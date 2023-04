Δύο νέες διακρίσεις για το Jeep Avenger από το βρετανικό TopGear.com

Επιμέλεια: Περικλής Χαλάτσης

Στο φετινό Car Of The Year 2023, το Jeep Avenger κατέκτησε δύο νέες διακρίσεις. Το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της Jeep μπορεί ακόμη να μην έχει φθάσει στις εκθέσεις των αυτοκινήτων ωστόσο στα φετινά βραβεία του δημοφιλούς βρετανικού TopGear.com πρόσθεσε στο «βιογραφικό» του, τους τίτλους “Electric Car of the Year” και “Best Electric City Car”.

Η αναγνώριση στο θεσμό TopGear.com Electric Awards 2023 έρχεται σε συνέχεια σειράς βραβεύσεων που έχει λάβει ήδη το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της Jeep, συμπεριλαμβανομένης και εκείνης του κορυφαίου θεσμού Car Of The Year.

Ο κ. Jack Rix, δημοσιογράφος του Top Gear Magazine αναφέρθηκε στη φετινή διοργάνωση αλλά και στο ηλεκτρικό Jeep Avenger:

«Το Avenger είναι ένα από εκείνα τα αυτοκίνητα που δείχνουν ότι έχουν σχεδιαστεί από ανθρώπους που αγαπούν τη δουλειά τους. Δεν είναι περίπλοκο και απλά χαριτωμένο, αλλά μοντέρνο και αρμονικό. Διαθέτει γνωστές τεχνολογίες που όμως έχουν προσεκτικά αναβαθμιστεί και παράλληλα μια εξαιρετική τιμή, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό στις μέρες μας.»

Ειδικότερα η βράβευση στην κατηγορία “Best Electric City Car”, τονίζει την κορυφαία ευελιξία που προσφέρει το Avenger, αλλά και τη συνολική ευκολία οδήγησης και πρακτικότητας που έχει. Το μικρότερο μοντέλο της Jeep, με μήκος μόλις λίγο πάνω από τα 4 μέτρα, προσφέρει πέντε θέσεις, ένα ικανοποιητικό χώρο αποσκευών που φτάνει τα 380 λίτρα, αλλά και πολυάριθμες θέσεις αποθήκευσης στην καμπίνα.

Αυτό όμως που του δίνει «πόντους» είναι η αυξημένη απόσταση από το έδαφος (21εκ.) και η προστασία 360ο του αμαξώματος. Αυτό σημαίνει απροβλημάτιστες βόλτες σε εκτός δρόμου διαδρομές.

Το Jeep Avenger εφοδιάζεται με ένα νέο σύστημα ηλεκτροκίνησης, απόδοσης 156 ίππων, το οποίο προσφέρει αυτονομία 400χλμ. σε μικτές συνθήκες και άνω των 550χλμ. σε αστικές συνθήκες.

Τα πρώτα Jeep Avenger αναμένεται να φτάσουν στην ελληνική αγορά τον προσεχή Ιούνιο. Όσοι όμως επιθυμούν μπορούν να παραγγείλουν τo Jeep Avenger. Οι τιμές στην Ελλάδα ξεκινούν από 27.500 ευρώ (η τιμή περιλαμβάνει τα οφέλη που προκύπτουν από το κρατικό πρόγραμμα επιδότησης, «Κινούμαι Ηλεκτρικά Β’») ενώ προσφέρεται με 4ετή εργοστασιακή εγγύηση με ισχύ 160.000χλμ. (8ετής έως 160.00χλμ. για την μπαταρία) και υπηρεσία οδικής βοήθειας.