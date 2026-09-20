του Δημήτρη Διατσίδη

Ο #89 παίρνει ξανά το προβάδισμα στο πρωτάθλημα MotoGP από τον δεύτερο Marc Marquez, ενόψει του GP της Κυριακής, σε ένα δραματικό Tissot Sprint στην Αυστρία.

Από την 1η θέση στη στροφή 1, στην 9η στον πρώτο γύρο και ξανά στην 1η στην καρό σημαία. Ο Jorge Martin (Aprilia Racing) πραγματοποίησε μια εκπληκτική επιστροφή για να επικρατήσει σε ένα δραματικό Σάββατο στο Grand Prix Αυστρίας Qatar Airways, καθώς ο Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) έχασε μια φαινομενικά σίγουρη νίκη με πτώση στους τελευταίους γύρους. Στο βάθρο του Sprint μαζί με τον Martin ανέβηκαν οι δύο βασικοί αντίπαλοί του στη μάχη του Τίτλου, Marc Marquez (Ducati Lenovo Team) και Marco Bezzecchi (Aprilia Racing), καθώς πλέον όλα τα βλέμματα στρέφονται στο Κυριακάτικο θρίλερ του Spielberg.

MARTIN ΚΑΙ MARC MARQUEZ ΣΕ ΜΑΧΗ

Πριν από αυτό, όμως, ας δούμε πώς εξελίχθηκε το Sprint… Από την εντυπωσιακή πρώτη σειρά εκκίνησης, ο Martin πήρε την πρωτοπορία μπροστά από τον Marc Marquez, όμως ο αναβάτης της Aprilia άνοιξε τη γραμμή στην έξοδο, δίνοντας στον Παγκόσμιο Πρωταθλητή την ευκαιρία να διεκδικήσει την πρωτοπορία προς τη στροφή 2α. Και οι δύο φρέναραν αργά, με τον Marquez να έχει την εσωτερική γραμμή. Καθώς κανείς από τους δύο δεν ήθελε να κάνει πίσω, ήταν ο Martin αυτός που έχασε τη μάχη. Στην εξωτερική, ο Martin δεν βρέθηκε στην ιδανική θέση, χάνοντας όλη την ταχύτητα και την επιτάχυνσή του στη μέση της στροφής. Έτσι, ενώ μπήκε πρώτος στη στροφή 1, μέχρι τη στροφή 3 είχε υποχωρήσει στην 9η θέση.

Ο Marc Marquez, όμως, δεν έμεινε για πολύ στην πρωτοπορία. Στη στροφή 3, ο #93 άνοιξε ελαφρώς τη γραμμή, αφήνοντας την πόρτα ανοιχτή στον Acosta, τον συναθλητή του από το 2027, να περάσει και να πάρει την πρωτοπορία. Αμέσως μετά, ο #37 άνοιξε γκάζι και άρχισε να χτίζει διαφορά, η οποία γρήγορα έφτασε το ένα δευτερόλεπτο.

Στην 3η θέση βρισκόταν εκείνη τη στιγμή ο Bezzecchi, που ακολουθούσε από κοντά τον Marc Marquez, ενώ ο άλλος Marquez, Alex Marquez (BK8 Gresini Racing MotoGP), ήταν στην 4η.

Η ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΞΕΚΙΝΑ

Μετά τον σχετικά καταστροφικό πρώτο γύρο, ο Martin ξεκίνησε μια εντυπωσιακή αντεπίθεση. Πέρασε διαδοχικά τους Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing), Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team), Ai Ogura (SuperFile Trackhouse MotoGP Team) και στη συνέχεια τον Alex Marquez, ανεβαίνοντας στην 4η θέση μέχρι τον 5ο γύρο. Στη στροφή 1 του 7ου γύρου, από τους 14 συνολικά, ο Martin έκανε την κίνησή του από την εσωτερική στον συναθλητή του, Bezzecchi, και ανέβηκε στην 3η θέση. Επόμενος στόχος: ο αντίπαλός του στη μάχη του Τίτλου, Marc Marquez.

