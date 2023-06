Πώς τα IONIQ μοντέλα της Hyundai προστατεύουν το περιβάλλον προσφέροντας παράλληλα εξαιρετικές επιδόσεις;

Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Η Hyundai φαίνεται πως είναι από τις λίγες εταιρίες που έχει βρει την μαγική συνταγή για καθαρές μετακινήσεις που δεν υπολείπονται ούτε σε επιδόσεις ούτε σε ανέσεις. Προϊόν της καινοτομικής κληρονομιάς της, η ονομασία IONIQ γίνεται υπογραφή για τη νέα σειρά αποκλειστικά ηλεκτρικών οχημάτων, η οποία ενσαρκώνει το όραμά της για την ευφυή και βιώσιμη κινητικότητα.

Ακόμα και η ίδια η λέξη IONIQ δείχνει τον «πράσινο» δρόμο της κορεάτικης φίρμας. Η λέξη IONIQ είναι ένας συνδυασμός δύο λέξεων – Ion (ιόν) και Unique (μοναδικό). Ένα ιόν έχει χαμηλή μάζα και υψηλή κινητικότητα. Ο ηλεκτρισμός μεταμορφώνεται σε ενέργεια και ισχύ όταν ρέουν δύο θετικά φορτισμένα ιόντα.

Οι παγκόσμιες διακρίσεις που δείχνουν το πρωτοποριακό επίπεδο της σειράς IONIQ

Το IONIQ 6 της Hyundai Motor Company κατέκτησε τα διάσημα βραβεία World Car of the Year, World Electric Vehicle και World Car Design of the Year. Αυτή είναι η δεύτερη συνεχόμενη τριπλή διάκριση της Hyundai στα World Car Awards. Πέρυσι, η κριτική επιτροπή ανακήρυξε το IONIQ 5 νικητή στις ίδιες κατηγορίες. Η Hyundai Motor σχεδιάζει να παρουσιάσει 17 νέα μοντέλα BEV έως το 2030, συμπεριλαμβανομένων των μοντέλων της πολυτελούς μάρκας Genesis, και στοχεύει να αυξήσει τις ετήσιες παγκόσμιες πωλήσεις BEV σε 1,87 εκατομμύρια μονάδες έως το 2030.

Όπως το IONIQ 5 έτσι και το IONIQ 6 είναι αρωγός στην πράσινη κινητικότητα που έχει βάλει ως στόχο η Hyundai. Προσφέροντας απίστευτες επιδόσεις και ανέσεις, την ώρα που παράγει μηδενικούς ρύπους, μπορεί να φορτίσει με απίστευτες ταχύτητες από 10% έως 80% σε μόλις 18 λεπτά, ενώ έχει την δυνατότητα να αποθηκεύει και να παρέχει ηλεκτρική ενέργεια.

Τα μοντέλα IONIQ δεν είναι απλώς καθαρά από θέμα ρύπων, αλλά πολλά από τα στοιχεία της καμπίνας είναι κατασκευασμένα από φιλικά προς το περιβάλλον υλικά με 100% βιώσιμη προέλευση όπως φυτικές ίνες, ανακυκλωμένα μπουκάλια PET και ειδικά επεξεργασμένο δέρμα. Ακόμα και η βαφή που έχει χρησιμοποιηθεί για την καμπίνα προέρχεται από φυτικά εκχυλίσματα, μειώνοντας σε τεράστιο βαθμό το αποτύπωμα που απαιτούνται για την δημιουργία τους.

Κάθε IONIQ περιέχει

- Μέχρι 32 ανακυκλωμένα μπουκάλια PET

- 730g ζαχαροκάλαμο και ανάμεικτο καλαμπόκι

- 294g μαλλί

- 200g έλαιο λιναρόσπορου

- 0,08 τετραγωνικά μέτρα ανακυκλώσιμου χαρτιού

Στο μέλλον, το IONIQ θα είναι πρωτοπόρος της ορθής κατανάλωσης και της βιωσιμότητας, δείχνοντας για παράδειγμα πώς νέα αυτοκίνητα μπορούν να κατασκευαστούν από τα ανακυκλωμένα απορριπτόμενα μέρη προηγούμενων μοντέλων IONIQ.

