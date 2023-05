Ταξίδεψε για 20 χλμ. ξαπλωμένος στο καπό της πρώην του, υπό βροχή και στην εθνική οδό

Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Όλοι αγαπήσαμε. Όλοι ζηλέψαμε. Αλλά όχι έτσι ρε αδερφέ. Ο 26χρονος Κινέζος Li και η 24χρονη πρώην γυναίκα του Ms He, κατευθύνονταν μαζί (με το ίδιο αυτοκίνητο), προς το αστυνομικό τμήμα για να ρυθμίσουν το οικονομικό χρέος σχετικά με τη διαμάχη για το διαζύγιό τους.

Αλλά η πρώην σύζυγος βγήκε από το αυτοκίνητό πριν φτάσει στο τμήμα και κάλεσε τον άνδρα φίλο της, τον 54χρονο κ. Fan, να την παραλάβει. Εξοργισμένος ο Li προσπάθησε να την εμποδίσει να φύγει και οδήγησε στον αυτοκινητόδρομο G85 Chengdu-Chongqing καταδιώκοντας το ζευγάρι.

Τα πλάνα που κατέγραψε επιβάτης από διερχόμενο αυτοκίνητο δείχνουν τον κ. Li να κρατιέται από το παρμπρίζ ενός λευκού αυτοκινήτου, ενώ ο οδηγός προσπαθεί να τον αποτινάξει και τρέχει με ταχύτητα σε έναν πολυσύχναστο αυτοκινητόδρομο.

Ένα απόσπασμα που τραβήχτηκε μέσα από το αυτοκίνητο του κ. Fan τον δείχνει να οδηγεί ακανόνιστα με βροχερό καιρό, καθώς προσπερνά δύο μεγάλα φορτηγά στο δρόμο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, το περιστατικό συνέβη αφού τα δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν ελαφρά μεταξύ τους και ο κ. Li πήδηξε στο καπό του αυτοκινήτου του κ. Fan για να αναγκάσει την κα He να βγει από το αυτοκίνητο. Η κα He είπε στον φίλο της να φύγει και εκείνος συνέχισε για 20 χιλιόμετρα μέχρι που τους σταμάτησε ένα περιπολικό της αστυνομίας. Εκπρόσωπος της Αστυνομίας Αυτοκινητοδρόμων δήλωσε ότι ο κ. Li, η κ. He και ο κ. Fan βρέθηκαν σώοι και αβλαβείς και συνελήφθησαν ως ύποπτοι για εγκληματική ζημία.