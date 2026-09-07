Το τεταμένο κλίμα του συνεχιζόμενου πολέμου φαίνεται πως μεταφέρθηκε σε ένα τουριστικό θέρετρο της Τουρκίας, καθώς άγριος καβγάς ξέσπασε ανάμεσα σε Ρώσους και Ουκρανούς παραθεριστές.

Το επεισόδιο σημειώθηκε σε υπερπολυτελές ξενοδοχείο 5 αστέρων στην περιοχή Παγιαλάρ (Payallar) της Αλάνια, στην επαρχία της Αττάλειας. Σύμφωνα με τις αναφορές, αυτό που ξεκίνησε ως μια απλή λεκτική αντιπαράθεση στη σκιά της σύγκρουσης μεταξύ των δύο χωρών, δεν άργησε να βγει εκτός ελέγχου και να κλιμακωθεί σε σωματική συμπλοκή. Οι εμπλεκόμενοι αντάλλαξαν μπουνιές, σπρωξιές και κλωτσιές. Μάλιστα, κάποιοι έπιασαν μέχρι και σκαμπό, με σκοπό να τα πετάξουν.

Η ένταση χτύπησε «κόκκινο», αναγκάζοντας τους υπαλλήλους του ξενοδοχείου να επέμβουν άμεσα για να χωρίσουν τις δύο πλευρές και να βάλουν τέλος στο επεισόδιο. Μετά από μεγάλη προσπάθεια, το προσωπικό κατάφερε τελικά να κατευνάσει τα πνεύματα.

Οι σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν μπροστά στα μάτια άλλων πελατών του ξενοδοχείου, οι οποίοι παρακολουθούσαν αποσβολωμένοι, ενώ αρκετοί ήταν εκείνοι που κατέγραψαν το περιστατικό με τις κάμερες των κινητών τους τηλεφώνων.

Από την πλευρά της, η διεύθυνση του τουριστικού καταλύματος έχει ήδη ξεκινήσει εσωτερική έρευνα προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.