επιχειρούμενο πραξικόπημα. Ας μη ξεχνάμε ότι «όταν η συσσώρευση ποσοτικών αλλαγών ξεπεράσει ένα κρίσιμο όριο παράγεται μια καινούρια ποιότητα».

4. ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗΣ:

Απάτες με τη «συννοσηρότητα»

ΠΡΙΝ από την εισαγωγή των fake-εμβολίων, όλοι οι θάνατοι από οποιαδήποτε αιτία αποδίδονται απολύτως αναπόδεικτα στην COVID, παρά το γεγονός ότι η συντριπτική πλειοψηφία των θανάτων αφορούσε ηλικιωμένους με βαριά υποκείμενα νοσήματα φθοράς (συννοσηρότητα),. Είναι δηλαδή θάνατοι με και όχι από COVID. Φυσικά, η Big Pharma και οι «επιστήμονες» που εξαγοράζονται απ’ αυτή, απορρίπτουν κατηγορηματικά τη συννοσηρότητα ως αιτιολόγηση των θανάτων, αποδίδοντάς τους στην Covid.

ΜΕΤΑ την εισαγωγή των fake-εμβολίων, θα σημειωθεί μια εντυπωσιακή ποιοτική μεταβολή: όλες οι παρενέργειες που θα προκύψουν από εμβόλια-Frankenstein θα αποδίδονται σε κάποια (υπαρκτή) «υποκείμενη νόσο» ή «συννοσηρότητα», γιατί έτσι αφενός απαλλάσσονται τα εμβόλια-Frankenstein (ακόμη και ως πυροδότες μιας υποκείμενης νόσου) και αφετέρου «αποδεικνύουν» την «επιτυχία» αυτών των «εμβολίων», γιατί απλούστατα έτσι μειώνεται αυτομάτως ο αριθμός των ασθενών και των θανάτων «από» COVID, πράγμα το οποίο θα πιστωθεί απατεωνίστικα στα εμβόλια-Frankenstein.

5. ΑΛΛΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗΣ

Όλες οι παραπάνω δόλιες στρατηγικές συνιστούν σοβαρά εγκλήματα του κοινού ποινικού δικαίου από μέρους της εγκληματικής συμμαχίας μεταξύ του καρτέλ της Big Pharma, του Παγκόσμιου Οργανισμού Αρρώστιας και Διαφθοράς, των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης των Νόσων (CDC) στις ΗΠΑ και το αντίστοιχό στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ECDC), την Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) στις ΗΠΑ και το ευρωπαϊκό αντίστοιχό της στην Ευρωπαϊκή Ένωση (EMA), που είναι οι βασικοί ηθικοί αυτουργοί του μαζικού εγκλήματος κατά της ανθρωπότητας που συντελείται στις μέρες.

• Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Αρρώστιας και Διαφθοράς (και τα εθνικά και διεθνικά υποκαταστήματά του, όπως η ΕΜΑ) χρηματοδοτείται από τη μαφία της Big Pharma, λειτουργεί ως εργαλείο της παγκόσμιας διακυβέρνησης και διαθέτει πλήρη ασυλία για τα εγκλήματά του από όλες της κρατικές συμμορίες που συμμετέχουν σ’ αυτόν.

• Η Διεύθυνση Φαρμάκων στις ΗΠΑ (FDA) και στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΜΑ), είναι διεφθαρμένοι αδειοδοτικοί οργανισμοί που «υποτίθεται» ότι ελέγχουν αυστηρά (!) την ασφάλεια, την αποτελεσματικότητα και την καταλληλόλητα όλων των φαρμάκων και των εμβολίων πριν να τους χορηγήσουν άδεια να διατεθούν στο κοινό.

• Τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης των Νόσων των ΗΠΑ (CDC) και στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ECDC) είναι διεφθαρμένοι εποπτικοί οργανισμοί που καθορίζουν την πολιτική των εμβολίων, η οποία διαχέεται στα κατά τόπους «εθνικά» υποκαταστήματά τους υπό την πλήρη κάλυψη της κρατικής εξουσίας στην οποία είναι ενσωματωμένα (κι αυτό παρά το γεγονός ότι τουλάχιστον στις ΗΠΑ, τα CDC αποτελούν τον μεγαλύτερο αγοραστή και πωλητή εμβολίων στον κόσμο, πράγμα που σημαίνει ότι είναι διαρκώς αντιμέτωπα με άλυτες «συγκρούσεις συμφερόντων»).

Οι τακτικές εξαπάτησης που εφαρμόζονται διαχρονικά αλλά απέκτησαν ιδιαίτερη ένταση στην «εποχή του κορωνοϊού» υπήρξαν ποικίλες:

• Εξαπάτηση μέσω του εξαναγκασμού του ιατρικού προσωπικού του συστήματος περίθαλψης να θέτει αυθαιρέτως τη «διάγνωση» COVID στους φακέλους και στα πιστοποιητικά θανάτου ασθενών, χωρίς καμιά απόδειξη.

• Εξαπάτηση μέσω της κατασκευής και της δημοσίευσης όλο και περισσότερων fake-μελετών από «επιστήμονες» που χρηματίζονται από την Big Pharma με αποτέλεσμα την μετάλλαξη των επιστημονικών περιοδικών σε γραφεία προπαγάνδας του φαρμακοβιομηχανικού καρτέλ, στα οποία –σύμφωνα με τους ίδιους του διευθυντές τους– το 95% των δημοσιευόμενων «μελετών» είναι σκουπίδια.

• Εξαπάτηση μέσω της έκδοσηw «πιστοποιητικών ασυλίας μετά τον εμβολιασμό», μια σύγχρονη έκδοση των ναζιστικών πιστοποιητικών φυλετικών φρονημάτων και των απαίσιας μνήμης πιστοποιητικών κοινωνικών φρονημάτων, επιβάλλοντας νέους φρικτούς διαχωρισμούς στην κοινωνία (φυλετικά «καθαρός» και μη / «εθνικόφρων» και μη / εμβολιόφρων και μη).

• Εξαπάτηση μέσω των εξαγορασμένων Μέσων Μαζικής Αποβλάκωσης, που επιβάλλουν μια εφιαλτική γκεμπελική μονοφωνία, προβάλλοντας δηλώσεις fake-επιστημόνων ή fake-προσωπικοτήτων (που είναι φορείς ενός πλήθους «σύγκρουσης συμφερόντων») σύμφωνα με τις οποίες τα εμβόλια-Frankenstein «είναι αποτελεσματικά».

• Εξαπάτηση μέσω της απόκρυψης (α) της αναποτελεσματικότητας των «εμβολίων» σε ότι αφορά την δήθεν «προστασία» που παρέχουν όπως αποδεικνύεται από το γεγονός ότι και οι εμβολιασμένοι επαναπροσβάλλονται, (β) των πολλών και σοβαρών παρενεργειών και των θανάτων που προκαλούνται και θα προκαλούνται από τα εμβόλια-Frankenstein. Και όταν αυτές οι βλάβες και οι θάνατοι δεν μπορούν να αποσιωπηθούν, επιλέγεται να αποδίδονται σε κάποιο (ενδεχομένως, υπαρκτό) «υποκείμενο νόσημα» και όχι στα fake-εμβόλια από τα οποία προκλήθηκαν, επαναλαμβάνοντας το εξοργιστικά στερεότυπο «δεν υπάρχουν αποδείξεις για την ύπαρξη ‘αιτιώδους σχέσης’ μεταξύ των παρενεργειών και του εμβολίου»).

• Εξαπάτηση μέσω της προειδοποίησης ότι η «ανοσία» που «προκαλείται» από τα που fake-εμβόλια-Frankenstein, δεν είναι μόνιμη και ότι απαιτείται η συχνή λήψη «αναμνηστικών» δόσεων (άρα, είναι απαραίτητη η συνεχής κατανάλωσή τους ανά 6, 4 ή 2 μήνες –ανάλογα με τα ιδιοτελή συμφέροντα του κάθε «επιστημονικώς» ομιλούντος, με προοπτική να καταλήξουμε ενδεχομένως στο κάθε εβδομάδα ή κάθε μέρα).

• Εξαπάτηση μέσω της αναδιατύπωσης του ορισμού της δήθεν «ανοσίας» που αποκτιέται από τα fake-εμβόλια, με τρόπο ώστε ακόμη και μια πολύ αδύναμη απόκριση αντισωμάτων σ’ αυτά να χαρακτηρίζεται ως «προστατευτική ανοσία», η οποία –δυστυχώς για τους διαστροφείς της πραγματικότητας– προσκρούει στον τοίχο του γεγονότος ότι και οι εμβολιασμένοι ξαναπροσβάλλονται, αποδεικνύοντας ότι για την πραγματικότητα η εκδίκηση είναι ένα φαγητό που καταναλώνεται κρύο.

