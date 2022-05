Νέο κατάστημα Kosmoride στη Λάρισα

Επιμέλεια: Γιάννης Πετρόχειλος

Η Kosmoride συνεχίζει την αναπτυξιακή της πορεία δημιουργώντας ακόμα ένα κατάστημα πώλησης αυτήν τηΤο κατάστημα της Λάρισας είναι το 5ο της Kosmoride στην Ελλάδα. φορά στη Λάρισα. Μετά τα Experience Stores της Kosmoride σε Μαρούσι, Γλυφάδα, Θεσσαλονίκη και Ιωάννινα, οι φίλοι των ηλεκτρικών ποδηλάτων από τη Θεσσαλία μπορούν να επισκεφτούν το νέο κατάστημα στη Λάρισα σε συνεργασία με την Α. ΠΟΔΑΣ ΑΕΕ. το οποίο βρίσκεται στη διασταύρωση της Λεωφόρου Καραμανλή & Σαμουηλίδου με τηλέφωνο επικοινωνίας είναι 2410 232330.

Στο νέο κατάστημα των 400 τ.μ, ο πελάτης μπορεί όχι μόνο να γνωρίσει από κοντά τα ποιοτικά και σύγχρονα ηλεκτρικά ποδήλατα από κορυφαίες μάρκες του κόσμου, αλλά να βιώσει και τη μοναδική εμπειρία οδήγησης ενός μοντέλου που τον ενδιαφέρει μέσω την υπηρεσίας Test Ride που προσφέρει η Kosmoride. Η γκάμα διαθέσιμων προϊόντων είναι πολύ μεγάλη καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα αναγκών, τιμής και απαιτήσεων.

Η Kosmoride έχει σχεδιάσει επίσης δύο προγράμματα που κάνουν ακόμα πιο εύκολη την απόκτηση του ηλεκτρικού ποδηλάτου. Το πρώτο είναι το Try Before Buy, στο οποίο ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να ενοικιάσει το e-Bike που τον ενδιαφέρει, ώστε να το ζήσει στην καθημερινότητά του. Το δεύτερο είναι το Learn Before Buy, στο οποίο εκείνοι που έχουν ήδη κάνει αίτηση στο πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά» και είναι σε φάση αναμονής έγκρισης, με το πρόγραμμα αυτό μπορούν να αναβαθμίσουν το μοντέλο που έχουν ήδη αιτηθεί, επιλέγοντας ένα τεχνολογικά ανώτερο e-Bike της Kosmoride, χωρίς να χάσουν τη σειρά τους στο πρόγραμμα και με τη διαφορά της επιδότησης να τους επιστρέφεται ως επιπλέον έκπτωση!

Στο κατάστημα θα βρει επίσης κάποιος έναν ειδικό στα ηλεκτρικά ποδήλατα ο οποίος είναι σε θέση να απαντήσει στις ερωτήσεις με λεπτομέρεια και να καθοδηγήσει ώστε να αποκτήσεις το κατάλληλο e-Bike ανάλογα με το lifestyle και τις ανάγκες σου όπως, city, mountain, trekking, folding, και cargo. Περισσότερες πληροφορίες και το πλήρες δίκτυο της Kosmoride στο www.kosmoride.gr.

