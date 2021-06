Μέσα στο 2021 το πρώτο μοντέλο της LiveWire by Harley Davidson

Επιμέλεια: Γιάννης Πετρόχειλος

Τα πρώτα δείγματα γραφής της νέας προσπάθειας της Harley Davidson στο κομμάτι των ηλεκτρικών Περιμέναμε μια πιο προσιτή ηλεκτρική μοτοσικλέτα από τη Harley, αλλά κάτι τέτοιο μάλλον απομακρύνεταιμοτοσικλετών φαίνεται πως είναι πολύ κοντά. Η εταιρεία από το Μιλγουόκι στις αρχές του χρόνου είχε ανακοινώσει τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μάρκας LiveWire η οποία θα ασχολείται αποκλειστικά με τις ηλεκτρικές μοτοσικλέτες της Harley.

Τώρα, όπως δείχνουν οι πληροφορίες, είμαστε κοντά στην πρώτη μοτοσικλέτα που θα βγει με το λογότυπο LiveWire από τη Harley. Σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Αμερική το νέο μοντέλο θα έχει την ονομασία One, όπως το πρώτο μοντέλο της Harley Davidson το 1905. Αρχικά το One είχε δοθεί σε ένα από τα ηλεκτρικά ποδήλατα της Harley το 2020, ωστόσο τώρα όπως όλα δείχνουν θα μετακομίσει στην πρώτη ηλεκτρική μοτοσικλέτα LiveWire.

Το One θα επικεντρωθεί στην αυτονομία και το χαμηλό βάρος

Πολλά στοιχεία για τη μοτοσικλέτα δεν έχουν γίνει γνωστά, ωστόσο σύμφωνα με τα έγγραφα που κατάθεσε η Δεν αποκλείεται η One να είναι μια ηλεκτρική adventure μοτοσικλέταHarley Davidson στην Ομοσπονδία των ΗΠΑ η ισχύς θα είναι κοντά στους 100 ίππους. Θα είναι δηλαδή πολύ κοντά στην ηλεκτρική LiveWire μόνο που εικάζουμε πως θα είναι πιο ελαφριά και σίγουρα πιο αποτελεσματική στην αυτονομία.

Ένα από τα σενάρια που κυκλοφορούν είναι η One να είναι περισσότερο προσανατολισμένη στο χώμα και να μοιάζει αρκετά με τις μοτοσικλέτες που έκαναν το Long Way Up οι Ewan McGregor και Charley Boorman. Οι μοτοσικλέτες τους ήταν LiveWire με αναρτήσεις από το Pan America και χωμάτινα ελαστικά με πιο ομαλή απόδοση του κινητήρα και έμφαση στην αυτονομία. Θα κάνουμε υπομονή μερικούς μήνες ακόμα για να δούμε ολοκληρωμένη την LiveWire One.

