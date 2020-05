Harley-Davidson Athena: Μεγάλη διάκριση στο King of Kings 2020 

Ο «Γρύπας» κατέκτησε το Αργυρό (1st Runner Up) μετάλλιο στο King of Kings, τον μεγαλύτερο διαγωνισμό Customization στον κόσμο!

18 εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι της Harley-Davidson από 12 διαφορετικές χώρες συμμετείχαν στον τελικό γύρο του παγκοσμίως μεγαλύτερου διαγωνισμού custom δημιουργιών από αντιπροσώπους. Αυτοί οι νικητές προηγούμενων εθνικών διαγωνισμών Battle of the Kings διαγωνίστηκαν για τον τίτλο του «King of Kings». Περίπου 50.000 ψήφοι συγκεντρώθηκαν από όλο τον κόσμο για να καθορίσουν την τελική κατάταξη: Mexico HD Queretaro, Greece HD Athena, UK HD Sykes Speed and Custom.

Γερμανία, Αγγλία, Γαλλία, Ισπανία, Πολωνία, Βέλγιο/Ολλανδία/Λουξεμβούργο, Ιαπωνία, Αυστραλία/Νέα Ζηλανδία και Βραζιλία, χώρες με υπερπολλαπλάσιους πληθυσμούς και κορυφαίους customizers νικήθηκαν από την ελληνική συμμετοχή, που πάλεψε μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο για την πρώτη θέση. Η διαφορά μας με το Μεξικό, μια χώρα με πάνω από δεκαπλάσιο πληθυσμό, ήταν ελάχιστη, ενώ η 1η θέση άλλαξε χέρια αρκετές φορές μέσα στις τελευταίες ώρες του διαγωνισμού, που έληξε για την Ελλάδα στις 31/3 στις 24:00, ενώ για το Μεξικό, που κατέκτησε τελικά τον τίτλο, 6 ώρες αργότερα.

Η Harley-Davidson Athena, νικήτρια του διαγωνισμού Battle of The Kings 2016 ανάμεσα σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική (EMEA) με το εμπνευσμένο από την αρχαία θεά Νύχτα δημιούργημά της, ακολούθησε την παράδοση με μια μοτοσικλέτα που προέρχεται από τον μυθικό κόσμο των τεράτων, τον Γρύπα συγκεκριμένα, ένα πλάσμα αμάλγαμα των βασιλέων των ζώων της γης και του ουρανού, του λιονταριού και του αετού. Ο Γρύπας της HD Athena σχεδιάστηκε για να προφυλάξει το πολυτιμότερο όλων των θησαυρών, τη ζωή του αναβάτη του και παρ΄ ότι ένα μυθικό τέρας η διαχρονικότητα και η αποδοχή του από τόσο διαφορετικούς πολιτισμούς μάς θυμίζουν πως μοιραζόμαστε όνειρα και εφιάλτες ενάντια στον χρόνο.

Η δημιουργία του Γρύπα ήταν πολύπλευρη και εκτός από τις επεμβάσεις στη μοτοσικλέτα περιλαμβάνει original μουσική, ειδικό σχεδιασμό στολής του αναβάτη, καθώς και εικαστικά έργα τέχνης που διέπονται όλα από τις αρχές της ελευθερίας, της αλληλεγγύης και της αποδοχής κάθε ανθρώπου, ανεξαρτήτως φυλής, εθνικότητας, σεξουαλικών προτιμήσεων κ.λπ.

Ο μεγάλος τελικός του King of Kings αξιοποίησε τη θρυλική πλατφόρμα Sportster ως βάση για customizing. Από το 1957, το Sportster αποτελεί τον ιδανικό λευκό καμβά για τη δημιουργία custom μοτοσικλετών, ξεπερνώντας με μεγάλη διαφορά κάθε άλλο μοντέλο. Με τις κλασικές του γραμμές, τον ξεχωριστό και γεμάτο χαρακτήρα, κινητήρα Evolution V-Twin, καθώς και με μια τεράστια γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ Harley-Davidson, η δημιουργία της τέλειας bobber, café racer, tracker ή chopper είναι μια πολύ εύκολη διαδικασία.

Για να εμπνευστεί ακόμα περισσότερο ο συναγωνισμός μεταξύ των αντιπροσώπων, οι όροι συμμετοχής, ο διαθέσιμος προϋπολογισμός και τα ανταλλακτικά είχαν πλήρως αρθεί.