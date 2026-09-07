Επιμέλεια: Π. Χαλάτσης – Γ. Παλληκάρης

Το μέλλον της ιαπωνικής αυτοκινητοβιομηχανίας και γενικότερα της Ασιατικής επέλασης είναι έντονο στην ΔΕΘ. Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι η φετινή ΔΕΘ έχει «Άρωμα Ανατολής». Φέτος, τα περίπτερα της Helexpo δονούνται από τον παλμό της ασιατικής τεχνολογίας, καθώς η Ιαπωνία, ως τιμώμενη χώρα, έχει μετατρέψει το Περίπτερο 13 σε έναν τεχνολογικό καμβά όπου η παραδοσιακή φιλοσοφία δεξιοτεχνίας «Takumi» συναντά την κινητικότητα του αύριο.

Η παρουσία της αυτοκινητοβιομηχανίας, και ιδιαίτερα των ιαπωνικών κολοσσών, όχι απλώς πλαισίωσε την έκθεση, αλλά διαμόρφωσε τον κεντρικό πυρήνα του ενδιαφέροντος, αποδεικνύοντας ότι η ΔΕΘ μπορεί να λειτουργήσει ξανά ως πεδίο σημαντικών πρεμιέρων για την ελληνική αγορά.

Ποιος όμως είναι ο ρόλος της ιαπωνικής παρουσίας;

Η επιλογή της Ιαπωνίας ως τιμώμενης χώρας λειτούργησε ως ισχυρός καταλύτης για τις εγχώριες αντιπροσωπείες. Αντί για μια τυπική παράθεση οχημάτων, οι εισαγωγικές εταιρείες επένδυσαν σε θεματικά concepts.

Με βασικούς άξονες την ηλεκτροκίνηση, την υδρογονοκίνηση και την ανθρακική ουδετερότητα μέσα από τη στρατηγική «Mobility 2035», εταιρείες όπως η Toyota, η Nissan, η Mazda και η Honda έδωσαν δυναμικό «παρών».

Η ομπρέλα της ιαπωνικής κουλτούρας έδωσε στις μάρκες το ιδανικό περιβάλλον για να αναδείξουν πρωτότυπα και νέα μοντέλα, αναβαθμίζοντας τον εκθεσιακό χαρακτήρα της φετινής διοργάνωσης.

Toyota και Lexus: Το υδρογόνο συναντά την πρίζα. Η Toyota Hellas, σε μια χρονιά ιδιαίτερης σημασίας, με την Ιαπωνία ως Τιμώμενη Χώρα συμμετέχει ως Χρυσός Χορηγός του Japan Pavilion. Η ελληνική εταιρεία προσέγγισε τη ΔΕΘ με το concept «THE LOOM | Weaving Tomorrow. Since 1926.», και αποτίνει φόρο τιμής στον αυτόματο αργαλειό του ιδρυτή Sakichi Toyoda.

Στο ειδικά σχεδιασμένο περίπτερο των 300 τ.μ. στη 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, προβάλει τη στρατηγική multi-pathway, το όραμα Mobility for All και τη συμμετοχή της ηγεσίας της Toyota Motor Europe. Εκεί η γιαπωνέζικη φίρμα αναδεικνύει τις τεχνολογίες και τις ιδέες που διαμορφώνουν την επόμενη ημέρα της κινητικότητας. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκεται και το Toyota Hilux FCEV, ένα εντυπωσιακό πρωτότυπο pick-up κυψελών καυσίμου που κινείται με υδρογόνο, αναδεικνύοντας τεχνολογίες μηδενικών ρύπων για βαρέα οχήματα. Η ηλεκτρική γκάμα εκπροσωπείται δυναμικά από το νέο C-HR+ και το πολυτελές αμιγώς ηλεκτρικό SUV, Lexus RZ 350e.

