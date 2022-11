F1 : Στο Abu Dhabi σήμερα ο επίλογος μιας αγωνιστικής χρονιάς και μιας ένδοξης καριέρας

Του Περικλή Χαλάτση

Ο παγκόσμιος πρωταθλητής της F1 2022, Max Verstappen έκανε χθες στην πίστα Yas Marina, τον καλύτερο χρόνο, κέρδισε την Pole Position και σε μία ώρα (15.00) ξεκινάει πρώτος στο τελευταίο Grand Prix της χρονιάς στο Abu Dhabi.

Αν και δεν είχε κανένα λόγο να πιέσει το μονοθέσιό του -αφού είχε ήδη εδω και αρκετό καιρό εξασφαλίσει τον Παγκόσμιο Τίτλο- ο Ολλανδός απέδειξε οτι άξια κέρδισε για 2η φορά το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στην F1. Στη φωτογραφία αγκαλιά με τον Sergio Perez που λίγα 24ωρα πρίν εξαπέλυσε πυρά εναντίον του Ολλανδού.

Σήμερα όμως είναι και μια ιστορική ημέρα για τον τέσσερις φορές πρωταθλητή στην F1, τον Sebastian Vettel. Ο Γερμανός αποφάσισε να σταματήσει τους αγώνες και σήμερα βάζει τέλος σε μια ιστορία που αριθμεί σε 16 σεζόν,300 Grand Prix, 53 νίκες, 122 βάθρα, 57 pole positions, 38 ταχύτερους γύρους και 4 παγκόσμια πρωταθλήματα!

Ξεκινάει από την 9η θέση του Grip και θα προσπαθήσει στο τελευταίο «αγωνιστικό ταξίδι» να οδηγήσει στο όριο την AMR22 και να φέρει την Aston Martin όσο πιο ψηλά μπορέσει.

Η σειρά εκκίνησης

Η πίστα Yas Marina έχει μήκος 5.281 μέτρα και οι πιλότοι σε 58 γύρους θα καλύψουν 306 km και 183 μέτρα. Το Yas Marina έχει 16 στροφές και μερικά πολύ γρήγορα τμήματα.

Η Pirelli επέλεξε τις τρεις πιο μαλακές γόμες στη γκάμα της για το μεθαυριανό Grand Prix . Η C3 είναι η P Zero λευκή/σκληρή, η C4 είναι η P Zero κίτρινη/μέση και η C5 είναι η P Zero κόκκινη/μαλακή γόμα.

Ο αγώνας ξεκινάει στις 15.00 και μπορείτε να τον παρακολουθήσετε σε ζωντανή μετάδοση από την ΕΡΤ, την Cosmote TV και την F1 TV Pro.