• Εξαπάτηση μέσω της αλλαγής του τρόπου της διάγνωσης της νόσου COVID:

Μέχρι τώρα αποδίδονταν στην COVID ένας τεράστιος αριθμός συνηθισμένων ασθενειών που μοιάζουν με γρίπη, με πνευμονία και με άλλες συνήθεις πνευμονικές λοιμώξεις. Όλες καταχωρούνταν ως νόσοι «από» COVID χωρίς καμιά απολύτως απόδειξη εργαστηριακή και νεκροτομική. Αυτό επέτρεπε να διογκώνεται ο αριθμός των ασθενών με COVID και να τρομοκρατούνται οι πληθυσμοί.

Από δω και πέρα, η τακτική αυτή θα αντιστραφεί: Θα επιτρέπεται ο επαναπροσδιορισμός της γρίπης ως γρίπης, της πνευμονίας ως πνευμονίας κ.λπ. Αυτό θα προκαλέσει υποχρεωτικά την μείωση του αριθμού των περιπτώσεων COVID, η οποία θα αποδοθεί στην δήθεν «αποτελεσματικότητα» των εμβολίων-Frankenstein.

• Εξαπάτηση μέσω της μείωσης των τεστ για κάποιο χρονικό διάστημα μετά την εισαγωγή των εμβολίων-Frankenstein. Η μείωση των τεστ (που, υπενθυμίζεται, ότι παράγουν υψηλά ψευδώς θετικά αποτελέσματα) συνεπάγεται αυτομάτως και μείωση του αριθμού των νέων «κρουσμάτων» (άλλος, βλακωδώς χρησιμοποιούμενος όρος) η οποία θα αποδοθεί στα «εμβόλια»-Frankenstein.

6. Η NOMIKH ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΕΝΟΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

Για την πλήρη θωράκιση του διαρκούς εγκλήματος κατά της ανθρωπότητας που υλοποιείται με το εν εξελίξει πραξικόπημα της «Επιχείρησης COVID-19» συνεργάστηκαν συνδυαστικά διάφορες επιμέρους εκφράσεις της κρατικής εξουσίας και, κυρίως, τα διεφθαρμένα νομοθετικά σώματα και τα εξαγορασμένα «επιστημονικά» όργανα ελέγχου και αδειοδότησης των εμβολίων στις ΗΠΑ, στην Ευρωπαϊκή «Ένωση» και σε όλο τον κόσμο.

6.1 ΝΟΜOΘΕΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

Τα διεφθαρμένα νομοθετικά σώματα που απαρτίζουν το Κογκρέσο (βουλή και γερουσία) παρείχαν ένα σκανδαλώδες καθεστώς της πλήρους ασυλίας στις φαρμακευτικές εταιρείες που παρασκευάζουν εμβόλια για οποιαδήποτε βλάβη ή θάνατο προκαλέσουν τα προϊόντα τους. Αυτή η μεθόδευση δεν είναι καθόλου νέα ή πρωτότυπη:

6.2 ΦΑΣΗ ΠΡΩΤΗ - 1986: ΘΕΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΥΛΙΑΣ ΤΗΣ BIG PHARMA

για πρόκληση βλαβών από εμβόλια της παιδικής ηλικίας

Ο «Εθνικός Νόμος για την Πρόκληση Βλάβης από Εμβόλια της Παιδικής Ηλικίας» του 1986 (National Childhood Vaccine Injury Act - 1986 - Public Law 99-660 - NCVIA), αποτελεί την πρώτη πράξη της τραγωδίας και, συγχρόνως, την πλέον επίσημη διά νόμου παραδοχή ότι τα εμβόλια προκαλούν και σοβαρότατες βλάβες.

Με το νόμο NCVIA ΘΕΣΠΙΣΤΗΚΕ Η ΠΛΗΡΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΑΣΥΛΙΑ (ποινική και αστική) της μαφίας της Big Pharma που παρασκευάζει τα παιδικά εμβόλια για οποιαδήποτε βλάβη προκαλούν τα προϊόντα τους (πράγμα που δεν ισχύει για κανένα άλλο βιομηχανικό κλάδο).

Με βάση αυτό το νόμο ιδρύθηκε το ομοσπονδιακό «Εθνικό Πρόγραμμα Αποζημίωσης για Βλάβες από Εμβόλια» (National Vaccine Injury Compensation Program - VICP) για την παροχή αποζημίωσης σε άτομα που έχουν υποστεί βλάβες από εμβόλια, το οποίο άρχισε να λειτουργεί το 1989 και έγινε ευρύτερα γνωστό ως «Δικαστήριο των Εμβολίων», παρόλο που δεν έχει καμιά σχέση με τα δικαστήρια όπως τα γνωρίζουμε: είναι ένα διοικητικό όργανο του Υπουργείου Υγείας, που οι αποφάσεις του για καταβολή αποζημίωσης στα τραγικά θύματα των εμβολίων βαρύνουν το Δημόσιο, δηλαδή τους Αμερικανούς φορολογούμενους και όχι τους δράστες.

ΠΑΡΕΝΘΕΣΗ: Είναι περιττό να λεχθεί ότι αυτές οι δυό διευθετήσεις αποτελούν την πλέον επίσημη διάψευση της προπαγάνδας της βιομηχανίας των εμβολίων, σύμφωνα με την οποία «τα εμβόλια είναι απολύτως ασφαλή, αποτελεσματικά και δεν έχουν παρενέργειες».

Διότι, είναι προφανές ότι εάν τα εμβόλια είναι, πράγματι «απολύτως ασφαλή και δεν έχουν παρενέργειες» (σύμφωνα με το κυρίαρχο βλακολόγημα) δεν θα υπήρχε κανένας λόγος να θεσπιστεί ένας ομοσπονδιακός «Εθνικός Νόμος για Βλάβες από Εμβόλια της Παιδικής Ηλικίας», και να συγκροτηθεί μια ομοσπονδιακή υπηρεσία όπως το «Εθνικό Πρόγραμμα Αποζημίωσης για Βλάβες από Εμβόλια».

Το να υποστηρίζει κανείς ότι «τα εμβόλια δεν προκαλούν βλάβες» και, συγχρόνως, να θεσπίζει ένα μηχανισμό για την «αποζημίωση των βλαβών τους», μπορεί να είναι προϊόν είτε συνειδητής απάτης (μέσω της σκόπιμης διαστροφής της λογικής προς υποστήριξη άνομων συμφερόντων), είτε σχιζοφρενικής σχάσης.

Ο νόμος του 1986, μετέτρεψε το πεδίο των εμβολίων σε ένα σύγχρονο «Ελντοράντο» στο οποίο διαγκωνίζονται αδίστακτοι κονκισταδόρες διακατεχόμενοι από τον πυρετό του χρυσού. Και, όπως οι Ισπανοί και οι Πορτογάλοι τυχοδιώκτες αφάνισαν δύο αυτοκρατορίες στην αμερικανική ήπειρο (των Αζτέκων στην κεντρική και των Ίνκας στη νότια Αμερική) επικαλούμενοι τη «σωτηρία της ψυχής των βαρβάρων» μέσω της επιβολής του «πολιτισμού» και του βίαιου προσηλυτισμού στον χριστιανισμό, έτσι και οι σύγχρονοι κονκισταδόρες των εμβολίων, επιβλήθηκαν στο κοινωνικό σώμα με δόλια μέσα, επικαλούμενοι τη «σωτηρία της υγείας του»:

Οι ανυπολόγιστες συνέπειες αυτών των δύο ρυθμίσεων αναλύεται διεξοδικά και τεκμηριωμένα σε μια μελέτη για τα εμβόλια που επεξεργάζομαι τα δύο τελευταία χρόνια:

• Διασφάλισαν την υποστήριξη της νομοθετικής εξουσίας, μέσω της εξαγοράς και της πάγιας χρηματοδότησης των εκλογικών εκστρατειών της πλειοψηφίας των μελών του Κογκρέσου.

• Εξασφάλισαν την υποστήριξη της εκτελεστικής εξουσίας σε ομοσπονδιακό και πολιτειακό επίπεδο, μέσω ενός μηχανισμού διαπλοκής και διαφθοράς.

• Εξαγόρασαν επιστημονικά ιδρύματα και οργανισμούς και του κατεστημένου της λεγόμενης «ιατρικής και επιστημονικής κοινότητας», με δωρεές, χορηγίες και άλλα αφανή οφέλη,

• Πέτυχαν τη «συμμόρφωση» των δήθεν «επιστημονικών» εντύπων τόσο με άμεσες χρηματοδοτήσεις με τη μορφή «δωρεών», όσο και με την παροχή διαφημιστικών κονδυλίων (που έφτασαν να καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος των εκδοτικών του εξόδων και πάνω από 50% των διαφημιστικών τους εσόδων), με αποτέλεσμα το 95% των «μελετών» που δημοσιεύουν να είναι σκουπίδια (Marcia Angel)

• Διέφθειραν στρατιές επιστημόνων με την παροχή απολαβών σε χρήμα και σε «είδος» (χρηματοδότηση ερευνών, προβολή, χορηγίες, συμμετοχές σε τουριστικά «επιστημονικά» συνέδρια, ακριβοπληρωμένες διακοπές, μπόνους, κ.α.) και με την παροχή «βοήθειας» για την ικανοποίηση των φιλοδοξιών τους σχετικών με την επιστημονική τους ανέλιξη.

