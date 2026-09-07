Μία ανείπωτη οικογενειακή τραγωδία εκτυλίχθηκε το πρωί του Σαββάτου 5 Σεπτεμβρίου, στον αυτοκινητόδρομο Α3, στο ύψος μεταξύ Romainville και Montreuil, στην περιοχή Seine-Saint-Denis, στο Παρίσι.

Ένας 63χρονος πατέρας και ο 27χρονος γιος του έχασαν ακαριαία τη ζωή τους, όταν η πράσινη ενοικιαζόμενη Lamborghini Aventador στην οποία επέβαιναν, μετατράπηκε σε άμορφη μάζα σιδερικών, μετά από σφοδρή σύγκρουση.

Το πολυτελές supercar, το οποίο κινούνταν με ταχύτητα που σύμφωνα με αναφορές άγγιζε τα 200 χλμ./ώρα —υπερβαίνοντας κατά πολύ το επιτρεπόμενο όριο— συγκρούστηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες με άλλο επιβατικό όχημα.

Η ένταση της πρόσκρουσης ήταν τόσο βίαιη που το supercar κόπηκε στα δύο και τυλίχθηκε αμέσως στις φλόγες. Ο 63χρονος οδηγός εκτοξεύθηκε από την καμπίνα του αυτοκινήτου βρίσκοντας ακαριαίο θάνατο, ενώ ο 27χρονος γιος του εγκλωβίστηκε στη θέση του συνοδηγού και απανθρακώθηκε.

Από τη σύγκρουση, το δεύτερο εμπλεκόμενο όχημα ανατράπηκε και κατέληξε αναποδογυρισμένο στο μέσο του οδοστρώματος. Οι τέσσερις επιβαίνοντες σε αυτό τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, με την κατάσταση της υγείας τους να κρίνεται εκτός κινδύνου.

Σοκαριστικό βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνουν τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν, με πυκνούς μαύρους καπνούς να καλύπτουν τον ουρανό πάνω από το κατεστραμμένο όχημα.

Η Εισαγγελία του Bobigny έχει ήδη ξεκινήσει προανάκριση για την πλήρη διαλεύκανση των αιτίων και των συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη το πολύνεκρο δυστύχημα.