Nissan: Η αστική κινητικότητα αλλάζει ρεύμα. Η Νικ. Ι. Θεοχαράκης εγκαταστάθηκε στο Περίπτερο 13 με πλήρη ανάπτυξη της γκάμας της. Η σημαντικότερη είδηση είναι η παρουσία του ολοκαίνουριου, αμιγώς ηλεκτρικού Nissan Micra, το οποίο αποτελεί την πιο φρέσκια προσθήκη της μάρκας και προσελκύει τα βλέμματα του κοινού. Το νέο Nissan Micra σηματοδοτεί με την 6η γενιά, ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία ενός από τα πιο θρυλικά μοντέλα της Nissan στην Ευρώπη. Το Nissan Juke ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα compact crossovers της αγοράς, συνεχίζει να ξεχωρίζει χάρη στο μοντέρνο σχεδιασμό και τον δυναμικό χαρακτήρα του και το Nissan Qashqai, το μοντέλο που δημιούργησε την κατηγορία των crossovers στην Ευρώπη και έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο επιτυχημένα μοντέλα της Nissan, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια στην ιστορία της μάρκας.

Η Nissan ολοκληρώνει την ιαπωνική της εκπροσώπηση προβάλλοντας τους εξωλέμβιους κινητήρες της Suzuki Marine.

Mazda: Σπορ κληρονομιά και ηλεκτρικές πρεμιέρες.

Σε μία χρονιά ιδιαίτερης σημασίας, καθώς η Ιαπωνία αποτελεί την Τιμώμενη Χώρα της φετινής ΔΕΘ, η Mazda συμμετέχει στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και παρουσιάζει για πρώτη φορά το CX-6e. Η Mazda μεταφέρει στη Θεσσαλονίκη μία σύγχρονη έκφραση της ιαπωνικής κουλτούρας στην αυτοκίνηση. Ακρίβεια, αρμονία, τεχνολογική εξέλιξη και προσήλωση στη λεπτομέρεια, αποτελούν στοιχεία που χαρακτηρίζουν εδώ και δεκαετίες τη Mazda και βρίσκουν σήμερα νέα έκφραση μέσα από δύο διαφορετικά, αλλά εξίσου σημαντικά μοντέλα.

Το δεύτερο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της φίρμας πλαισιώνεται από το νέας γενιάς CX-5, δείχνοντας τη μετάβαση της μάρκας στη νέα εποχή. Στη ΔΕΘ είδαμε και το νέο Mazda CX-5, τη νέα γενιά ενός από τα πλέον επιτυχημένα SUV στην ιστορία της ιαπωνικής φίρμας.

Honda: H Honda (Όμιλος Σαρακάκη) παίζει με το συναίσθημα και τη σπορ κληρονομιά, παρουσιάζοντας σε πρωταγωνιστική θέση το νέο Prelude – ένα εμβληματικό όνομα που επιστρέφει πλήρως εναρμονισμένο με τις σύγχρονες τεχνολογικές επιταγές. Πέρα από τα επιβατικά ΙΧ, ο εξηλεκτρισμός αγκαλιάζει και τις μαζικές μεταφορές. Στην έκθεση παρουσιάζεται ένα νέο, αμιγώς ηλεκτρικό λεωφορείο 7 μέτρων, σχεδιασμένο για δημοτικές και σχολικές μεταφορές, το οποίο υπόσχεται αυτονομία 360 χιλιομέτρων με μιάμιση ώρα φόρτισης.

Για όσους, ωστόσο, αναζητούν την πιο άμεση επαφή με την οδηγική δράση, η πίστα καρτ Circuit 27 στο χώρο της έκθεσης υπενθυμίζει ότι το συναίσθημα των αγώνων παραμένει αναπόσπαστο κομμάτι της αυτοκίνησης. Η 90ή ΔΕΘ αποδεικνύει πως, όταν υπάρχει ένα ισχυρό θεματικό αφήγημα, οι παραδοσιακές εκθέσεις μπορούν να μετατραπούν σε κόμβους καινοτομίας. Η ιαπωνική παρουσία δεν προσέφερε απλώς μια αφορμή για εμπορική προβολή, αλλά έφερε στο κατώφλι της Θεσσαλονίκης τις τεχνολογίες που θα οδηγήσουμε την επόμενη δεκαετία.

Το ηλεκτρικό e-C3 της Citroën είναι για το μήνα Αύγουστο ο πρωταθλητής της ηλεκτροκίνησης. Το e-C3 «έσπασε» τα κοντέρ στις ταξινομήσεις. Η γαλλική αυτοκινητοβιομηχανία κατάφερε το σπάνιο επίτευγμα να ηγηθεί της αγοράς των αμιγώς ηλεκτρικών (BEV) σε δύο διαφορετικά μέτωπα: τα επιβατικά και τα επαγγελματικά. Μεγάλος νικητής το νέο e-C3, που σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση των προτιμήσεων, μετατρέποντας τον στρατηγικό σχεδιασμό της μάρκας, σε αδιαμφισβήτητη εμπορική κυριαρχία.

