MV Agusta Rush 1000: Όσο πιο exclusive γίνεται!

Του Νίκου Τσαμάνδουρα

Με βάση το Brutale 1000 RR, το concept Rush είναι το πλέον εντυπωσιακό γυμνό της εταιρείας από το Varese, αποτελώντας την αιχμή του δόρατος από άποψη τεχνολογίας και design.

Με κύριο κριτήριο τη μοναδικότητα, οι σχεδιαστές της MV Agusta ακόνισαν τα μολύβια τους και καταπιάστηκαν σε ένα σχεδιαστικό πείραμα που είναι μεν για λίγους, δεν παύει δε να εντυπωσιάζει. Οι επιρροές είναι από τους αγώνες dragster, δηλαδή το κυνήγι του χρονομέτρου στην ευθεία, με αυστηρά κοψίματα και αεροδυναμικές πινελιές, στο βαθμό που μπορούμε να το πούμε αυτό για γυμνή μοτοσυκλέτα. Για του λόγου το αληθές, ας πάρουμε το Rush από τον πίσω τροχό. Εκεί θα δούμε τη ζάντα καλυμμένη με το ανθρακονημάτινο καπάκι, κάτι που πέραν του εντυπωσιασμού αποσκοπεί και στην απρόσκοπτη ροή του αέρα γύρω από τον τροχό.

Η ουρά της μοτοσυκλέτας έρχεται με άκρως μίνιμαλ ρυθμούς, ενώ προχωρώντας στο κυρίως σώμα συναντάμε επιθετικά σχήματα και εξωτικά υλικά, όπως ανθρακόνημα και βουρτσισμένο αλουμίνιο κομμένο με CNC. Αν το εμπρός φωτιστικό σώμα σας θυμίζει κάτι δεν κάνετε λάθος, καθώς έρχεται από το ακόμα πιο εξωτικό RVS#1.

Στο πακέτο της εικόνας θα βάλουμε και όλους τους full Led φωτισμούς, ενώ άκρως αρμονικό με το σύνολο είναι και το πολυόργανο, το οποίο πληροφορεί τον αναβάτη για την κατάσταση της μοτοσυκλέτας επιτρέποντάς του παράλληλα να παρέμβει στις ρυθμίσεις της. Λέγοντας ρυθμίσεις μιλάμε για τέσσερα οδηγικά προγράμματα (Sport, Race, Rain, Custom) αλλά και ABS σε 8 επίπεδα λειτουργίας. Μεταξύ άλλων, ηλεκτρονική είναι και η διαχείριση των αναρτήσεων της Ohlins, η οποία, όπως είναι αναμενόμενο, δίνει στο Rush εξοπλισμό από τα ψηλότερά της ράφια. Επιστρέφοντας στο πολυόργανο, δε λείπει η συνδεσιμότητα με το κινητό του αναβάτη, ώστε να έχει στη διάθεση του ακόμα και σύστημα πλοήγησης.

Στο θέμα του κινητήρα συναντάμε ίσως τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία του Rush, με την απόδοση του εν σειρά τετρακύλινδρου των 1000cc να φτάνει τους 208 ίππους με τη συμβατική λειτουργία του και τους 212 ίππους με τον αναβαθμισμένο εγκέφαλο και την αγωνιστικών προδιαγραφών εξάτμιση της SC. Άκρως εξελιγμένος ο σχεδιασμός του, έχει δανειστεί στοιχεία από την F1 αλλά και το MotoGP, με την MV να εξοπλίζει το Rush με σώματα ψεκασμού της Mikuni και της Magneti Marelli, σε μια προσπάθεια παροχής υψηλής ροής καυσίμου. Το κτήνος χαλιναγωγείται με Ride By Wire, κατά κόσμον ηλεκτρονικό γκάζι, αλλά και πλήθος συστημάτων όπως το MVICS (Motor Vehicle Integrated Control System) για τη διαχείριση της ανάφλεξης και του ψεκασμού και το Eldor EM2.0, που φροντίζει για το συνολικό έλεγχο. Ακόμα, υπάρχει και το EAS 2.1 (Electronically Assisted Shift Up Down), κατά κόσμον Quickshifter +/-.

Αν και στο Μιλάνο παρουσιάστηκε σαν πρωτότυπο, η παραγωγή του θα ξεκινήσει εντός των επόμενων μηνών, όπως μπορείτε να δείτε και στον τιμοκατάλογο της Ελληνικής αντιπροσωπείας που ακολουθεί, με την τιμή του να αναμένεται σε αρκετά υψηλά επίπεδα. Κάτι σύνηθες για μοτοσυκλέτα αυτού του επιπέδου και δη της MV Agusta.