6.3 ΦΑΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗ - 2020: EΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΣΥΛΙΑΣ ΤΗΣ BIG PHARMA

για τα «εμβόλια» κορωνοϊού για όλες τις ηλικίες

Δεδομένου ότι το Πραξικόπημα του Κορωνοϊού το 2020 δεν στόχευε μόνο στην παιδική ηλικία αλλά σε όλο τον πληθυσμό του πλανήτη ανεξαρτήτως ηλικίας, οι διαχειριστές της κρατικής εξουσίας φρόντισαν να επεκτείνουν τις ασυλίες που παρείχε στη Big Pharma ο Νόμος του 1986 και στα «εμβόλια» που προόριζε για ολόκληρο τον πληθυσμό, ανεξαρτήτως ηλικίας.

Έτσι, στις 17 Μαρτίου 2020, το Υπουργείο Υγείας (HHS) των ΗΠΑ φρόντισε να καλύψει το νομικό «κενό», δίνοντας στη δημοσιότητα μια Δήλωση με βάση το Νόμο PREP, με την οποία παρείχε πλήρη κάλυψη για κάθε αστική ευθύνη «έναντι οποιασδήποτε αξίωσης απώλειας που προκύπτει από ή σχετίζεται με την παρασκευή, τη διανομή, τη χορήγηση ή τη χρήση ιατρικών αντίμετρων», στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα εμβόλια. Αυτό, σε απλά ελληνικά σημαίνει ότι οι εταιρείες που παρασκευάζουν τα εμβόλια-Frankenstein αποζημιώνονται εναντίον αγωγών, ανεξάρτητα από το εάν αυτά προκαλούν ή όχι σοβαρές παρενέργειες.

Ο νόμος PREP –νόμος για την ετοιμότητα έκτακτης ανάγκης– θεσπίστηκε τον Δεκέμβριο του 2005 από τον πρόεδρο Bush και το Υπουργείο Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών του (HHS) των ΗΠΑ και προβλήθηκε ως απάντηση της αμερικανικής κυβέρνησης στο φόβο που δημιουργήθηκε μετά την 11 Σεπτεμβρίου 2001 από την ταχυδρόμηση σε ορισμένους κυβερνητικούς αξιωματούχους κάποιων «σκοτεινών» επιστολών που περιείχαν Άνθρακα που προέχονταν από εργαστήρια βιολογικού πολέμου του αμερικανικού στρατού.

Με βάση αυτό τον νόμο μπορούν να γίνονται διαρκώς συμπληρώσεις και επεκτάσεις με τη μορφή Δήλωσης Αντιμέτρων οι οποίες μπορούν να περιλαμβάνουν οτιδήποτε χαρακτηρίζεται ως «αντίμετρο», όπως εμβόλια, φάρμακα ή ιατρικές συσκευές που χρησιμοποιούνται κατά χημικών, βιολογικών, ακτινολογικών και πυρηνικών (CBRN) παραγόντων τρομοκρατίας, επιδημιών και πανδημιών (τα λεγόμενα καλυμμένα αντίμετρα περιλαμβάνουν τον άνθρακα, την Έμπολα, τη Ζίκα).

Μέχρι σήμερα έχουν γίνει οκτώ (8) συμπληρωματικές Δηλώσεις Αντιμέτρων. Η τελευταία προστέθηκε το 2020 και αφορά την πλήρη νομική της ασυλία των παρασκευαστών των εμβολίων για τον κορωνοϊό.

Το μυστικό του νόμου PREP είναι προσεκτικά καταχωνιασμένο στο εδάφιό του αρ. 7 που ορίζει:

«(7) ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ. Κανένα δικαστήριο των ΗΠΑ ή οποιουδήποτε άλλου Κράτους δεν έχει δικαιοδοσία για επανεξέταση οποιαδήποτε ενέργειας του Υπουργού (που εκδίδεται σύμφωνα με τον παρόντα νόμο), ούτε με δικαστική απόφαση-εντολή κατώτερου δικαστηρίου, είτε με κάθε άλλο τρόπο.

Μ’ άλλα λόγια, ο υπουργός Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών (HHS) έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα να αποφασίζει ποια «αντίμετρα» ή μέτρα θα χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση μιας επιδημίας ή πανδημίας, ο κατασκευαστής κάθε «αντίμετρου» θα έχει πλήρη νομική ασυλία από κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη ή θάνατο προκληθεί από τα προϊόντα του, και δεν θα υπάρχει μπορεί κανένα δικαστήριο στον πλανήτη που η απόφασή του να μπορεί να υπερισχύσει αυτής της διάταξης.

6.4 Η ΑΠΑΤΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

(μόνο προς όφελος του ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ και σε βάρος του ΔΗΜΟΣΙΟΥ τομέα)

Αυτή η νομιμοποίηση μιας πρωτοφανούς ασυδοσίας της Big Pharma, συνδυάστηκε αρμονικά με το διαστροφικό εφεύρημα της διαβόητης και απολύτως ετεροβαρούς «συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα», μιας από τις αθλιότερες συλλήψεις στην ιστορία της σχέσης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, με βάση την οποία όλα τα βάρη της εκπαίδευσης των επιστημόνων και της έρευνας για την «ανακάλυψη» νέων φαρμάκων και εμβολίων καταβάλλονται από τον δημόσιο τομέα (δηλαδή, τους φορολογούμενους) και όλα τα κέρδη από την εμπορική εκμετάλλευσή τους εισπράττονται από τον ιδιωτικό τομέα, δηλαδή, από τη Big Pharma.

Μ’ αυτό την ανήθικη μεθόδευση, η μαφία της Big Pharma:

• Εξασφαλίζει την ενίσχυσή της με κρατικές επιδοτήσεις (άμεση χρηματοδότησή με δημόσιο χρήμα).

• Χρησιμοποιεί για επιτέλεση των σχεδίων της σε δημόσια ερευνητικά κέντρα, νοσοκομεία, κλινικές, εκπαιδευτικά ιδρύματα κ.λπ. (έμμεση χρηματοδότηση με δημόσιο χρήμα, επίσης)

• Προσπορίζεται αμύθητα κέρδη κατοχυρώνοντας με «πατέντες» (μια άθλια ρύθμιση που δεν έχει καμιά θέση τουλάχιστον στο χώρο της υγείας και των φαρμάκων) όλα τα προϊόντα μιας δραστηριότητας για την οποία δεν διέθεσε ούτε ένα δολάριο, εφαρμόζοντας την απατεωνίστικη αρχή «κορώνα κερδίζω, γράμματα χάνεις», με την συνεργασία των διεφθαρμένων «αρμόδιων» αξιωματούχων των νομοθετικών, ρυθμιστικών και εποπτικών «θεσμών» και των –κατ’ ευφημισμό– «Ανεξάρτητων» Συμβουλίων Ελέγχου και Αδειοδότησης των Εμβολίων», που συμμετέχουν στο βρόμικο παιχνίδι.

7. ΤΑ «ΕΜΒΟΛΙΑ»-FRANKENSTEIN ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ

7.1 PFIZER – MODERNA – ASTRAZENECA

1) PFIZER: Στις 9 Νοεμβρίου 2020, η μεγαλύτερη αμερικανική φαρμακευτική εταιρεία Pfizer γνωστοποίησε ότι το «εμβόλιο» που παρασκεύασε σε συνεργασία με τη γερμανική BioNTech είναι «αποτελεσματικό σε ποσοστό 90%» (!) παραλείποντας εντέχνως να αναφέρει (α) σε τί ακριβώς ήταν «αποτελεσματικό» αυτό το πρώτο «εμβόλιο»-Frankenstein και (β) πώς προσδιορίστηκε το ποσοστό «90%».

Επιπλέον αποσιωπήθηκε το γεγονός:

(α) ότι η συντήρησή του απαιτεί θερμοκρασίες μείον 70 βαθμούς Κελσίου (!!!) και ότι εκτός αυτής της θερμοκρασίας διατηρείται μόνο επί 5 λεπτά.

(β) ότι δεν ελέγχθηκε σε σύγκριση με μια ομάδα ανθρώπινων πειραματόζωων στους οποίους χορηγήθηκε γνήσιο εικονικό φάρμακο: Αντί φυσιολογικού ορού τους χορηγήθηκε ένα άλλο… εμβόλιο (!!!) που είχε παρενέργειες παρεμφερείς με αυτές του υπό έλεγχο «εμβολίου»-Frankenstein.

