H Pirelli γιορτάζει 20 χρόνια στα WorldSBK

του Δημήτρη Διατσίδη

Η συνεργασία με τη μεγαλύτερη διάρκεια στο motorsport είναι αυτή βάσει της οποίας έχουν γίνει 2.9 εκατομμύρια χλμ με τα λάστιχα της Pirelli, περίπου 8 φορές η απόσταση της γης από το φεγγάρι!

Και με την περίσταση του πέμπτου γύρου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα SBK, που φέτος ονομάζεται “Pirelli Emilia-Romagna” και γίνεται στην πίστα του Misano, η Pirelli γιορτάζει τα 20 χρόνια της συνεργασίας με το FIM Superbike World Championship.





Η συνεργασία ξεκίνησε το 2004 με τη βασική φιλοσοφία της Pirelli να είναι ο ισχυρός συνδετικός κρίκος μεταξύ των μοτοσυκλετών που βασίζονται σε αυτές της παραγωγής και των προϊόντων που εξελίσσονται για αυτές. Έτσι τα ελαστικά της παραγωγής δεν είναι πρωτότυπα, αλλά μπορούν να αγοραστούν από όλους τους μοτοσυκλετιστές σε όλον τον κόσμο. Το ισοτρικό λογότυπο της εταιρίας λέει: "We sell what we race, we race what we sell" (πουλάμε αυτό με το οποίο αγωνιζόμαστε, αγωνιζόμαστε με αυτό που πουλάμε).

Σε αυτήν την πορεία των 20 χρόνων γεννήθηκαν τα DIABLO Superbike και DIABLO Supercorsa, τα οποία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα χρησιμοποίησαν 1438 οδηγοί, σε 1105 αγώνες, κάνοντας συνολικά 18.891 γύρους και 2.9 εκατομμύρια αγωνιστικά χιλιόμετρα. Ανάμεσα στους οδηγούς που έγραψαν ιστορία είναι και οι 11 Παγκόσμιοι Πρωταθλητές με την Pirelli, οι: James Toseland, Troy Corser, Troy Bayliss, Ben Spies, Max Biaggi, Carlos Checa, Tom Sykes, Sylvain Guintoli, Jonathan Rea, Toprak Razgatlioglu και ο Álvaro Bautista.

Ο επικεφαλής όλα αυτά τα χρόνια, ο Giorgio Barbier δήλωσε:

“Το Motorsport είναι μέρος του DNA μας και με το Superbike World Championship καταφέραμε να συνδυάσουμε την πίστα με το δρόμο. Αυτοί που διαλέγουν Pirelli για τη μοτοσυκλέτα τους, πρέπει να ξέρουν ότι δεν αγοράζουν απλά ένα στρογγυλό μαύρο λάστιχο, αλλά το αποτέλεσμα 20 χρόνων εμπειρίας και συνεχούς τεχνολογικής εξέλιξης που έκανε η Pirelli, χάρις στη συνεργασία με την Dorna και την FIM, τους οδηγούς και τις ομάδες.”