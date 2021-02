Η Suzuki Hayabusa των 830 ίππων του Guy Martin

Επιμέλεια: Γιάννης Πετρόχειλος

Δεν έχουν περάσει παρά μόλις λίγες ημέρες από την αποκάλυψη της νέας Suzuki Hayabusa για το 2021 και Η προσπάθεια του Martin θα γίνει στο Elvington Runway.μια άλλη Hayabusa βγήκε πάλι στην επιφάνεια. Πρόκειται για την ειδικά σχεδιασμένη μοτοσικλέτα του Guy Martin, ο οποίος ήδη με αυτή έχει σπάσει ρεκόρ ταχύτητας και θέλει... κι άλλο.

Για 3η φορά ο... ημίτρελος Βρετανός θα επιχειρήσει να σπάσει το δικό του ρεκόρ ταχύτητας στο έδαφος με μοτοσικλέτα (στη Βρετανία) και μάλιστα ισχυρίζεται ότι είναι έτοιμος να... πεθάνει για αυτό. Την προηγούμενη φορά ο Martin είχε πετύχει 453 Km/h με τη Hayabusa των 830 ίππων και τώρα στόχος του είναι τα 482 Km/h.

Άνθρωπος της αδρεναλίνης ο Guy Martin

Ο Martin, γνωστός από την ταινία TT Isle of Man: Closer to the Edge και άλλα επικίνδυνα Στόχος του Guy Martin είναι τα 482 Km/h!πράγματα που κατά καιρούς έχει κάνει, έχει δηλώσει πως δεν αγωνίζεται πλέον στον περίφημο αγώνα Isle of Man διότι είναι πολύ μονότονος(!), ενώ ισχυρίζεται ότι έπειτα από μια προσπάθεια να σπάσει ρεκόρ ταχύτητας δεν κοιμάται για δύο ημέρες.

Ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό πότε και πού θα επιχειρήσει την προσπάθειά του ο Guy Martin, αλλά σίγουρα θα τον παρακολουθούμε για να δούμε τι πρόκειται να πετύχει.

Βίντεο από την πρώτη προσπάθεια του Martin όταν έφτασε τα 413 Km/h!