2) MODERNA: Στις 16 Νοεμβρίου 2020, η εταιρεία Moderna «ευνοούμενη» των Bill Gates και Anthony Fauci (του σημαντικότερου εκφραστή του «βαθέως κράτους» στο χώρο της υγείας στις ΗΠΑ), ακολουθώντας την «πεπατημένη της απόκρυψης», γνωστοποίησε με «δελτίο τύπου» ότι το δικό της «εμβόλιο»-Frankenstein «είναι αποτελεσματικό κατά 95%». Χωρίς, φυσικά, να αναφέρει σε «τί ακριβώς είναι αποτελεσματικό» αυτό το δεύτερο «εμβόλιο»-Frankenstein και «πώς προσδιορίστηκε το ποσοστό».

3) ASTRA ZENECA: Η εταιρεία μπήκε ασθμαίνοντας στην κούρσα των αδειοδοτήσεων των εμβολίων-Frankenstein, με το εμβόλιό της που περιέχει γενετικά τροποποιημένο αδενοϊό και ορισμένα έκδοχα, όπως π.χ. η PEG, τα οποία επιβαρύνουν τις αναμενόμενες παρενέργειες του εμβολίου που είχαν ήδη διαπιστωθεί κατά τις κλινικές δοκιμές του (ανάμεσα στις οποίες συγκαταλέγεται και η μη-αντιστρέψιμη εξαιρετικά σοβαρή και απειλητική για τη ζωή Εγκάρσια Μυελίτιδα).

Αξίζει να αναφερθεί ότι στις κλινικές δοκιμές του «εμβολίου» της, η Astra Zeneca έκανε μια καθόλου πρωτότυπη εγκληματική λαθροχειρία, που έχει επαναληφθεί πολλές φορές στο παρελθόν, όπως π.χ. από την Merck στο εμβόλιο HPV για – τον ιό του ανθρώπινου θηλώματος και τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας):

Προκειμένου να «αποδειχθεί» η έλλειψη σοβαρών παρενεργειών του υπό παρασκευή «εμβολίου»-Frankenstein, στα πειραματόζωα της ομάδας του εικονικού φαρμάκου δεν χορηγήθηκε κάποιο γνήσιο placebo (π.χ. φυσιολογικός ορός) αλλά ένα άλλο… εμβόλιο, το Nimenrix (συζευγμένο εμβόλιο κατά του μηνιγγιτιδοκόκκου ομάδας A, C, W135 και Y) που έχει παρεμφερείς παρενέργειες με το υπό έλεγχο «εμβόλιο», μεταξύ των οποίων και η Εγκάρσια Μυελίτιδα. Ως αποτέλεσμα, το ελεγχόμενο «εμβόλιο» με τον αδενοϊό «βρέθηκε» να έχει παρεμφερείς παρενέργειες με το δήθεν εικονικό φάρμακο (Nimenrix). (!!!) Πράγμα που παραδέχθηκαν ερευνητές της Astra Zeneca με ένα tweet, με το οποίο προσπαθούν να δικαιολογήσουν –με εντελώς βλακώδη τρόπο– τη χρήση του εμβολίου Nimenrix αντί του φυσιολογικού ορού στην ομάδα του «εικονικού φαρμάκου».

Μια ανασκόπηση των δημοσιευμένων περιπτωσιολογικών μελετών το 2009, τεκμηρίωσε 37 περιπτώσεις εγκάρσιας μυελίτιδας που σχετίζονται με εμβόλια, όπως ηπατίτιδας Β, της ιλαράς-παρωτίτιδας, διφθερίτιδας, κοκκύτη, τετάνου και άλλα, που χορηγούνται σε βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Οι ερευνητές στο Ισραήλ (Shoenfeld , et al. Lupus, 2009), σημείωσαν ότι «οι συσχετίσεις διαφορετικών εμβολίων με ένα μόνο αυτοάνοσο φαινόμενο υπαινίσσονται την ιδέα ότι ένας κοινός παρονομαστής αυτών των εμβολίων, όπως ένα ανοσοενισχυτικό, μπορεί να προκαλέσει αυτό το σύνδρομο».

Επιπλέον, προκειμένου να καλυφθεί η παταγώδης αποτυχία της να παράγει ένα «ασφαλές» εμβόλιο για την COVID-19 και το γεγονός ότι οι πίθηκοι-πειραματόζωα νόσησαν από την COVID-19 μετά τον εμβολιασμό τους (Forbes, Μάϊος 2020), η Astra Zeneca φρόντισε να θανατωθούν όλοι οι πίθηκοι που νόσησαν, με αποτέλεσμα να καταστεί αδύνατη κάθε έρευνα για το εάν είχαν εμφανίσει και άλλες παρενέργειες. Προς μεγαλύτερη «δόξα» της fake-επιστήμης… Αυτή η πρόκληση της νόσου COVID σε άτομα που εμβολιάστηκαν εναντίον της COVID διαπιστώνεται σήμερα σε όλο και μεγαλύτερη κλίμακα μετά την εφαρμογή των εμβολιασμών σε πλανητικό επίπεδο.



Όποιος ενδιαφέρεται να ενημερωθεί για το πλήθος των εφιαλτικών παρενεργειών του εμβολίου Nimenrix μπορεί να τρομοκρατηθεί επισκεπτόμενος το Uppsala Monitoring Center (www.vigiaccess.org), που θεωρείται διεθνώς ως ο πλέον αξιόπιστος οργανισμός για την παρακολούθηση των παρενεργειών των φαρμάκων (με «εξαίρεση» –φυσικά– τον καθ’ ημάς «αξεπέραστο» αντίστοιχό του). !!!

4) JOHNSON & JOHNSON

https://vaccineimpact.com/2021/fda-issues-emergency-use-authorization-for-another-experimental-covid-19-vaccine/

Στις 27 Φεβρουαρίου 2021, η FDA χορήγησε «άδεια για χρήση έκτακτης ανάγκης» (EUA) στο πειραματικό «εμβόλιο»-Frankenstein της Janssen Biotech, θυγατρικής της πολυεθνικής εταιρείας Johnson & Johnson, το οποίο περιέχει γενετικά τροποποιημένο αδενοϊό.

Η εταιρεία Johnson & Johnson, έχει ένα πολύ βαρύ παρελθόν παρανομιών, τα το διακανονισμό των οποίων έχει πληρώσει δισεκατομμύρια δολάρια και οι οποίες συνεχίζονται μέχρι και σήμερα με την εμπλοκής στην πρόκληση της «κρίσης των οπιοειδών» [συνθετικά ναρκωτικά]. Εδώ παρατίθεται ένα μέρος των έκνομων δραστηριοτήτων και των διακανονισμών της Johnson & Johnson.

Το πειραματικό «εμβόλιο»-Frankenstein της Johnson & Johnson δεν είναι εμβόλιο mRNA. Είναι εμβόλιο γενετικά τροποποιημένου «αδενοϊού» (δηλ. εμβόλιο DNA). Και, μέχρι τώρα δεν υπάρχει κανένα «εμβόλιο» mRNA ή αδενοϊού που να έτυχε κανονικής άδειας για τη διάθεσή του στην αγορά. Ιδιαίτερα, τα «εμβόλια» γενετικά τροποποιημένου αδενοϊού δεν κυκλοφόρησαν ποτέ στην αγορά και χρησιμοποιούνται μόνο από τον στρατό των ΗΠΑ χωρίς να έχουν εγκριθεί από την FDA, με αποτέλεσμα την καταστροφή της ζωής χιλιάδων στρατιωτικών. Βλέπε:

35.000 στρατιώτες πέθαναν από το πειραματικό εμβόλιο για τον Άνθρακα - Περισσότεροι από εκείνους που πέθαναν στην καταπολέμηση του Αφγανιστάν και του Ιράκ

Η FDA, χορηγώντας στην Johnson & Johnson «άδεια χρήσης έκτακτης ανάγκης» (EUA) για το πειραματικό «εμβόλιό» της, που οι κλινικές δοκιμές του Φάσης 3 ολοκληρώνονται το Φθινόπωρο του… 2021, της επιτρέπει να το χορηγήσει στον –πάντοτε αδαή, αφελή και ανύποπτο– πληθυσμό και να τον χρησιμοποιήσει ως πειραματόζωο για την ολοκλήρωση, της ανολοκλήρωτης εισέτι, της κλινικής δοκιμής Φάσης 3 του «εμβολίου» της, ώστε να μπορεί να ζητήσει από την FDA κανονική άδεια κυκλοφορίας.

Το «εμβόλιο» της Johnson & Johnson παράγεται στο Βέλγιο, από την ίδια εταιρεία που παρήγαγε στο παρελθόν το «εμβόλιο» για τον άνθρακα.

Η Συμβουλευτική Επιτροπή Εμβολίων (VRBPAC) της FDA συνεδρίασε στις 26 Φεβρουαρίου 2021, και έδωσε την έγκρισή της στην FDA να χορηγήσει στην Johnson & Johnson «άδεια χρήσης έκτακτης ανάγκης» (EUA). Πράγμα που έγινε την αμέσως επόμενη μέρα.

