Το σπάνιο off-road Morgan που κοστίζει 240.000€!

Η Morgan Motor Company είναι από τις λίγες παλιές φίρμες που έχουν κρατήσει την ταυτότητά τους Στο πίσω μέρος βρίσκουμε δύο τροχούς, εργαλειοθήκη και δοχείο καυσίμουαναλλοίωτη. Η οικογενειακή επιχείρηση η οποία ιδρύθηκε το 1910 συνεχίζει να κατασκευάζει τα χαρακτηριστικά τις μοντέλα με έμφαση στην ποιότητα και την αρχιτεκτονική που την έχουν κρατήσει στη ζωή όλα αυτά τα χρόνια.

Η Morgan πρόσφατα ανανέωσε το Plus Four μοντέλο της προσφέροντας ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα στο κοινό διατηρώντας την κληρονομιά της δεκαετίας του 1950. Στο πέρασμα των χρόνων η Morgan ασχολήθηκε ελάχιστα με τις χωμάτινες κατασκευές μένοντας κυρίως στην άσφαλτο. Τώρα όμως, θέλοντας να τιμήσει το κοινό της που θέλει να κινηθεί εκτός δρόμου, αποφάσισε να βγάλει στην παραγωγή ένα χωμάτινο Plus Four.

Ο κινητήρας είναι της BMW μαζί με το σύστημα μετάδοσης

Το όνομα του μοντέλου είναι Plus Four CX-T και έχει σοβαρές διαφορές όσον αφορά το πλαίσιο και τις Το CX-T θα βγει μόλις σε 8 μονάδες και θα κοστίζει 240.000€!αναρτήσεις. Η αρχή γίνεται με το πλαίσιο το οποίο έχει κατασκευαστεί σε συνεργασία με τη Rally Raid στη Βρετανία. Έγινε πιο ελαστικό για να ανταπεξέλθει στις εκτός δρόμου ανάγκες με τη βάση του να είναι αλουμινένια. Οι αναρτήσεις έχουν επανασχεδιαστεί αποκτώντας μεγαλύτερη διαδρομή στα 230mm, ενώ έχουν τοποθετηθεί πιο ανθεκτικά ελατήρια, βάσεις αμορτισέρ και ψαλίδια.

Ο κινητήρας παραμένει ο γνωστός δίλιτρος της BMW με απόδοση 260 ίππους ο οποίος συνεργάζεται με ένα 6τάχυτο κιβώτιο ταχυτήτων. Εκεί που έχουμε αλλαγές είναι στο πίσω διαφορικό το οποίο είναι το xDrive της BMW με τρεις επιλογές ρύθμισης. Στη Road είναι ανοιχτό, στην All-Terrain είναι κατά 45% κλειδωμένο, ενώ στην Extreme είναι στο 100% κλειδωμένο. Η Morgan έχει σχεδιάσει και πέντε προστατευτικά για τη σκληρή χρήση με νέο προστατευτικό κινητήρα, προστασία στο πλαίσιο, στο διαφορικό, το μεσαίο κομμάτι και την εξάτμιση.

