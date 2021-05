Το αγαπημένο roadster των γερμανών είναι το MX-5 

Επιμέλεια:Περικλής Χαλάτσης

Μπορεί τους περισσότερους μήνες του χρόνου στη Γερμανία να βρέχει η να χιονίζει. Η θερμοκρασία να είναι ανάμεσα στους +5 έως -10 βαθμούς κελσίου. Ωστόσο οι Γερμανοί αγαπούν τα roadster και μάλιστα όχι από τον τόπο τους αλλά από τη μακρινή Ιαπωνία. Τρία μεγάλα περιοδικά αυτοκίνητων (*) ζήτησαν από τους αναγνώστες τους να πουν ποιο roadster προτιμούν.

Οι Γερμανοί στην πλειοψηφία τους ψήφισαν το θρύλο της Mazda, το MX-5 . Το συγκεκριμένο αυτοκίνητο έχει έναν μακρύ κατάλογο από βραβεία και τιμητικές διακρίσεις.

Ας δούμε τα κριτήρια των Γερμανών που το προτίμησαν ανάμεσα από δεκάδες άλλα Roadster.

Η ψηφοφορία του AUTO BILD είχε τίτλο: «The Best Brand sin all Classes 2021».Στην κατηγορία των κάμπριο κάτω από 50.000 ευρώ, πρώτο ήρθε το Mazda MX 5. Στη φετινή έρευνα έλαβαν μέρος πάνω από 60.000 αναγνώστες, αξιολογώντας 37 μάρκες σε 17 κατηγορίες.

Στην έρευνα «AutoTrophy» του AUTOZEITUNG, στην κατηγορία «ConvertiblesImport» επικράτησε με διαφορά έναντι άλλων αλλά πολύ ακριβότερων μοντέλων όπως η Aston Martin και η JaguarF-Type Cabriolet.

‘Άλλη μια κατάκτηση για το Mazda MX-5 ήταν από τις προτιμήσεις αναγνωστών του «Auto Motor Und Sport» στην ψηφοφορία «Best Cars». Για 3η συνεχόμενη χρονιά, το MX-5 ήταν πρώτο στις επιλογές των γερμανών.

Το σημερινό Mazda MX-5 είναι το ελαφρύτερο μοντέλο από την ημέρα που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 1989. Αναβαθμισμένο είναι το επίπεδο άνεσης αλλά και η οδική συμπεριφορά. Έγιναν έξυπνες τροποποιήσεις στο πλαίσιο και τη δομή του αμαξώματος με υψηλότερο ποσοστό χρήσης χάλυβα και αλουμινίου υψηλής αντοχής.Οι μηχανικοί πέτυχαν την τέλεια κατανομή βάρους μεταξύ του εμπρός και του πίσω άξονα.

Η τελευταία γενιά του roadster διαθέτει κινητήρες τεχνολογίας Skyactiv. Η γκάμα των κινητήρων περιλαμβάνει τον Skyactiv-G 1.5, που αποδίδει 97 kW/132 PS στις 7.000σ.α.λ. και μέγιστη ροπή 152 Nm στις 4.000σ.α.λ. και τον 2λιτρο Skyactiv-G με απόδοση 135 kW/184 PS στις 7,000σ.α.λ., ενώ η μέγιστη ροπή των 205 Nm είναι ήδη διαθέσιμη στις 4.000σ.α.λ.

Ξεχωρίζει η έκδοση Takumi η οποία διατίθεται με την αποκλειστική λευκή δερμάτινη επένδυση, το νέο εξωτερικό χρώμα Deep Crystal Blue Mica, τις ζάντες της BBS διαστάσεων 16 και 17 ιντσών και τη σκούρα κόκκινη οροφή soft-top. Η οροφή τύπου RF (retractable fastback) είναι η ταχύτερα ανοιγόμενη σκληρή οροφή στην αγορά. Ανοίγει σε 13 δευτερόλεπτα.

Η Mazda συμπεριέλαβε επίσης και το σύστημα ασύρματης διασύνδεσης με Apple CarPlay τόσο στην έκδοση με soft-top όσο και στην έκδοση RF.

Το MX-5 του 2021 μπορεί επίσης να εφοδιαστεί και με το ηχοσύστημα της BOSE των εννέα ηχείων καθώς και το σύστημα πλοήγησης Mazda SD με τρισδιάστατη απεικόνιση.

Πολύ καλή είναι η επετειακή περιορισμένη έκδοση των 100ετών. Ο συνδυασμός του λευκού Snowflake White Pearlescent για το αμάξωμα με το μπορντό στις μοκέτες και τις δερμάτινες ταπετσαρίες, αποτελεί ένα φόρο τιμής στο πρώτο επιβατικό αυτοκίνητο της Mazda, το Mazda R360 Coupe που κυκλοφόρησε το 1960.

(*) «Best Cars» του auto motor und sport, «The Best Brands in all Classes» του AUTO BILD ,«Auto Trophy» του AUTO ZEITUNG