Ουδετερότητα άνθρακα

Το όραμα της Hyundai "Πρόοδος για την ανθρωπότητα" δεν περιλαμβάνει μόνο την τεχνολογική ανάπτυξη για την ευκολία της κινητικότητας, αλλά και την πρόοδο για ένα βιώσιμο μέλλον. Η εταιρία έχει θεσπίσει "Ολοκληρωμένες λύσεις για την κλιματική αλλαγή" για να επιτύχει ουδετερότητα ως το 2045, και προσπαθεί να δημιουργήσει ένα βιώσιμο λειτουργικό σύστημα για τις μελλοντικές γενιές επεκτείνοντας την δυνατότητες εξηλεκτρισμού και πραγματοποιώντας μια επιτυχημένη μετάβαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με καθαρή κινητικότητα, την επόμενη γενιά πλατφόρμα και την πράσινη ενέργεια.

Εξηλεκτρισμός: Η σειρά IONIQ λαμπαδηδρόμος στον εξηλεκτρισμό όλης της γκάμας με μηδενικούς ρύπους

Η ηλιακή και η αιολική ενέργεια χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας που διασπά το νερό σε οξυγόνο και υδρογόνο - ή πράσινο υδρογόνο. Το πράσινο υδρογόνο αναμένεται να μειώσει 6 γιγατόνους CO2 μέχρι το 2050 ετησίως, δημιουργώντας μια αγορά αξίας 2,5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων που απασχολεί 30 εκατομμύρια ανθρώπους. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Hyundai επενδύει 6,8 δισεκατομμύρια δολάρια σε νεοσύστατες επιχειρήσεις που σχετίζονται με το υδρογόνο ώστε να καλλιεργήσει οικοσυστήματα υδρογόνου. Στόχος είναι η δημιουργία πράσινων υποδομών υδρογόνου σε χώρες με ισχυρή κυβερνητική υποστήριξη και άφθονες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως η Αυστραλία.

Με χρήση ενέργειας 100% από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Η Hyundai προωθεί τη μείωση του διοξειδίου του άνθρακα για τη μετάβαση στη χρήση 100% ανανεώσιμων πηγών ενέργειας παγκοσμίως. Για την επίτευξη αυτού του στόχου μέχρι το 2045, 5 χρόνια νωρίτερα από το συνιστώμενο χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί από την παγκόσμια πρωτοβουλία RE100 (Climate Group), θα ολοκληρώσει τη μετατροπή σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στα εργοστάσιά της στην Ευρώπη, την Ινδία, τις ΗΠΑ και τη Νότια Κορέα. Όσον αφορά τα εργοστάσιά στην Ινδία, περίπου το 85% της ηλεκτρικής τους ενέργειας προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας χάρη σε μια εξωτερική εταιρεία παροχής ενέργειας, ενώ έχουν ήδη εγκατασταθεί εκεί ηλιακά πάνελ κλίμακας 3,2 MW. Περίπου 19MW ηλεκτρικής ενέργειας παράγονται από ηλιακούς συλλέκτες στα εργοστάσιά στην Κορέα, στο Asan και στο Ulsan, και η μπαταρία ESS είναι συνδεδεμένη με την ενέργεια που παράγεται από την ηλιακή ενέργεια.

Ουδετερότητα άνθρακα στην αλυσίδα εφοδιασμού

Η Hyundai ενθαρρύνει την ουδετερότητα του άνθρακα στην αλυσίδα εφοδιασμού το 2045, η οποία περιλαμβάνει τους προμηθευτές εξαρτημάτων αυτοκινήτων της κατηγορίας 1. Εκτιμώμενες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τον εφοδιασμό μιας αλυσίδας είναι 18,36 εκατομμύρια CO2-eq, που είναι περίπου το 18% των συνολικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που παράγονται κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής των προϊόντων της Hyundai. Βραχυπρόθεσμα, σκοπεύει να δημιουργήσει ένα σύστημα παρακολούθησης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην αλυσίδα εφοδιασμού για να να προκαλέσει την ουδετερότητα των προμηθευτών ως προς τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, και μακροπρόθεσμα, σχεδιάζει να μειώσει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στην αλυσίδα εφοδιασμού μέσω της εφαρμογής υλικών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και οικολογικού σχεδιασμού.

Φυσικά, παράλληλα με τα παραπάνω και με τη σειρά IONIQ, η Hyundai είναι μέρος σε πάνω από 35 εκστρατείες καθαρισμού ωκεανών, παραλιών, δασών και άλλων φυσικών τοπίων που χρειάζονται ένα χέρι βοηθείας για να βρουν τον πράσινο και καθαρό τους εαυτό.