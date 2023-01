Με CUPRA UrbanRebel Racing Concept θα τρέξουν στην παγωμένη Βαλτική Θάλασσα οι καλύτεροι οδηγοί για το μεγάλο τίτλο

Επιμέλεια: Περικλής Χαλάτσης

Το φετινό Race Of Champions θα συγκεντρώσει τους καλύτερους οδηγούς του κόσμου για έναν αγώνα η καλύτερα έναν knockout διαγωνισμό. Τα πιο γνωστά ονόματα από το μηχανοκίνητο αθλητισμό θα καθίσουν στα μπάκετ των ηλεκτρικών CUPRA UrbanRebel Racing Concept και θα δώσουν μάχη με τα δευτερόλεπτα προκειμένου να αναδειχθεί ο καλύτερος οδηγός που θα στεφθεί «Πρωταθλητής Πρωταθλητών».

Στη φετινή έκδοση, που θα πραγματοποιηθεί στο Pite Havsbad, 60 μίλια από τον Αρκτικό Κύκλο στη βόρεια Σουηδία, οι διαγωνιζόμενοι θα βρεθούν πίσω από το τιμόνι δύο CUPRA UrbanRebel Racing Concept. Τα αγωνιστικά αυτοκίνητα είναι 100% ηλεκτρικά με φοβερές επιδόσεις.

Ο αγώνας θα γίνει σε μια πίστα που είναι ειδικά κατασκευασμένη για τη μεγάλη αναμέτρηση στην παγωμένη Βαλτική Θάλασσα. Η διαδρομή SNOW+ICE θα τα έχει όλα. Από ευθείες που τα αγωνιστικά θα πηγαίνουν με τα πλάγια μέχρι και μια γέφυρα cross-over για να μεγιστοποιήσει την εμπειρία του αγώνα.

Η πίστα θα είναι παράλληλη. Και οι αγωνιζόμενοι θα ξεκινούν σε δυάδες. Θα οδηγούν δύο ίδια CUPRA UrbanRebel Concept που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τη συγκεκριμένη πίστα. Τα αυτοκίνητα είναι ηλεκτρικά και αποδίδουν 250kW (340HP) συνεχούς ισχύος και μέχρι 320kW (435HP) στο αποκορύφωμα. Οι επιταχύνσεις είναι τρομακτικές. Από το 0-100 km/h χρειάζονται μόλις 3.2 δευτερόλεπτα.

Η CUPRA συνεργάζεται με το Race Of Champions 2023. Η αντισυμβατική μάρκα έχει προετοιμάσει για τους πρωταθλητές το πλήρως ηλεκτρικό CUPRA UrbanRebel Racing Concept. Εκεί θα γίνει μια από τις πιο ανταγωνιστικές διοργανώσεις αγώνων αυτοκινήτου.

Ο Antonino Labate, Director of Strategy and Business Operations της CUPRA δήλωσε σχετικά:

«Το CUPRA UrbanRebel Racing Concept είναι η προσωποποίηση του τι μπορεί να επιτευχθεί όταν συνδυάζεις τους αγώνες με την ηλεκτροκίνηση και το Race Of Champions είναι το απόλυτο γεγονός για να δείξει τον ενθουσιασμό που μπορεί να προσφέρει με τους καλύτερους οδηγούς από όλο τον κόσμο πίσω από το τιμόνι».

Μερικοί από τους καλύτερους οδηγούς του κόσμου από τις μεγάλες σειρές μηχανοκίνητου αθλητισμού θα δώσουν το παρόν τους στη μεγάλη διοργάνωση. Από τους πρώτους που δήλωσαν συμμετοχή είναι οι παγκόσμιοι πρωταθλητές της F1, Mika Hakkinen και Sebastian Vettel. Θα τρέξουν ακόμη ο πρωταθλητής της σειράς W Jamie Chadwick, οι πρωταθλητές του World Rally και του Rallycross, Johan Kristoffersson, Petter Solberg, Travis Pastrana.

Υπάρχουν πάρα πολλά ονόματα που θα συνδυάσουν τον αγώνα με μια μικρή ανάπαυλα στην παγωμένη Βαλτική Θάλασσα. Η διοργάνωση είναι ένας knockout διαγωνισμός. Ο πιο γρήγορος οδηγός στα παγωμένα κομμάτια της πίστας θα στεφθεί «Πρωταθλητής Πρωταθλητών». Το σημαντικό είναι ότι και τα δύο Cupra είναι πανομοιότυπα. Ίδιο βάρος, ίδιες επιταχύνσεις, ίδιες τελικές. Θα ήταν μια πολύ καλή εμπειρία να μπορούσαμε να βρισκόμασταν εκεί και να παίρναμε μια διαφορετική γεύση οδηγώντας στο όριο στην παγωμένη…θάλασσα.