Η Δρ Meryl Nass, MD, κορυφαία εθνική εμπειρογνώμονας για τις αποτυχίες του στρατιωτικού εμβολίου για τον άνθρακα, πληροφορήθηκε χθες τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εμβολίων της FDA και σήμερα δημοσίευσε τα όσα έμαθε γι’ αυτή:

«Στις 26 Φεβρουαρίου 2021, η Συμβουλευτική Επιτροπή Εμβολίων της FDA (VRBPAC) συνεδρίασε για να δώσει τη σύμφωνη γνώμη της για την παροχή «άδειας χρήσης έκτακτης ανάγκης» (EUA) στο τρίτο υποψήφιο ‘εμβόλιο’ για την Covid με βάση την αίτηση που υπέβαλλε η εταιρεία Johnson & Johnson αίτηση για άδεια χρήσης έκτακτης ανάγκης (EUA). Το εν λόγω ‘εμβόλιο’ απαιτεί –προς το παρόν– τη λήψη μιας δόσης μόνο, ενώ η εταιρεία κάνει ήδη κλινικές δοκιμές για «εμβόλιο» δύο δόσεων, οι οποίες θα μπορούσαν να προταθούν στο μέλλον.

Τα σχόλια της επιτροπής VRBPAC ήταν παντελώς αδιάφορα. Τα μέλη της Επιτροπής δεν γνώριζαν τίποτα για τα εμβόλια αδενοϊών, δεδομένου ότι δεν υπάρχει προηγούμενο εμβολίου αδενοϊού για μη-στρατιωτική χρήση στις ΗΠΑ, και, συνεπώς, δεν γνώριζαν που θα έπρεπε να εστιάσουν την προσοχή τους..

Έτσι, όταν κάποιο μέλος της Επιτροπής ζήτησε από την FDA να τους βοηθήσει κάνοντάς τους γνωστά τα ζητήματα που είχε αντιμετωπίσει το εμβόλιο αδενοϊού Ebola ή το στρατιωτικό εμβόλιο αδενοϊού. Η FDA απέφυγε να απαντήσει.

Είναι σαφές ότι αυτή η συνεδρίαση της Συμβουλευτικής Επιτροπής έγινε μόνο επειδή ήταν απαραίτητη για να μπει η σφραγίδα της.

Οι περισσότεροι από τους παρουσιαστές της Johnson & Johnson από Janssen, θυγατρική της εταιρείας J & J, που εδρεύει στο Βέλγιο. Πρόσθετα προβλήματα όπως μια προβληματική ηχητικής μετάδοση, εμπόδιζαν τον ακροατή να κατανοήσει πλήρως τις παρουσιάσεις. Ήταν αυτό σκόπιμο;

Επιπλέον, η FDA αρνήθηκε να επιθεωρήσει τις μονάδες παραγωγής του νέου εμβολίου Covid πριν να του χορηγηθεί άδεια EUA, παρότι ήταν υποχρεωμένη εκ του νόμου να το κάνει. Υποψιάζομαι ότι οι διαχειριστές της FDA είχαν οδηγίες να επιταχύνουν την διαδικασία της έγκρισης του «εμβολίου» ούτως ώστε και να εμβολιαστεί η χώρα πριν να καταστούν διαθέσιμα επαρκή στοιχεία που θα δικαιολογούσαν (ή όχι) τη χορήγηση της άδειας.

• Το νέο «εμβόλιο» με γενετικά τροποποιημένο αδενοϊό με ανασυνδυασμένη πρωτεΐνη [της ακίδας του] σχεδιάστηκε από την Janssen, εταιρεία θυγατρική της Johnson & Johnson.

• Αλλά, το «εμβόλιο» παράγεται από την εταιρεία Emergent BioSolutions σε ένα εργοστάσιό που έχει «ανακληθεί» προσφάτως από την «αχρησία» και επανδρώθηκε βιαστικά με εκατοντάδες νέους υπαλλήλους που στερούνται εμπειρίας. Ένα εργοστάσιο που ποτέ μέχρι σήμερα δεν παρήγαγε κάποιο εμβόλιο για μαζική χρήση, με εξαίρεση του «εμβολίου» για τον Άνθρακα που χρησιμοποιείται μόνο από τον αμερικανικό στρατό χωρίς να διαθέτει άδεια χρήσης της FDA.

Η εταιρεία Emergent BioSolutions:

• Η Emergent BioSolutions παράγει το στρατιωτικό «εμβόλιο» για τον άνθρακα.

• Η Emergent BioSolutions μεταβαπτίστηκε από Bioport σε Emergent BioSolutions, για να αποκρύψει το παρελθόν της που ήταν συνδεδεμένο με την καταστροφή δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων.

• Η Emergent BioSolutions ποτέ μέχρι δεν κατάφερε να διαθέσει κάποιο προϊόν της στην αγορά. Αλλά, έχει πωλήσει πολλά –εν γνώσει της– ελαττωματικά προϊόντα της, σχεδόν όλα στην κυβέρνηση των ΗΠΑ. Προϊόντα που κανένας άλλος δεν θα αγόραζε. Ωστόσο, καταφέρνει να έχει ανεξηγήτως περιθώρια κέρδους 300%.

• Η Emergent BioSolutions σήμερα –εντελώς αθόρυβα, γιατί καμιά από τις εταιρείες δεν θέλει να φαίνεται ότι συνεργάστηκε ή συνεργάζεται μαζί της– ανέλαβε να κατασκευάζει 3 διαφορετικά «εμβόλια» Covid-19, για λογαριασμό της Astra-Zeneca (Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης), της Johnson & Johnson (το τμήμα της, Janssen) και της Novavax, μιας νεοσύστατης εταιρείας στο Maryland.

Τα «εμβόλια» αυτά έχουν ήδη επιλεγεί από την κυβέρνηση των ΗΠΑ για να προωθηθεί η ανάπτυξη τους και έχουν μπει στην Φάση 3 των κλινικών δοκιμών τους οι οποίες θα ολοκληρωθούν μετά το Φθινόπωρο του… 2021.

• Η Emergent BioSolutions υπέγραψε συμβόλαια για την παραγωγή «εμβολίων» Covid τόσο με την κυβέρνηση των ΗΠΑ όσο και με τις 3 προαναφερόμενες εταιρείες, συνολικής αξίας άνω του ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων,

• Η Emergent BioSolutions, κατά τη γνώμη μου, δεν έχει καμιά ελπίδα να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που ανέλαβε, γιατί ως εταιρεία είναι χτισμένη πάνω σε σαθρά θεμέλια. Στις 30 Σεπτεμβρίου 2020, η Emergent BioSolutions οργάνωσε μια διαδικτυακή έκθεση εργασίας, επιδιώκοντας να προσλάβει 300 άτομα. Μ’ άλλα λόγια, τα εμβόλια για την Covid-19 θα παρασκευαστούν σε ένα εργοστάσιο που βγήκε από τη «ναφθαλίνη», με εργατικό δυναμικό νεο-προσληφθέντες που δεν έχουν την απαραίτητή ειδίκευση. Οι υποψήφιοι λήπτες θα πρέπει να προσέχουν.

• Στο διοικητικό συμβούλιο της Emergent BioSolutions, μετέχει η Kathryn Zoon, πρώην επικεφαλής του Κέντρου Βιολογίας της FDA, το οποίο ρυθμίζει τα εμβόλια. [«περιστρεφόμενες πόρτες»] (!)

• Το «εμβόλιο» αυτού του εργοστασίου μπορεί να μην είναι ακριβώς το ίδιο εμβόλιο που χορηγήθηκε σε περίπου 20.000 άτομα κατά την κλινική δοκιμή του. Συνήθως τα εμβόλια για κλινικές δοκιμές γίνονται σε πιλοτική βάση υπό αυστηρές συνθήκες.

• Η εταιρεία έχει 4 εκατομμύρια δόσεις του «εμβολίου» έτοιμες να διατεθούν στο κοινό, και άλλα 100 εκατομμύρια δόσεις που θα παραδοθούν μέχρι τον Ιούνιο 2021, σύμφωνα με τις συμφωνίες που έχει υπογράψει. Αλλά, κανένα από τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής δεν σκέφτηκε να ρωτήσει την FDA οτιδήποτε σχετικό μ’ αυτές τις συμφωνίες της παρασκευής του «εμβολίου».

• Λειτουργεί το εμβόλιο; Το «εμβόλιο» λέγεται ότι είναι 66% αποτελεσματικό έναντι μέτριας έως σοβαρής νόσου στις δοκιμές και 100% προστατευτικό έναντι του θανάτου.

Στις κλινικές δοκιμές, ο πονοκέφαλος και ο βήχας ήταν αρκετά για να ταξινομηθούν οι λήπτες στην κατηγορία των «μέτριων έως σοβαρών» παρενεργειών. Όπως συνέβη και με τα άλλα δύο «εμβόλια» mRNA, οι κατασκευαστές των εμβολίων προφανώς δεν ήταν κατάλληλοι για να ελέγξουν εάν τα εμβόλιά τους εμποδίζουν τη νόσηση και τη μετάδοση σε ανθρώπους. Αυτό είναι το σφάλμα της FDA, η οποία καθορίζει το πρότυπο για τα στοιχεία που απαιτούνται για την χορήγηση άδειας EUA.

