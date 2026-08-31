Επιμέλεια: Π. Χαλάτσης – Γ. Παλληκάρης

Θα ξεκινήσουμε τα Νέα της Πιάτσας με τις ταξινομήσεις του Ιουλίου. Ο 7ος μήνας του 2026 δεν έκλεισε θετικά. Είχε μια πτώση κατά 2,3%. Ωστόσο οι εισαγωγείς την περίμεναν αυτή την πτώση και δεν ξαφνιάστηκαν. Το κλίμα αισιοδοξίας παραμένει. Ας μην ξεχνάμε ότι οι ταξινομήσεις από την αρχή του έτους βρίσκονται στο +6%. Το «φρένο» στις πωλήσεις των νέων αυτοκινήτων τον 7ο μήνα του χρόνου ήταν αναμενόμενο και είχε προβλεφθεί από το πρώτο κιόλας δεκαήμερο. Ωστόσο στο σύνολο του επτάμηνου το σύνολο είναι +6%

Σύμφωνα με τα πρωτογενή στοιχεία που επεξεργάστηκε ο ΣΕΑΑ, τον Ιούλιο ταξινομήθηκαν 13.296 νέα επιβατικά οχήματα (έναντι 13.606 τον Ιούλιο του 2025). Στο σύνολο η πτώση είναι -2.3%. Σε επίπεδο επταμήνου (Ιανουάριος – Ιούλιος 2026), παρά τη μικρή αυτή «κοιλιά», η αγορά έφτασε τις 97.261 ταξινομήσεις, καταγράφοντας άνοδο +6% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025 (91.768 μονάδες). Το ενδιαφέρον όμως είναι η δομική μετατόπιση των καταναλωτικών συνηθειών, με τα υβριδικά μοντέλα να αποτελούν σχεδόν τα 2/3 των πωλήσεων, τα SUV να προσεγγίζουν το 70% της αγοράς και το πετρέλαιο να καταρρέει. Αξιόλογη είναι και η αύξηση στις ταξινομήσεις των αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Τον Ιούλιο του 2026 ταξινομήθηκαν 998 αμιγώς ηλεκτρικά (BEV) οχήματα, σημειώνοντας εντυπωσιακή αύξηση 63,3% σε σχέση με πέρυσι. Πρωταθλήτριες στις ταξινομήσεις και πάλι η Toyota, η Peugeot και η Suzuki.

Η MG Motor δίνει έμφαση στην τεχνολογία αλλά και στην υποστήριξη των πελατών. Η βρετανική παράδοση της MG υπενθυμίζει ότι η αξία ενός αυτοκινήτου δεν μετριέται μόνο από την τεχνολογία, τον σχεδιασμό ή την ανταγωνιστική τιμή του, αλλά και από την ποιότητα της υποστήριξης που το συνοδεύει σε όλο τον κύκλο ζωής του. Για τον λόγο αυτό, η MG συνεχίζει να επενδύει στην ενίσχυση των υποδομών της, στην εκπαίδευση των τεχνικών της και στη διαθεσιμότητα ανταλλακτικών, προσφέροντας στους πελάτες της τη σιγουριά που απαιτεί η σύγχρονη αυτοκίνηση.

Όσο μεγαλύτερη αυτονομία έχει ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο τόσο μειώνονται οι επισκέψεις στους σταθμούς φόρτισης. Για αυτό οι μηχανικοί των αυτοκινήτων AION V και AION UT αξιοποιούν στο έπακρο την τεχνογνωσία για να προσφέρουν ακόμη μεγαλύτερη αυτονομία. Το νέο AION V προσφέρει έως 510 km στον μικτό κύκλο WLTP και έως 708 km στην πόλη, ενώ οι αντίστοιχες τιμές για το AION UT είναι 430 και 620 km. Οι επιδόσεις αυτές βασίζονται στη συνεργασία του ηλεκτροκινητήρα των 204 PS, των συστημάτων διαχείρισης ενέργειας, της Magazine Battery 2.0 και της προηγμένης θερμικής διαχείρισης. Στην πόλη, οι χαμηλότερες ταχύτητες και η ανάκτηση ενέργειας κατά την επιβράδυνση επιτρέπουν στα δύο μοντέλα να αξιοποιούν αποδοτικότερα την ενέργεια της μπαταρίας, ανεβάζοντας την αυτονομία έως τα 708 και 620 km αντίστοιχα.

Η General Tire για να προσφέρει υψηλές επιδόσεις, τόσο στην άσφαλτο όσο και εκτός δρόμου, διευρύνει την γκάμα των all-terrain ελαστικών της με το νέο Grabber AT3 Plus και υπόσχεται καλύτερες αποδόσεις. Τα νέα ελαστικά που βασίζονται στην τεχνολογία TracGen σχεδιάστηκαν για να έχουν καλύτερη πρόσφυση σε μεταβαλλόμενες καιρικές συνθήκες και αξιόπιστη συμπεριφορά σε απαιτητικό έδαφος. Κατά το λανσάρισμά του, το νέο ελαστικό διατίθεται σε μια ιδιαίτερα ευρεία γκάμα, από 15 έως 22 ίντσες, πλάτος από 195 έως 315 χιλ. και προφίλ από 80 έως 40. Επιλεγμένες διαστάσεις προσφέρονται με ένδειξη LT, καθώς και προδιαγραφές LRD και LRE για εφαρμογές υψηλότερου φορτίου, ενώ ανάλογα με τη διάσταση οι δείκτες ταχύτητας φτάνουν έως και τα 240 km/h.

