Ανανεώνεται χρωματικά η γκάμα των Triumph το 2023

Επιμέλεια: Γιάννης Πετρόχειλος

Η Triumph έκανε πράγματα και θαύματα το 2022 παρουσιάζοντας πάρα πολλά και σημαντικά μοντέλα σε πολλές κατηγορίες. Είδαμε το Speed Triple 1200RR και το νέο Tiger Sport 660, ενώ παρακολουθήσαμε και το κορυφαίο Tiger 1200 να προστίθεται στην γκάμα της βρετανικής φίρμας. Για το 2023 η Triumph έχει ήδη να φρεσκάρει πολλά από τα μοντέλα της προσθέτοντας νέους χρωματισμούς και μικρές - ουσιαστικές αναβαθμίσεις.

Orange is the new black!

Στην γκάμα των Tiger 900 GT και GT Pro η Triumph προσθέτει για το 2023 μια νέα διχρωμία η οποία αποτελείται από μπλε ρεζερβουάρ και εμπρός φτερό με σκούρα γκρι σέλα και καλύμματα ψυγείου. Στην περίπτωση των Tiger 900 Rally και Rally Pro στις υπάρχουσες εκδόσεις προστίθεται η Sandstorm. Στο μικρότερο αδερφάκι της οικογένειας, το Tiger 850 Sport, η Triumph βάζει τον πορτοκαλί χρωματισμό δίπλα στους υπάρχοντες κόκκινο και μπλε.

Το κορυφαίο naked της μάρκας, Speed Triple 1200RS αποκτά έναν νέο χρωματισμό πορτοκαλί, ενώ τα μικρότερα Street Triple 765RS και R αποκτούν την έκδοση Carbon Black για τη νέα χρονιά. Πορτοκαλί χρωματισμό για το 2023 αποκτά και το Trident 660, ενώ στην γκάμα των Rocket 3 (R και GT) έχουμε την προσθήκη των ματ ασημί, μαύρου και κόκκινου συνδυασμού.

Όλα τα μοντέλα της Triumph μπορείτε να τα βρείτε στο δίκτυο συνεργατών της βρετανικής φίρμας. Ανάμεσά τους επίσης θα βρείτε το εντυπωσιακό Tiger 1200, όπως και την γκάμα των κλασικών, ρετρό μοτοσικλετών Bonneville, Scrambler και Speed Twin.

