Η Aston Martin μπορεί να αποτελεί συνώνυμο της πολυτέλειας στον κόσμο της αυτοκίνησης, όμως ένα από τα πιο φιλόδοξα projects που φέρουν το όνομά της βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο δικαστικής διαμάχης. Ο λόγος για το Aston Martin Residences Miami, τον εντυπωσιακό ουρανοξύστη των 66 ορόφων και ύψους 249 μέτρων, ο οποίος παραδόθηκε το 2024 και αποτελεί μέχρι σήμερα ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κτίρια της πόλης.

Ρωγμές, διαρροές και φόβοι για ακριβές επισκευές

Η ένωση ιδιοκτητών του συγκροτήματος, που εκπροσωπεί τους κατόχους των 391 πολυτελών διαμερισμάτων, έχει κινηθεί νομικά εναντίον της κατασκευάστριας εταιρείας Riverwalk East Developments, αλλά και άλλων εμπλεκόμενων εταιρειών.

Στη σχετική αγωγή αναφέρονται μεταξύ άλλων:

Εκτεταμένες ρωγμές σε διάφορα σημεία του κτιρίου

Εισροή νερού

Διάβρωση σε μπαλκόνια και παραθαλάσσιες κατασκευές

Προβλήματα στο σκυρόδεμα

Κατασκευαστικές ατέλειες που ενδέχεται να απαιτήσουν δαπανηρές επισκευές

Μάλιστα, οι δικηγόροι που εκπροσωπούν τους ιδιοκτήτες υποστηρίζουν πως η αποκατάσταση των ζημιών μπορεί να κοστίσει εκατομμύρια δολάρια.

Η απάντηση της κατασκευάστριας

Από την πλευρά της, η Riverwalk East Developments απορρίπτει πλήρως τις κατηγορίες, χαρακτηρίζοντάς τες αβάσιμες και υποστηρίζοντας ότι αποτελούν προσπάθεια μεταφοράς ευθυνών από την πλευρά της ένωσης ιδιοκτητών. Παράλληλα, εκπρόσωπος της Aston Martin δήλωσε πως η εταιρεία γνωρίζει τις καταγγελίες και εξετάζει την υπόθεση.

Διαμερίσματα σε τιμές… supercar

Το Aston Martin Residences δεν είναι ένα συνηθισμένο οικιστικό συγκρότημα. Τα διαμερίσματα πωλήθηκαν σε τιμές που σε αρκετές περιπτώσεις ξεπερνούσαν κατά πολύ το κόστος μιας συλλεκτικής Aston Martin, ενώ το κτίριο προσφέρει ιδιωτική μαρίνα, πισίνες, γυμναστήρια, spa και αποκλειστικές υπηρεσίες για τους ενοίκους.

Η υπόθεση έρχεται να προστεθεί στις ανησυχίες που υπάρχουν τα τελευταία χρόνια για ορισμένους παραθαλάσσιους ουρανοξύστες της Νότιας Φλόριντα, όπου μελέτες έχουν καταγράψει φαινόμενα καθίζησης σε αρκετά πολυτελή κτίρια.

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Προς το παρόν δεν υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στις καταγγελλόμενες βλάβες του Aston Martin Residences και στα φαινόμενα καθίζησης που έχουν καταγραφεί σε άλλες περιοχές, όμως η δικαστική μάχη μόλις ξεκίνησε και αναμένεται να έχει μεγάλο ενδιαφέρον.

Πηγή-Φωτογραφίες: Realtor.com / Aston Martin Residences Miami / Haber Law, LLP