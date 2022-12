Ακολουθώντας τα μονοπάτια του Αϊντάχο με μια KTM 890 Adventure R

Επιμέλεια: Θάνος Κυλάφης

Ο Chris Birch μας δείχνει πώς γίνεται σε αυτό του το βίντεο στο Αϊντάχο. Μαζί με τους φίλους του, ο Birch ανέβηκε στη μοτοσυκλέτα του για να αντιμετωπίσει χωματόδρομους και άγνωστα μονοπάτια.

Αν δεν το γνωρίζετε ήδη, ο Chris Birch είναι ένας διάσημος προπονητής off road και δημιουργός του "Say No To Slow", μια "διαδικτυακή σειρά προπονήσεων δεκαοκτώ επεισοδίων [που] έχει σχεδιαστεί για να μεταφέρει στους αναβάτες off road μοτοσυκλετών τις βασικές και απαραίτητες ικανότητες, όπως η σωστή θέση οδήγησης, το στήσιμο της μοτοσυκλέτας, οι στροφές, οι λόφοι, η επιλογή γραμμής, καθώς και οι διαβάσεις με εμπόδια, τα άλματα, οι σούζες και οι τεχνικές enduro".



Επιπλέον, ο Birch είναι αναβάτης KTM και για το μικρό του ταξίδι περιπέτειας στα βουνά του Αϊντάχο, χρησιμοποίησε την KTM 890 Adventure R, μια μοτοσυκλέτα που πολλοί αναβάτες θεωρούν ως μια από τι καλύτερες ADV εκτός δρόμου που κυκλοφορεί σήμερα στην αγορά. Ενώ άλλες μοτοσυκλέτες μπορεί να είναι «καλύτερες», ο Birch έκανε πολύ καλή δουλειά στο να περάσει από μερικές δύσκολες διαδρομές με τους φίλους του με μερικές off road μοτοσυκλέτες προετοιμασμένες για περιπέτεια.



Το βίντεο ξεκινά πιο απλά, με έναν φαρδύ χωματόδρομο. Μερικά χιλιόμετρα μετά, το γκρουπ αποφάσισε να πάρει μερικά άγνωστα μονοπάτια για να εξερευνήσει λίγο περισσότερο. Ο Birch δήλωσε ότι η επιλογή μεταξύ εύκολου χωματόδρομου και άγνωστων μονοπατιών ήταν μια «εύκολη απόφαση», μια δήλωση που δεν γίνεται συνήθως από μοτοσικλετιστές με μικρότερη εμπειρία.

Προχωρώντας λίγο προς τα εμπρός θα δείτε πόσο τρελά γίνονται τα πράγματα στην παράκαμψη του Birch με τους φίλους του. Ακόμη και οι off road μοτοσυκλέτες δυσκολεύτηκαν στις ανηφόρες και στα μονοπάτια. Ο Birch έμοιαζε σαν να παλεύει με το βάρος της μοτοσυκλέτας, αλλά ήταν μια πρόκληση στην οποία μπορούσε να ανταπεξέλθει.

Ο Birch περνάει μέσα από τόνους βρωμιάς, λάσπης και βράχων, τόσο πολύ που η KTM αποφάσισε να "ξαπλώσει" στο χώμα στη μέση της διαδρομής. Συνολικά, το βίντεο είναι αρκετά διασκεδαστικό, με τον Birch να παρέχει κυρίως μονολεκτικό σχολιασμό παντού. Συνδυάστε το με την εκπληκτική θέα και την οδήγηση σε επαγγελματικό επίπεδο, και είναι πιθανό να κάνει οποιονδήποτε να θέλει να ανέβει σε μοτοσυκλέτα και να ακολουθήσει μερικά μονοπάτια.