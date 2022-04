MotoGP Αργεντινής: Σε ρυθμό τάνγκο ο Aleix Espargaro, πρώτη pole position για την Aprilia

Επιμέλεια: Γιάννης Πετρόχειλος

Έπειτα από όλα τα προβλήματα με την καθυστέρηση του αεροπλάνου που μετέφερε κιβώτια εξαρτημάτων από την Ο Pecco Bagnaia με την εργοστασιακή Ducati θα εκκινήσει από την 14η θέση.Ινδονησία στην Αργεντινή και την ματαίωση της δράσης την Παρασκευή, οι αναβάτες του MotoGP δεν μας απογοήτευσαν και χάρισαν άφθονο θέαμα το Σάββατο στην πίστα Termas de Rio Hondo. Στις κατατακτήριες δοκιμές είχαμε αρκετές εκπλήξεις και ένταση με την Aprilia να είναι εκείνη που κατάκτησε την κορυφή.

Ο Aleix Espargaro σε όλες τις δοκιμές του Σαββάτου φάνηκε πολύ φορμαρισμένος και έφτασε στις κατατακτήριες με τεράστια αυτοπεποίθηση. Στην τελευταία του προσπάθεια έκανε τα πάντα σωστά και με χρόνο 1:37.688 κατάφερε να πάρει την pole position. Αυτή είναι η πρώτη pole position για τον Ισπανό και η πρώτη pole position για την Aprilia στη σύγχρονη εποχή των τετράχρονων MotoGP. Την Κυριακή ίσως έχουμε ακόμα περισσότερες πρωτιές από την Aprilia στον αγώνα.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο Jorge Martin με την Pramac Ducati ο οποίος συνεχίζει να εντυπωσιάζει παρότι Ο νικητής του αγώνα της Ινδονησίας Miguel Oliveira βρέθηκε μόλις στην 16η θέση!δεν έχει καταφέρει να σκοράρει βαθμούς μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα. Την τελευταία θέση της πρώτης σειράς του grid συμπλήρωσε ο Luca Marini με την Ducati της ομάδας του Valentino Rossi δείχνοντας εξαιρετικό ρυθμό σε όλες τις δοκιμές του Σαββάτου. Από τη δεύτερη σειρά του grid θα εκκινήσουν οι Pol Espargaro (Honda), Maverick Vinales (Aprilia) και Fabio Quartararo (Yamaha) με τον πρωταθλητή του 2021 στον γρήγορο γύρο του να παρεμποδίζεται από τον Jack Miller και να χάνει την ευκαιρία για ένα καλύτερο αποτέλεσμα.

The Aprilia boys came to play in 2022 🤜🤛#ArgentinaGP 🇦🇷 pic.twitter.com/tOWoWywWOl