• Είναι ασφαλές το εμβόλιο; Τι χρησιμοποιήθηκε ως εικονικό φάρμακο;

Μετά από μια σύντομη συζήτηση, ο επικεφαλής της εταιρείας Johnson & Johnson ανασκεύασε όσα είχε πει προηγουμένως και δήλωσε ότι το εικονικό φάρμακο ήταν απλώς «αλατούχο νερό». Όμως, οι παρενέργειες του «εμβολίου» και οι παρενέργειες του δήθεν αλατούχου placebo ήταν πρακτικά πανομοιότυπες: Μόνο κάποιες εμβοές στα αυτιά (που τελικά

«αντιμετωπίστηκαν») και ένας μικρός αριθμός του θρόμβων αίματος θεωρήθηκαν ως πιθανές παρενέργειες του εμβολίου.

Είναι δύσκολο να πιστέψω ότι το αλατούχο διάλυμα προκάλεσε όλες αυτές τις τοπικές (και συστηματικές) παρενέργειες. Μόνο ένα υποσύνολο των ατόμων που πήραν μέρος στις δοκιμές αξιολογήθηκε για παρενέργειες. Γιατί άραγε;

Δεν μπορώ να καταλάβω εάν αυτό το εμβόλιο είναι ασφαλές και αμφιβάλλω εάν μπορεί και κάποιος άλλος. Και δεν θέλω να εγχυθεί στο σώμα μου ένα «εμβόλιο» που παρασκευάζεται από τον κατασκευαστή εμβολίων για τον άνθρακα, που προκάλεσε σοβαρές βλάβες και θανάτους σε χιλιάδες στρατιώτες πριν από 20 χρόνια, επιτυγχάνοντας περιθώρια κέρδους 300% .

Οι Αμερικανοί αγαπούν ή μισούν τα «εμβόλια» για την Covid. Ο όρος «εμβόλιο» φαίνεται να τους δίνει κάποια λάμψη που πιθανώς δεν τους αξίζει.

Πόσοι πολίτες γνωρίζουν ότι όλα αυτά τα «εμβόλια» είναι πειραματικά προϊόντα που διατίθενται χωρίς κανονική άδεια, και ότι τους χορηγήθηκε «άδεια χρήσης έκτακτης ανάγκης" (EUA), η οποία απαιτεί ένα ελάχιστο επίπεδο αποδεικτικών στοιχείων;

Ο νόμος λέει απλώς ότι για να χορηγηθεί μια τέτοια «άδεια»: «Τα γνωστά και πιθανά οφέλη του προϊόντος, όταν χρησιμοποιείται για τη διάγνωση, την πρόληψη ή τη θεραπεία μιας τέτοιας ασθένειας ή κατάστασης, πρέπει να υπερτερούν των γνωστών και πιθανών κινδύνων του προϊόντος, λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντική απειλή που θέτει ο αντιπρόσωπος ή οι παράγοντες που προσδιορίζονται σε μια Δήλωση σύμφωνα με το εδάφιό της (b) (1) (D), κατά περίπτωση».

Έτσι, όσα περισσότερα γνωρίζει ο παρασκευαστής για τις παρενέργειες του προϊόντος του, τόσο περισσότερα προβλήματα είναι πιθανό να έχει το «εμβόλιό» του. Κατά συνέπεια, είναι «καλύτερα» οι παρενέργειες να παραμείνουν κατά το δυνατόν άγνωστες.

Οι αδενοϊοί είναι ιοί δίκλωνου DNA. Έτσι, αντί του mRNA, το DNA που κωδικοποιεί την πρωτεΐνη της ακίδας έχει εισαχθεί σε έναν αδενοϊό.

Ο ιός θα εισέλθει στα ανθρώπινα κύτταρα και το DNA του θα εισέλθει στον κυτταρικό πυρήνα, ο οποίος στη συνέχεια θα παράγει mRNA, και (όπως και με τα «εμβόλια» mRNA), τα δικά μας κύτταρα θα φτιάξουν πρωτεϊνη των ακίδων. Για πόσο καιρό;

Τα άτομα που έκαναν αυτό το «εμβόλιο» ανέπτυξαν αυξανόμενη ανοσία για παρατεταμένη περίοδο, υποδηλώνοντας ότι η πρωτεΐνη των ακίδων μπορεί να παρασκευάζεται για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Δεν ξέρουμε για πόσο καιρό μπορεί να παρασκευάζεται, ούτε και σε ποιες ποσότητες. Ωστόσο, υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες ανησυχίες σχετικά με το ότι οι πρωτεΐνες των ακίδων μπορούν δυνητικά να προκαλέσουν βλάβες και αυτοάνοσες αντιδράσεις στον εμβολιαζόμενο είτε όταν εκτεθεί στην Covid είτε εάν κάνει δόσεις του εμβολίου μεταγενεστέρως.

Είμαστε ινδικά χοιρίδια; Η νομοθεσία της «άδειας χρήσης έκτακτης ανάγκης» (EUA) ορίζει ότι «στους παραλήπτες του «εμβολίου» πρέπει να παρέχονται πολύ περισσότερες πληροφορίες από ό, τι παρέχονται στα συνήθη εμβόλια». Ακόμα, αναρωτιέμαι πόσοι απ’ αυτούς τους παραλήπτες που κάνουν τα «εμβόλια» καταλαβαίνουν ότι αποτελούν μέρος ενός τεράστιου πειράματος, που μπορεί να τους προκαλέσουν πολύ σοβαρές συνέπειες;

Διαβάστε το πλήρες άρθρο.

Όπως έκανε και με τα πειραματικά “εμβόλια” mRNA για την COVID, η FDA έχει εκδώσει οδηγίες για το πειραματικό «εμβόλιο» του αδενοϊού τόσο για τους παραλήπτες όσο και για τους εργαζόμενους στην υγειονομική περίθαλψη.

Αυτές οι οδηγίες πρέπει να δίνονται τόσο σε εκείνους που χορηγούν τα εμβόλια όσο και σε εκείνους που τα λαμβάνουν, αλλά κατά τη μέχρι στιγμής, η εμπειρία μου με τα πειραματικά εμβόλια mRNA, δείχνει ότι αυτή η ενημέρωση σπανίως παρέχεται. Ένα μεγάλο μέρος του κοινού πιστεύει ότι αυτά είναι εμβόλια εγκεκριμένα από την FDA και είναι απόλυτα ασφαλή, και ως εκ τούτου δεν ζητούν να διαβάσουν τις οδηγίες και τις προειδοποιήσεις της FDA.

● Στις ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ του πειραματικού του «εμβόλιου» αδενοϊού, καταχωρούνται προειδοποιήσεις για άτομα:

• που έχουν αλλεργίες, πυρετό, αιματολογικές διαταραχές ή έχετε διαλυτικό στο αίμα,

• που βρίσκονται σε ανοσοκαταστολή, ή βρίσκονται σε αγωγή με φάρμακο που επηρεάζει το ανοσοποιητικό σύστημα,

• σε εγκυμονούσες και θηλάζουσες (ή σε όσες σκοπεύουν να μείνουν έγκυες),

• που έχουν κάνει άλλο «εμβόλιο» για την COVID-19.

Άλλες πληροφορίες από την FDA που υποτίθεται ότι παρέχονται σε όσους επιθυμούν να κάνουν χρήση κάποιου από αυτά τα πειραματικά προϊόντα:

• ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΤΗΣ J & J (JANSSEN) ΓΙΑ ΤΗΝ COVID-19;

«Το εμβόλιο Janssen για την COVID-19 είναι ένα μη-εγκεκριμένο εμβόλιο που μπορεί να αποτρέψει την COVID-19. Δεν υπάρχει εγκεκριμένο από την FDA εμβόλιο για την πρόληψη του COVID-19 .

• ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΤΗΣ JANSSEN COVID-19;

Δεν πρέπει να κάνετε το εμβόλιο Janssen για την COVID-19 εάν έχετε σοβαρή αλλεργική αντίδραση σε οποιοδήποτε συστατικό αυτού του εμβολίου.

• ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ JANSSEN ΓΙΑ ΤΗΝ COVID-19;

Το εμβόλιο Janssen COVID-19 περιλαμβάνει τα ακόλουθα συστατικά: Ανασυνδυασμένος και ανίκανος για αναπαραγωγή αδενοϊός τύπου 26 που εκφράζει την πρωτεΐνη της ακίδας του ιού SARS-CoV-2. Μονοένυδρο κιτρικό οξύ. Διένυδρο κιτρικό τρινάτριο. Αιθανόλη. 2-υδροξυπροπυλ-β-κυκλοδεξτρίνη (HBCD). Πολυσορβικό-80. Χλωριούχο νάτριο.

• ΕΧΕΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΤΗΣ JANSSEN ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ;

Το «εμβόλιο» της Janssen για την COVID-19 είναι ένα μη εγκεκριμένο εμβόλιο. Σε μια κλινική δοκιμή (που ακόμη συνεχίζεται), 21.895 άτομα ηλικίας 18 ετών και άνω έκαναν αυτό το «εμβόλιο».

• ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΤΗΣ JANSSEN COVID-19;

Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που έχουν αναφερθεί με το εμβόλιο Janssen COVID-19 περιλαμβάνουν:

• Αντιδράσεις στο σημείο της ένεσης: πόνος, ερυθρότητα του δέρματος και πρήξιμο.

• Γενικές ανεπιθύμητες ενέργειες: πονοκέφαλος, αίσθημα κόπωσης, μυϊκοί πόνοι, ναυτία και πυρετός.

• Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα το εμβόλιο Janssen COVID-19 να προκαλέσει σοβαρή αλλεργική αντίδραση. Μια σοβαρή αλλεργική αντίδραση εκδηλώνεται συνήθως μέσα σε λίγα λεπτά έως μία ώρα μετά τη λήψη του «εμβολίου». Για αυτόν τον λόγο, ο εκτελών τον εμβολιασμό μπορεί από τον εμβολιασθέντα να μείνετε στο χώρο του εμβολιασμού για παρακολούθηση.

• Σημάδια μιας σοβαρής αλλεργικής αντίδρασης μπορεί να περιλαμβάνουν:

• Δυσκολία στην αναπνοή.

• Οίδημα του προσώπου και του λαιμού.

• Ένας γρήγορος καρδιακός παλμός.

• Ένα κακό εξάνθημα σε όλο το σώμα σας.

• Ζάλη και αδυναμία.

• Αυτές μπορεί να μην είναι όλες οι πιθανές παρενέργειες του εμβολίου Janssen COVID-19. Μπορεί να εμφανιστούν σοβαρές και απροσδόκητες αντιδράσεις. Το εμβόλιο Janssen COVID-19 βρίσκεται ακόμη υπό μελέτη σε κλινικές δοκιμές.

• ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΕΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ ΝΑ ΜΗ ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ;

Είναι δική επιλογή καθενός να κάνει ή να μη κάνει το «εμβόλιο» Janssen COVID-19 . Εάν αποφασίσει να μην το κάνει, δεν θα αλλάξει τίποτα σε όποια τυπική ιατρική αγωγή υποβάλλεται.

● Στις ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙΥΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ υπάρχουν πρόσθετες πληροφορίες, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται ορισμένα από τα αποτελέσματα των –μέχρι στιγμής– κλινικών δοκιμών του «εμβολίου».

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Δεν πρέπει να χορηγείται το εμβόλιο της Janssen για την COVID-19 σε άτομα με γνωστό ιστορικό σοβαρής αλλεργικής αντίδρασης (π.χ. αναφυλαξία) σε οποιοδήποτε συστατικό του εμβολίου. (βλ. Λεπτομερείς πληροφορίες συνταγογράφησης EUA).

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

• Πρέπει να είναι άμεσα διαθέσιμη κατάλληλη ιατρική θεραπεία για την αντιμετώπιση αλλεργικών αντιδράσεων σε περίπτωση που εμφανιστεί οξεία αναφυλακτική αντίδραση μετά τη χορήγηση του «εμβολίου» Janssen COVID-19.

• Πρέπει να παρακολουθούνται όσοι κάνουν τα «εμβόλια» Janssen COVID-19 για το ενδεχόμενο εμφάνισης παρενεργειών, σύμφωνα με τις οδηγίες των «Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων» (CDC)

https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/clinical-considerations/managing-anaphylaxis.html

• Τα ανοσοκατεσταλμένα άτομα (στα οποία συμπεριλαμβάνονται και όσοι κάνουν ανοσοκατασταλτική θεραπεία), μπορεί να έχουν μειωμένη ανοσοαπόκριση στο «εμβόλιο» Janssen COVID-19.

• Το «εμβόλιο» Janssen COVID-19 ενδέχεται να μην προστατεύει όλα τα άτομα που έχουν εμβολιαστεί.

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που αναφέρθηκαν σε κλινική δοκιμή μετά τη χορήγηση του εμβολίου Janssen COVID-19 περιλαμβάνουν πόνο στο σημείο της ένεσης, κεφαλαλγία, κόπωση, μυαλγία, ναυτία, πυρετό, ερύθημα και οίδημα στο σημείο της ένεσης.

Σε κλινικές μελέτες, έχουν αναφερθεί σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις, συμπεριλαμβανομένης της αναφυλαξίας μετά τη χορήγηση του εμβολίου Janssen COVID-19.

Πρόσθετες ανεπιθύμητες ενέργειες, μερικές από τις οποίες μπορεί να είναι σοβαρές, μπορεί να γίνουν εμφανείς με την ευρύτερη χρήση του εμβολίου Janssen COVID-19.

Όπως συμβαίνει και με τα πειραματικά εμβόλια-Frankenstein mRNA της Pfizer και της Moderna, έτσι και η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια του πειραματικού εμβολίου αδενοϊού της Janssen COVID-19 είναι ΑΓΝΩΣΤΕΣ, σύμφωνα με την FDA.

Αλλά, τα Μέσα Μαζικής Εξαπάτησης δεν το αναφέρουν καθόλου αυτό. Αντιθέτως, λένε ψέματα στο κοινό και το διαβεβαιώσουν ότι αυτά τα πειραματικά «εμβόλια» είναι «ασφαλή και αποτελεσματικά», παρόλο που τα CDC εξακολουθούν να δημοσιεύουν –έστω μερικές μόνο– από τις αναφερόμενες παρενέργειες (βλάβες και θανάτους) που προκαλούνται απ’ αυτά τα «εμβόλια» και επιμένουν ότι αυτές οι παρενέργειες δεν έχουν σχέση με τα πειραματικά εμβόλια…

Πράγμα από το οποίο προκύπτει το ερώτημα: γιατί κάποιος μπορεί να θέλει να κάνει ένα από αυτά τα πειραματικά εμβόλια;

Βλέπε: Γιατί κάποιος θα επέλεγε να κάνει ένα πειραματικό «εμβόλιο» COVID;

https://investors.emergentbiosolutions.com/news-releases/news-release-details/emergent-biosolutions-signs-agreement-astrazeneca-expand



https://investors.emergentbiosolutions.com/news-releases/news-release-details/emergent-biosolutions-signs-development-and-manufacturing



https://investors.emergentbiosolutions.com/news-releases/news-release-details/emergent-biosolutions-signs-five-year-agreement-large-scale-drug



https://www.hhs.gov/about/news/2020/08/05/hhs-dod-collaborate-with-johnson-and-johnson-to-produce-millions-of-covid-19-investigational-vaccine-doses.html

7.2 ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΕΜΒΟΛΙΟ ΓΙΑ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

Είναι σημαντικό να τονιστεί το γεγονός ότι ποτέ μέχρι σήμερα οι ερευνητές δεν έχουν κατάφεραν να παρασκευάσουν ένα αποτελεσματικό εμβόλιο για οποιονδήποτε κορωνοϊό (για την ασφάλεια, βεβαίως, ούτε λόγος να γίνεται).

Όταν οι ερευνητές του καρτέλ της Big Pharma πειραματίζονταν με εμβόλια για τον ιό SARS (κορωνοϊός) που προβλήθηκε ως αιτία της fake-επιδημίας του 2002, οι δοκιμές σταμάτησαν εντελώς επειδή τα εμβολιασμένα πειραματόζωα ανέπτυξαν πιο σοβαρές (και, ενίοτε, θανατηφόρες) ασθένειες απ’ αυτές που προκαλούσε ο SARS σε μη-εμβολιασμένα πειραματόζωα. Ας σημειωθεί:

(α) Ότι ο κορωνοϊός SARS (που θεωρείται ότι δρα με τρόπο παρόμοιο με τον τωρινό κορωνοϊό SARS-CoV-2) μόνο κάτω από εντελώς ιδιαίτερες συνθήκες σοβαρής αποδυνάμωσης του ανοσοποιητικού συστήματος μπορεί να προκαλέσει ένα «Σοβαρό Οξύ Αναπνευστικό Σύνδρομο», μια ιογενή νόσο του αναπνευστικού, που είναι ζωονοσικής προέλευσης.

(β) Ότι το 2002, η διεφθαρμένη ηγεσία του ΠΟΥ, επικαλούμενη τον ιό SARS ως πρόσχημα, κήρυξε μια fake-πανδημία η οποία διάρκεσε μόλις 6… μήνες (από τον Νοέμβριο 2002 μέχρι τον Ιούλιο 2003) στη διάρκεια των οποίων καταγράφηκαν 8.098 περιστατικά και 774 θάνατοι, παγκοσμίως.