Και στη στροφή 1, ακριβώς έναν γύρο μετά την εξαιρετική του προσπέραση στον Bezzecchi, ο Martin έκανε το ίδιο και στον Marc Marquez. Μια επιθετική αλλά καθαρή κίνηση έφερε τον Martin στη 2η θέση και, με τον Acosta να βρίσκεται 2.8 δευτερόλεπτα μπροστά, βασική του προτεραιότητα ήταν πλέον να κρατήσει πίσω του τους Marc Marquez και Bezzecchi – και να μην ξεπεράσει ξανά τα όρια της πίστας, καθώς κάτι τέτοιο θα του επέφερε ποινή μεγάλου γύρου, αφού είχε ήδη δεχθεί προειδοποίηση.

Ο ACOSTA ΧΑΝΕΙ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΜΕ ΠΤΩΣΗ

Όλα έδειχναν εύκολα για τον Acosta, που όδευε προς τη δεύτερη νίκη του σε Sprint φέτος, μέχρι τη στιγμή που έκανε ένα αβίαστο λάθος στη στροφή 2α, τρεις γύρους πριν από το τέλος. Κι όμως! Με προβάδισμα δύο δευτερολέπτων στην έδρα της KTM, ο Acosta έχασε το μπροστινό και έπεσε. Ο Ισπανός μπήκε στο σικέιν με υπερβολική ταχύτητα και, καθώς παρέμεινε αποφασισμένος να κρατήσει την KTM πλαγιασμένη στη στροφή, το μπροστινό μέρος έχασε την πρόσφυση. Ο Acosta έχασε μέσα από τα χέρια του μια διαφαινόμενη νίκη, χαρίζοντας την πρωτοπορία του Sprint στον Martin. Αυτό είναι το MotoGP! “Για μια στιγμή έχασα την αυτοσυγκέντρωσή μου”, είπε αργότερα ο Ισπανός!

ΤΟ ΒΑΘΡΟ ΚΑΙ ΟΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ

Έτσι, σε αντίθεση με τον Acosta, ο πρωτοπόρος του πρωταθλήματος δεν έκανε κανένα λάθος. Ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής του 2024 πραγματοποίησε μια εκπληκτική εμφάνιση και πήρε 12 πολύτιμους βαθμούς, που μπορεί να αποδειχθούν καθοριστικοί, ενώ οι Marc Marquez και Bezzecchi, οι τρεις πρώτοι στη βαθμολογία του πρωταθλήματος, συμπλήρωσαν το βάθρο κατακτώντας το ασημένιο και το χάλκινο μετάλλιο αντίστοιχα.

Η επιστροφή του Ogura μετά τον τραυματισμό του, τού χάρισε μια εξαιρετική 4η θέση στο Sprint, ενώ ο Alex Marquez επικράτησε του Bagnaia για μόλις 6 δέκατα, με τους δύο αναβάτες της Ducati να τερματίζουν στην 5η και 6η θέση αντίστοιχα. Ο Johann Zarco (Castrol Honda LCR) ήταν ο κορυφαίος αναβάτης της HRC στην 7η, ενώ οι Fermin Aldeguer (BK8 Gresini Racing MotoGP) και Binder πήραν τους τελευταίους βαθμούς του Σαββάτου, στην 8η και 9η θέση αντίστοιχα.

Στο MotoGP δεν τελειώνει τίποτα μέχρι να πέσει η καρό σημαία, και η KTM μαζί με τον Acosta θα προσπαθήσουν τώρα να αφήσουν πίσω τους το δράμα του Σαββάτου και να παρουσιάσουν κάτι ανάλογο – χωρίς την πτώση, φυσικά – στο Grand Prix της Κυριακής.

Αναμονή για περισσότερη δράση από το MotoGP, με τον Martin να προηγείται πλέον του Marc Marquez κατά 3 βαθμούς σε αυτή την αδιάκοπη και συναρπαστική μάχη για τον Τιτλο.

ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ από το Sprint του Αυστριακού GP: Δείτε εδώ αναλυτικά τα αποτελέσματα