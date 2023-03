Νέα φωτογραφική έκθεση για τη μοτοσυκλέτα και το αυτοκίνητο από την Rachael Clegg

Επιμέλεια: Θάνος Κυλάφης

Η συγγραφέας και εικαστικός του μηχανοκίνητου αθλητισμού, Rachael Clegg, είναι έτοιμη να ανοίξει τις πόρτες για την τελευταία της έκθεση, καθώς το «The Thrill of It» ξεκινά τον Απρίλιο.

Η συλλογή εικόνων μηχανοκίνητου αθλητισμού από τον κόσμο των δύο και των τεσσάρων τροχών καλύπτει μερικές από τις πιο διάσημες ιστορίες αγώνων από το Isle of Man TT και το Nürburgring. Κάθε μία από τις εικόνες της συλλογής είναι ασπρόμαυρη και τοποθετείται στην πραγματική τοποθεσία όπου έλαβε χώρα μια ιστορική αγωνιστική στιγμή.

Η ίδια η Clegg εμφανίζεται στη σειρά φωτογραφιών και παραδέχτηκε ότι η λήψη τους περιλάμβανε έναν συγκεκριμένο «κίνδυνο».



"Πολλές από τις λήψεις είναι τραβηγμένες σε δρόμους που υπήρχε κίνηση με το ίδιο το TT να λαμβάνει χώρα σε δημόσιους δρόμους, επομένως υπάρχει μια αίσθηση κινδύνου και για το έργο", παραδέχτηκε η καλλιτέχνης. "Απολαμβάνω την άτακτη αλληλεπίδραση με το γυμνό και την ιστορία πίσω από κάθε εικόνα".

Η Clegg είναι λάτρης του μηχανοκίνητου αθλητισμού, με τον πατέρα και τον παππού της να αγωνίζονται στο Isle of Man TT. Αυτή η ανατροφή έχει εμπνεύσει τα καλλιτεχνικά της έργα, με το πρώτο της βιβλίο «Rachael Clegg Book 1: the Isle of Man TT» και τη διάσημη φωτογραφική της σειρά «Milestones» να λαμβάνουν ευρεία αναγνώριση.

Το έργο της Rachael θα εκτίθεται στην Proud Gallery από τις 15 Απριλίου έως τις 22 Απριλίου 2023, 32 John Adam St, Λονδίνο WC2N 6BP. Η είσοδος στην έκθεση είναι δωρεάν και δεν απαιτείται προκράτηση. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.