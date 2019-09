Shoei: Τίποτα στην τύχη!

Δεν χρειάζεται να πούμε τα αυτονόητα περί εξοπλισμού ασφαλείας στη μοτοσυκλέτα. Υπάρχει και η φράση «All the gear, all the time» που συνοψίζει καλύτερα το ότι πρέπει να είμαστε πλήρως προστατευμένοι συνεχώς. Ωστόσο, το βασικότερο μέρος του εν λόγω εξοπλισμού είναι αυτό που προστατεύει το ζωτικότερο ίσως σημείο μας. Ναι, το κεφάλι μας. Ο νους πάει στο κράνος λοιπόν, με το αποψινό μας βίντεο να πραγματεύεται ακριβώς αυτό, μέσα από το πρίσμα ενός εκ των κορυφαίων κατασκευαστών κρανών στον κόσμο, της Shoei.

Με χώρα κατασκευής την Ιαπωνία και περί τα 3.000 (!) κράνη να καταστρέφονται σε δοκιμές ασφαλείας, εύκολα καταλαβαίνει κανείς πως τα κράνη της Shoei μόνο τυχαία δεν συγκαταλέγονται στις επιλογές των κορυφαίων αναβατών στον κόσμο, όπως ο Marc Marquez.

Δείτε και εντυπωσιαστείτε με το πως η τεχνολογία που μας προστατεύει περνάει από το εργαστήριο στο δρόμο και την πίστα, συνδυάζοντας ασφάλεια, άνεση και αισθητική.