Για χρόνια η Lotus βρισκόταν στην πρώτη γραμμή της μετάβασης προς την ηλεκτροκίνηση, ανακοινώνοντας φιλόδοξα σχέδια για μια γκάμα που θα βασιζόταν αποκλειστικά σε ηλεκτρικά μοντέλα. Ωστόσο, η πραγματικότητα της αγοράς φαίνεται πως ανάγκασε τη βρετανική εταιρεία να αναθεωρήσει τη στρατηγική της.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Lotus, Feng Qingfeng, παραδέχθηκε ότι η εταιρεία υπερεκτίμησε την ταχύτητα με την οποία οι αγοραστές θα εγκατέλειπαν τους κινητήρες εσωτερικής καύσης, ειδικά στην κατηγορία των σπορ και premium αυτοκινήτων. Όπως δήλωσε, η διείσδυση των ηλεκτρικών οχημάτων δεν εξελίχθηκε με τον ρυθμό που είχε προβλέψει η εταιρεία, ενώ οι πελάτες συνεχίζουν να δείχνουν έντονη προτίμηση στα μοντέλα με θερμικούς κινητήρες.

Η Lotus είχε παρουσιάσει τα τελευταία χρόνια τα αμιγώς ηλεκτρικά Eletre, Emeya και Evija, ενώ ο στόχος της ήταν να μετατραπεί σε μια πλήρως ηλεκτρική μάρκα. Πλέον όμως η στρατηγική αυτή αλλάζει, με την εταιρεία να επιστρέφει στην ανάπτυξη νέων κινητήρων βενζίνης και υβριδικών συστημάτων κίνησης.

Μάλιστα, η εταιρεία εργάζεται ήδη πάνω σε μια νέα γενιά κινητήρων V6 και V8, οι οποίοι θα συνδυάζονται με υβριδική τεχνολογία και θα κατασκευάζονται από την κοινοπραξία Renault – Geely (Horse). Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η επόμενη Emira θα αποκτήσει νέο υβριδικό V6, ενώ στα πλάνα βρίσκεται και ένα νέο supercar με υβριδικό V8 που θα αποτελέσει τον διάδοχο της φιλοσοφίας των εμβληματικών μοντέλων της μάρκας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν οι δηλώσεις του επικεφαλής της Lotus σχετικά με τους λόγους που οδήγησαν στην αλλαγή πορείας: «Πιστεύαμε ότι τα ηλεκτρικά οχήματα θα μπορούσαν να είναι το μέλλον. Γι’ αυτό ενεργήσαμε γρήγορα και επιθετικά. Αλλά το ποσοστό διείσδυσης των ηλεκτρικών οχημάτων δεν ήταν τόσο καλό όσο περιμέναμε και μπορούσαμε να δούμε ότι οι πελάτες εξακολουθούν να προτιμούν τα οχήματα με κινητήρα εσωτερικής καύσης».

Όσο για το γιατί ορισμένοι πελάτες δεν είναι πρόθυμοι να εγκαταλείψουν τους κινητήρες εσωτερικής καύσης ακόμη, ο επικεφαλής της Lotus το έχει καταλάβει:

«Ορισμένοι πελάτες απλώς απολαμβάνουν τη συγκίνηση της οδήγησης ενός αυτοκινήτου με έναν ισχυρό κινητήρα, ακόμη και με κάποια καθυστέρηση στην απόδοση ισχύος. Ένα αμιγώς ηλεκτρικό σύστημα είναι καλό για εκείνους τους ανθρώπους που χρησιμοποιούν το αυτοκίνητό τους καθημερινά για μετακινήσεις. Ωστόσο, όσοι αγοράζουν αυτοκίνητα υψηλών επιδόσεων επιδιώκουν την οδηγική συγκίνηση, την ψυχαγωγία. Απλώς θέλουν να διασκεδάσουν».

Πάντως τα έλεγε ο Akio Toyoda εδώ και καιρό…

Η αναθεώρηση της στρατηγικής της Lotus δεν αποτελεί μεμονωμένο φαινόμενο. Τα τελευταία χρόνια αρκετοί κατασκευαστές πολυτελών και σπορ αυτοκινήτων έχουν επιβραδύνει τα σχέδια πλήρους εξηλεκτρισμού, διαπιστώνοντας ότι η ζήτηση για ηλεκτρικά μοντέλα αυξάνεται με πιο αργούς ρυθμούς από τις αρχικές προβλέψεις.

Έτσι, η εταιρεία που πριν από λίγα χρόνια έβλεπε το μέλλον αποκλειστικά μέσα από την ηλεκτροκίνηση, επιστρέφει πλέον σε μια πιο ισορροπημένη προσέγγιση, συνδυάζοντας βενζίνη, υβριδική τεχνολογία και ηλεκτρική ενέργεια, σε μια προσπάθεια να προσφέρει αυτό που ζητούν οι ίδιοι οι πελάτες της.