(γ) Ότι η Pfizer και η γερμανική εταίρος της BioNTech είναι οι πρώτες φαρμακοβιομηχανίες που ανακοίνωσαν με «Δελτία Τύπου» (!) αποτελέσματα από υποτιθέμενες κλινικές δοκιμές «μεγάλης» κλίμακας για ένα εμβόλιο κατά της Covid-19, σύμφωνα με τα οποία «μέχρι στιγμής δεν έχουν υπάρξει σοβαρές ανησυχίες για την ασφάλεια του εμβολίου» και ότι «πρόκειται να καταθέσουν αίτηση επείγουσας αδειοδότησης στις αμερικανικές αρχές εντός του μήνα». Την Pfizer ακολούθησαν κατά πόδας η Modena των Gates-Fauci και η Astra Zeneca.

8. Η ΣΤΡΑΤΙΑ ΤΩΝ ΕΜΒΟΛΙΩΝ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΠΕΙΛΕΙ

Σήμερα, παρατάσσεται απέναντί μας περισσότερα από 200 εμβόλια που βρίσκονται στη «γραμμή παρασκευής». Απ’ αυτά, όσα δεν έχουν εγκριθεί για χρήση εκτός ιατρικής έρευνας και πιθανότατα θα απαιτήσουν δύο δόσεις.

8.1 ΕΜΒΟΛΙΑ ΜΕ ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (mRNA, DNA)

Αναπτύχθηκαν από τις εταιρείες:

Moderna + National Institutes of Health (NIH) ● Pfizer + BioNTech ● AnGes + Osaka University + Takara Bio ● Arcturus Therapeutics + Duke-NUS ● Genexine ● Imperial College London + VacEquity Global Health ● Inovio Pharmaceuticals ● Zydus Cadila.

[Ακολουθούν τουλάχιστον άλλα 36 εμβόλια αυτής της κατηγορίας].

8.2 ΕΜΒΟΛΙΑ ΜΕ ΙΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Ορισμένα εμβόλια χρησιμοποιούν έναν ιό που έχει σχεδιαστεί για να μεταφέρει ένα γονίδιο από τον κοροναϊό σε κύτταρα του ατόμου που θα εμβολιαστεί. Οι παρασκευαστές υποστηρίζουν ότι το γονίδιο κωδικοποιεί ένα διακριτό μέρος του κοροναϊού και το ανοσοποιητικό σύστημα του λήπτη μαθαίνει να το αναγνωρίζει.

Αναπτύχθηκαν από τις εταιρείες:

AstraZeneca + University of Oxford ● Johnson & Johnson + Beth Israel Deaconess Medical Center ● CanSino Biologics + Beijing Institute of Biotechnology ● Gamaleya Research Institute ● Institut Pasteur + Themis + University of Pittsburgh CVR + Merck ● ReiThera + Leukocare + Univercells + National Institute of Infectious diseases Lazzaro Spallanzani ● Altimmune + University of Alabama at Birmingham.

[Ακολουθούν τουλάχιστον άλλα 38 εμβόλια αυτής της κατηγορίας].

8.3 ΕΜΒΟΛΙΑ ΥΠΟΜΟΝΑΔΑΣ

Μερικά παραδοσιακά εμβόλια λειτουργούν παρέχοντας ιικές πρωτεΐνες στα κύτταρα. Οι τεχνολογίες για την παραγωγή αυτών των θραυσμάτων πρωτεΐνης ποικίλλουν, αλλά οι εταιρείες χρησιμοποιούν κυρίως κύτταρα εντόμων και μαγιά.

Το εμβόλιο ηπατίτιδας Β βασίζεται σε μια ιική πρωτεΐνη που δημιουργείται από γενετικά τροποποιημένη μαγιά.

Αναπτύχθηκαν από τις εταιρείες:

Anhui Zhifei Longcom + Chinese Academy of Sciences ● Federal Budgetary Research Institution (FBRI) State Research Center of Virology and Biotechnology "VECTOR" ● Instituto Finlay de Vacunas ● Novavax ● SpyBiotech + Serum Institute of India ● Clover Biopharmaceuticals + GSK + Dynavax ● Medicago ● Sanofi Pasteur + GSK ● Medicago + GSK ● Medicago + Dynavax

Ακολουθούν τουλάχιστον άλλα 70 εμβόλια αυτής της κατηγορίας.

8.4 ΕΜΒΟΛΙΑ ΜΕ ΑΠΟΔΥΝΑΜΩΜΕΝΟΥΣ ή ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΙΟΥΣ

Τα εμβόλια εξασθενημένου ιού περιέχουν ιό που έχει εξασθενήσει ώστε να μην μπορεί να προκαλεί ασθένεια, αλλά να εξακολουθεί να ενεργοποιεί την άμυνα του ανοσοποιητικού συστήματος. Αυτή την τεχνολογία χρησιμοποιεί το εμβόλιο για ιλαρά, παρωτίτιδα και ερυθρά

Τα εμβόλια αδρανοποιημένου ιού περιέχουν νεκρό ιό, που είναι ανίκανος να μολύνει ανθρώπους αλλά που εξακολουθεί να είναι σε θέση να προκαλέσει μια αμυντική αντίδραση του ανοσοποιητικού συστήματος ενάντια σε μια μόλυνση.

Αυτή την τεχνολογία χρησιμοποιούν τα εμβόλια της γρίπης και το εμβόλιο της πολιομυελίτιδας (που εφευρέθηκε από τον Jonas Salk).

Αυτά τα εμβόλια χρειάζονται συνήθως περισσότερο χρόνο για την παρασκευή τους.

Αναπτύχθηκαν από τις εταιρείες:

Beijing Institute of Biological Products + Sinopharm ● Sinopharm ● Sinovac ● Bharat Biotech ● Chinese Academy of Medical Sciences ● Research Institute for Biological Safety Problems, Republic of Kazakhstan ● Beijing Minhai Biotechnology Co.

[Ακολουθούν τουλάχιστον άλλα 70 εμβόλια αυτής της κατηγορίας].

8.5 ΑΛΛΑ ΕΜΒΟΛΙΑ

Δεν ήταν διαθέσιμες για όλα τα πειραματικά εμβόλια οι πληροφορίες για την τεχνολογία που χρησιμοποιείται. Ορισμένα από τα εμβόλια που δοκιμάζονται, δεν στοχεύουν ειδικά στον κοροναϊό, αλλά στην αύξηση της πρώτης γραμμής άμυνας του ανοσοποιητικού συστήματος.

Στις 19 Σεπτεμβρίου 2020: οι φαρμακευτικές εταιρείες Moderna, Pfizer και AstraZeneca κυκλοφόρησαν σχέδια της μελέτης τους, που δείχνουν τον τρόπο με τον οποία θα μετρήσουν την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των εμβολίων τους.

Στις 23 Σεπτεμβρίου 2020: Η εταιρεία Johnson & Johnson ανακοίνωσε ότι ένα εμβόλιό της για τον κορωναϊό θα δοκιμαστεί σε 60.000 άτομα

Στις 21 Σεπτεμβρίου 2020: Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) αποκάλυψε την ύπαρξη ενός σχεδίου για τη διανομή ενός (μη-υπαρκτού, ακόμη) εμβολίου για τον κορωναϊό, παγκοσμίως.

8.6 ΜΕΡΙΚΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

• ΚΑΝΕΝΑ «ΕΜΒΟΛΙΟ» δεν συγκρίθηκε ποτέ με μια Ομάδα Ελέγχου στην οποία χορηγήθηκε ένα γνήσιο Placebo, κατά τις κλινικές δοκιμές του. Σε όλες, αντί φυσιολογικού ορού χορηγήθηκε ένα δήθεν placebo (κατά κανόνα, ένα άλλο εμβόλιο, που έχει παρεμφερείς παρενέργειες με το… ελεγχόμενο). (!!)

• ΚΑΝΕΝΑ «ΕΜΒΟΛΙΟ» δεν πήρε κανονική άδεια διάθεσής του κοινό. Όλα πήραν «Άδεια Χρήσης Έκτακτης Ανάγκης» (πράγμα που σημαίνει Άδεια Πειραματικής Χρήσης).

• ΚΑΝΕΝΑ «ΕΜΒΟΛΙΟ» δεν ολοκλήρωσε και τις 3 φάσεις των κλινικών δοκιμών του. Αυτές –που κατά δήλωση των παρασκευαστών τους– αναμένονται να ολοκληρωθούν από το τελευταίο τρίμηνο του… 2021 μέχρι και το 2022, ανάλογα με το εμβόλιο.

• ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑ ΕΜΒΟΛΙΟ δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα οι Ενδιάμεσες Αναφορές που είναι υποχρεωμένη να καταθέτει στους ρυθμιστικούς οργανισμούς (π.χ. FDA, EMA, κ.α.) μετά την ολοκλήρωση της κάθε φάσης της κλινικής δοκιμής του εμβολίου της.

Κλεάνθης Γρίβας