Στο Top 3 των premium ηλεκτρικών μαρκών στην Ελλάδα βρέθηκε τον Ιούλιο η κινέζικη εταιρεία Zeekr, ενώ στο επτάμηνο Ιανουαρίου–Ιουλίου, κατέλαβε την 4η θέση μεταξύ των premium BEV μαρκών. Στην ελληνική αγορά κερδίζει έδαφος. Απόδειξη είναι οι ταξινομήσεις του Ιουλίου. Η premium μάρκα αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων κατέλαβε την 3η θέση μεταξύ των premium BEV μαρκών στην Ελλάδα, καταγράφοντας μερίδιο που ξεπέρασε το 11% στην συγκεκριμένη κατηγορία. Η επίδοση αυτή επιβεβαιώνει τη δυναμική που έχει αναπτύξει η Zeekr στην ελληνική αγορά και την αυξανόμενη αποδοχή των μοντέλων της από το κοινό. Παράλληλα, για το διάστημα Ιανουάριος–Ιούλιος, η Zeekr βρίσκεται στην 4η θέση μεταξύ των premium BEV μαρκών, ενώ έχει ήδη ξεπεράσει τις 100 ταξινομήσεις μέσα στο 2026.

Nissan: Στο Golden Hall έως το τέλος Σεπτεμβρίου, το νέο Μicra που μαγνητίζει με τις συμπαγείς διαστάσεις και τη δυναμική σχεδίαση. Στο εσωτερικό, ο σύγχρονος και ποιοτικός σχεδιασμός συνδυάζεται με δύο οθόνες 10,1’’ με ενσωματωμένη τη σουίτα Google, αναβαθμίζοντας σημαντικά την καθημερινή εμπειρία οδήγησης. Το νέο Nissan Micra διατίθεται με δύο επιλογές μπαταρίας, 40 kWh και 52 kWh, προσφέροντας αυτονομία έως 317 χλμ. και 416 χλμ. αντίστοιχα. Παράλληλα, η δυνατότητα ταχείας φόρτισης επιτρέπει την ανάκτηση έως και 100 χλμ. αυτονομίας σε μόλις 8 λεπτά.

Στην Έκθεση Αυτοκινήτου στο Παρίσι θα δούμε το νέo smart #2 που με τη συνεργασία της Sennheiser αναβαθμίζουν την ηχητική εμπειρία στην κατηγορία των ultra-compact αυτοκινήτων. Μετά την παρουσίαση του Sennheiser Signature Sound System στo smart #5, ο κορυφαίος γερμανικός ειδικός στον ήχο, γίνεται ο επίσημος συνεργάτης της smart για το νεότερο μοντέλο της, μεταφέροντας την τεχνογνωσία του στον ήχο στο νέο αμιγώς ηλεκτρικό διθέσιο μοντέλο της μάρκας.

Στον Όμιλο Σπανός εντάχθηκε ο καλός συνάδελφος δημοσιογράφος Αναστάσης Γαλάνης ο οποίος ανέλαβε χρέη PR Manager. Ο Αναστάσης Γαλάνης γνωρίζοντας από πρώτο χέρι τόσο το δημοσιογραφικό ρεπορτάζ, όσο και τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της καθημερινής επικοινωνίας, ανέλαβε -εκτός των άλλων- το δύσκολο ρόλο της επικοινωνίας με τους δημοσιογράφους του ειδικού τύπου. Μετά την ανακοίνωση του Ομίλου Σπανός ο Αναστάσης Γαλάνης έγραψε χαρακτηριστικά: «Πλέον το νέο κεφάλαιο βρίσκεται μακριά από τις αίθουσες σύνταξης. Θα συνεχίσει όμως να γράφεται μέσα στον μαγικό κόσμο του αυτοκινήτου, αυτή τη φορά από την πλευρά των δημοσίων σχέσεων, ως PR Manager στον Όμιλο εταιρειών Σπανός. Από μια άλλη θέση, λοιπόν, αλλά με την ίδια θέρμη για ένα αντικείμενο που δεν φανταζόμουν να αγαπήσω τόσο. Το αυτοκίνητο.»