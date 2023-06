On board βίντεο από το Isle of Man - Τον πιο επικίνδυνο αγώνα του κόσμου

Γράφει ο Θάνος Κυλάφης

To Isle of Man TT είναι ένας αγώνας μοτοσυκλέτας που ξεκίνησε στη Νήσο Μαν, που βρίσκεται ανάμεσα στην Αγγλία και τη Βόρεια Ιρλανδία, το 1907 και από τότε αποτελεί σταθερή σημείωσγη στο ημερολόγιο όλων όσων είναι λάτρεις της μοτοσυκλέτας.



Η διαδρομή των 60,7 χιλιομέτρων περνάει μέσα από τους δημόσιους δρόμους του νησιού (οι οποίοι είναι προφανώς κλειστοί στην κυκλοφορία) και αυτό οδηγεί σε στιγμιότυπα που κόβουν την ανάσα, καθώς οι αναβάτες κινούνται συνεχώς στο όριο και στο τέλος του δρόμου δεν υπάρχει αμμοπαγίδα και προστατευτικοί αερόσακοι, αλλά η πέτρινη μάντρα του αντίστοιχου...Μπάρμπα Μήτσου.



Αυτό βεβαίως κάνει το Isle of Man TT έναν από τους πιο επικίνδυνους αγώνες που υπάρχουν στον κόσμο, με 283 ανθρώπους (από αναβάτες μέχρι κριτές και θεατές) να έχουν χάσει τη ζωή τους από το 1911 μέχρι το 2022.

Η αδρεναλίνη που νιώθουν αυτοί οι αναβάτες είναι απίστευτη και οι ίδιοι γνωρίζουν πολύ καλά τα ρίσκα που περιέχει αυτό το σπορ. Γνωρίζουν πολύ καλά κάθε φορά που ξεκινάνε για το Isle of Man ότι μπορεί να μην επιστρέψουν. Είναι σίγουρα μια ειδική κάστα ανθρώπων και το αποδεικνύουν αυτό κάθε χρονιά.



Τo Isle of Man TT του 2023 ξεκίνησε και παρακάτω μπορείτε να δείτε ένα βίντεο on board, το οποίο είναι το πιο κοντινό που μπορούμε να βιώσουμε εμείς οι "κοινοι θνητοί" από την τρέλα του Isle of Man.