Για τέταρτη φορά το Hyundai Tucson Hybrid διακρίνεται από την διαδικτυακή πλατφόρμα αγοράς αυτοκινήτων Car Seat Checks της Cars.com. Φέτος διακρίθηκε για 2η φορά για τα παιδικά καθίσματα. Η διάκριση Top Finisher απονέμεται σε οχήματα που παρουσιάζουν εξαιρετικές επιδόσεις στους Car Seat Checks της Cars.com, μια αξιολόγηση πρακτικά της εφαρμογής διαφορετικών τύπων παιδικών καθισμάτων, συμπεριλαμβανομένων βρεφικών καθισμάτων και καθισμάτων με ανύψωση (booster seats). Η αξιολόγηση εξετάζει τόσο τη σωστή τοποθέτηση καθισμάτων με φορά προς τα εμπρός και προς τα πίσω, όσο και την ευκολία πρόσβασης στα σημεία στερέωσης LATCH.

Να δούμε τώρα τι γίνεται στα μεταγραφικά. Οι Όμιλοι που εκπροσωπούν τις μεγαλύτερες αυτοκινητοβιομηχανίες σε Ευρώπη και Ασία ξεκίνησαν να κάνουν αναδιοργάνωση στα στελέχη τους. Τη μεγαλύτερη μεταγραφή έκανε ο Όμιλος Βασιλάκη.

Αν και επίσημα δεν έχει ανακοινωθεί -αναμένεται όμως να γίνει αυτή την εβδομάδα- ο Ανδρέας Χριστοφορίδης, γενικός διευθυντής της Auto Hellas του Ομίλου Βασιλάκη αποχωρεί λόγω συνταξιοδότησης. Στη θέση του ο Όμιλος Βασιλάκη τοποθέτησε τον Δημήτρη Ψυλλάκη που από το 2008 – όταν μετατέθηκε εκτός Ελλάδας- ακολούθησε μια ιδιαίτερα επιτυχημένη διεθνή πορεία στη Mercedes-Benz. Ο Δημήτρης Ψυλλάκης ανέλαβε κορυφαίες διοικητικές θέσεις στη Λατινική Αμερική, τη Νότια Κορέα και τον Καναδά, πριν φτάσει στη θέση του Προέδρου και CEO της Mercedes-Benz USA and North America, με ευθύνη για μία από τις σημαντικότερες αγορές αυτοκινήτου παγκοσμίως. Έπειτα από δεκαεφτά χρόνια στο εξωτερικό, επιστρέφει πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του πολύτιμη διεθνή εμπειρία. Έχει βαθιά γνώση της αυτοκινητοβιομηχανίας και αποδεδειγμένη ικανότητα να ηγείται μεγάλων οργανισμών σε περιόδους αλλαγής και μετασχηματισμού.

Αλλαγές και στην Kosmocar η οποία εξελίσσεται σε έναν από τους δυνατούς «παίκτες» στον κλάδο του αυτοκινήτου στην Ελλάδα. H Kosmocar ενισχύει το αποτύπωμά της για να διατηρήσει την υψηλή ποιότητα υπηρεσιών που προσφέρει. Ήδη ανακοίνωσε την τοποθέτηση της κας Αλεξίας Κωστοπούλου στη θέση της Group Marketing & Brand Excellence Head, ένα νευραλγικό πόστο για την ανάπτυξη και την εικόνα της εταιρείας. Από τις 3 Αυγούστου 2026, η κ. Κωστοπούλου έχει αναλάβει επίσημα τα καθήκοντα της Group Marketing & Brand Excellence Head. Πρόκειται για μια κομβική θέση, η οποία αναμένεται να συμβάλει καθοριστικά στην περαιτέρω αναβάθμιση της στρατηγικής επικοινωνίας και της συνολικής εμπειρίας του καταναλωτή για τις μάρκες που εκπροσωπεί ο όμιλος. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, η κ. Κωστοπούλου θα αναφέρεται απευθείας στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, κ. Αριστείδη Αραβανή.

Η επόμενη αλλαγή που έκανε ο Όμιλος της Kosmocar είναι η τοποθέτηση του Αθανάσιου Μπάφα στη στην Skoda. Από αύριο, 1η Σεπτεμβρίου 2026, ο κ. Αθανάσιος Μπάφας αναλαμβάνει επίσημα τα καθήκοντα του Head of Skoda. Από τη νέα του θέση, θα έχει την πλήρη ευθύνη για τη διαμόρφωση της στρατηγικής ανάπτυξης, καθώς και για τη συνολική εμπορική πορεία της μάρκας. Ο κ. Μπάφας αποτελεί ένα έμπειρο στέλεχος της αγοράς, διαθέτοντας περισσότερα από 20 χρόνια προϋπηρεσίας σε ανώτερες διοικητικές θέσεις. Η πορεία του είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας, με ιδιαίτερη εξειδίκευση στο Marketing και την εμπορική ανάπτυξη.

Τέλος ο Σταύρος Λιάπης αναλαμβάνει τη θέση του Sales Manager στην Skoda. Έχει την ευθύνη του τομέα στις πωλήσεις και θα ηγηθεί στην εμπορική στρατηγική. Αυτό σημαίνει στενότερη συνεργασία και ανάπτυξη του Δικτύου Εξουσιοδοτημένων Εμπόρων της Skoda σε όλη την Ελλάδα.

Υπάρχουν στα σκαριά και άλλες μεταγραφές σε άλλους ομίλους αλλά προς το παρόν δεν είναι ανακοινώσιμες.