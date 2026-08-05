Μια ιστορική στιγμή για την αλβανική αμυντική βιομηχανία σηματοδότησε η παράδοση της πρώτης παρτίδας στρατιωτικών οχημάτων που κατασκευάστηκαν στη χώρα. Συνολικά 40 νέα τακτικά οχήματα εντάχθηκαν στον εξοπλισμό των αλβανικών Ενόπλων Δυνάμεων, αποτελώντας την πρώτη τέτοια παραγωγή εγχώριας κατασκευής στη σύγχρονη ιστορία της χώρας.

Η παράδοση πραγματοποιήθηκε από την Timak Defence, θυγατρική της αλβανικής εταιρείας TIMAK, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει επεκτείνει τη δραστηριότητά της από τα ειδικά οχήματα και τις υπερκατασκευές στον τομέα της άμυνας. Σύμφωνα με την εταιρεία και την αλβανική κυβέρνηση, η πρώτη παρτίδα περιλαμβάνει οχήματα μεταφοράς προσωπικού, ελαφρά τακτικά οχήματα και στρατιωτικά φορτηγά υποστήριξης.

Oružane snage Albanije preuzele su prvih 40 taktičkih vozila proizvedenih u zemlji prema NATO standardima, što vlasti opisuju kao historijski korak u razvoju domaće vojne industrije. Vozila je proizvela kompanija Timak Defence, koja je započela kao albanski start-up, a danas… pic.twitter.com/wOobEKmEmL — Anadolu BHSC (@aa_balkans) August 1, 2026



«Παραγγελίες από 30 χώρες»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί και η δήλωση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα ότι η Timak Defence έχει ήδη δεχθεί παραγγελίες ή εκδηλώσεις ενδιαφέροντος από περίπου 30 χώρες, μεταξύ των οποίων και μέλη του ΝΑΤΟ. Αν επιβεβαιωθούν οι προσδοκίες αυτές, η Αλβανία φιλοδοξεί να εξελιχθεί από εισαγωγέα σε εξαγωγέα αμυντικού εξοπλισμού.

Η κυβέρνηση έχει θέσει ως στρατηγικό στόχο την εκκίνηση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας, υπογράφοντας τα τελευταία χρόνια συνεργασίες με διεθνείς ομίλους και επενδυτές στους τομείς των πυρομαχικών, των στρατιωτικών οχημάτων και του αμυντικού εξοπλισμού.

Ένα μήνυμα με πολλούς αποδέκτες

Πέρα από την επιχειρησιακή αξία των οχημάτων, η παράδοση των πρώτων «Made in Albania» στρατιωτικών οχημάτων έχει και ισχυρό συμβολισμό. Η Αλβανία επιχειρεί να δείξει ότι μπορεί να αποκτήσει εγχώρια τεχνογνωσία σε έναν τομέα που μέχρι σήμερα εξαρτιόταν σχεδόν αποκλειστικά από εισαγωγές.